وصفات لعمل البيض للعشاء أو السحور بطرق بسيطة ومبتكرة

أقدم لكم وصفات لعمل البيض للعشاء والفطور ،حيث تعتبر وجبة الفطور أهم وجبة في اليوم كما ينصح الخبراء والأطباء بضرورة الاهتمام بوجبة الفطور، وأن يتم تحضيرها من مكونات تحتوي على عناصر غذائية متعددة تساعدك على القيام بنشاطاتك اليومية بكل حيوية ونشاط، ويعتبر البيض من أشهر الأكلات التي يمكن تناولها على الفطور، واليوم من خلال موقع ثقفني سوف أقدم لكم عدة وصفات متنوعة للبيض حتى لا تملوا من وجبة الفطور الهامة، ولأننا في شهر رمضان المبارك حيث مواعيد تناول الطعام تختلف كثيراً عن الأيام العادية، فوصفات البيض المقدمة في هذا المقال تتناسب بشكل كبير مع وجبة السحور، بالأخص بعد مرور أيام عدة من شهر رمضان في تناول الفول والزبادي والبيض المسلوق بالطريقة العادية، فيشعر البعض منا بالرغبة في التغيير، وها هي وصفات تفي بهذا الغرض.

اخفق عدد 2 بيضة في إناء غائر مع ملح وفلفل أسود، بعد ذلك قم بإضافة ملعقة كبيرة من كرنب الكابوتشا بعد تقطيعه مع ملعقة كبيرة من الجزر المبشور وملعقة صغيرة من البصل المبشور.

ضع الخليط في مقلاة تيفال عليها ملعقة صغيرة زبدة على النار، حتى يتغير لون خليط البيض ثم اقلبه على الجانب الآخر وبعد تمام النضج يرفع من على النار ويقدم مع خبز توست.

مقادير الوصفة:

عدد 6 بيضة مسلوقة.

شرائح خس.

2 عود كرفس مفرومين.

ملعقة كبيرة مستردة.

نصف كوب مايونيز.

نصف ملعقة صغيرة ملح.

نصف ملعقة صغيرة فلفل أسود.

2 ملعقة كبيرة خل.

نصف كوب زيت زيتون.

2 حبة بصل مقطعين إلى شرائح.

6 قطع خبز توست.

الطريقة:

في البداية نقوم بتسخين إناء على النار نضع به زيت الزيتون ثم نقوم بإضافة شرائح البصل حتى تذبل، عندها نخفض حرارة النار إلى المتوسطة ونستمر بتقليب البصل حتى يحصل على اللون البني.

نقوم بإضافة الملح والفلفل الأسود والخل إلى البصل على النار مع التقليب ثم يرفع من على النار.

نقوم بهرس البيض المسلوق ونضيف إليه كل من الكرفس المفروم والمايونيز ورشة من الملح والمستردة، ونخلطهم جميعاً حتى تتجانس المكونات مع بعضها.

نحضر شرائح التوست ونقوم بتحميصها حسب الرغبة، ثم نحضر شرائح الخس المغسولة جيداً ونضع شريحة خس على شريحة توست بشكل مفرود، وفوقها نضع كمية من خليط البيض وفوقها كمية من البصل، وفي النهاية نغلق الساندوتش بشريحة أخرى من التوست المحمص، واستمتعوا بوصفة لذيذة وشهية وغنية بالعناصر الغذائية في فطوركم.

وهي وصفة رائعة خاصة في فصل الصيف فهي وجبة فطور خفيفة وباردة ومنعشة في الأيام الحارة.

المقادير:

عدد 4 بيضة مسلوقة.

3 كوب جبن كريمي.

ربع كوب مايونيز.

ملح وفلفل أسود.

نصف كوب فلفل أخضر مفروم.

نصف كوب فلفل أحمر مفروم.

ربع كوب كرفس مفروم.

2 ملعقة كبيرة بقدونس مفروم.

خيار مخلل مفروم.

الطريقة:

يتم خلط كل من الجبنة والمايونيز والملح والفلفل الأسود جيداً، ثم يتم إضافة الفلفل الأخضر والأحمر والبقدونس والكرفس، وأخيراً يتم إضافة البيض بعد تقطيعه إلى مكعبات، ويمكن إضافة بعض مكعبات من الخبز المحمص، وبالهناء والشفاء.