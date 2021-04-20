طريقة عمل حلى الألبة الكويتي الأصلية بطريقة سهلة وسريعة؛ تُعد حلى الألبة من الحلويات الشعبية الكويتية وهي من أشهر حلويات دول الخليج وخاصة المطبخ الكويتي، وهي حلوى تشبة الكرميل كراميل ولكنها تحتوي على بعض البهارات مثل الزعفران والهيل، كما أنها من الحلويات الباردة التي يفضل تناولها في فصل الصيف، ويوجد العديد من الطرق لتحضير الألبة الكويتية مثل طريقة عمل الألبة بالحليب السائل، عمل الألبة بدون بيض، وحلى كاسات الألبة وغيرهم من الطرق الشهية الرائعة.

طريقة عمل حلى الألبة الكويتي الأصلية بطريقة سهلة وسريعة

تُعد حلى الألبة من الحلويات اللذيذة الرائعة التي يمكن تتميز بسهولة وسرعة تحضيرها كما أنها لا تحتاج للكثير من المكونات، وهي تشبة الكريم كراميل في قوامه لكنها يضاف إليها بعض البهارات التي تميزها عن غيرها من الحلويات، ومن خلال التالي نقدم لكم طريقة عمل حلى الألبة الكويتي الأصلية بطريقة سهلة وسريعة.

خمس بيضات.

كوب ونصف من السكر.

ثلاث أكواب من الماء.

نصف كوب من القمير.

كوبان من الحليب البودرة.

زعفران.

ملعقة صغيرة من القرفة.

شرائح ليمون.

في البداية يتم تسخين الفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية.

نضع السكر في مقلاة على نار هادئة حتى يذوب ويتحول لونه للبني الغامق، ويمسى هذا بالكراميل، ثم نقوم بتوزيعه في اناء خاص بالفرن.

نخفق باقي المقادير بالمضرب الكهربائي جيداً حتى تتجانس المكونات، ثم نضيف الزعفران والهيل.

نسكب الخليط فوق الكراميل، ثم نغطي الإناء بورق الألمنيوم.

ثم يتم وضع الإناء في صينية ذات حواف مرتفعة بعد ملأها حتى المنتصف بالماء المغلي وشرائح الليمون.

توضع الصينية بالفرن لمدة ساعة تقريباً حتى يصبح متماسك، ثم يتم إخراجه وقلبة على طبق مستوي.

هكذا نكون انتهينا من طريقة عمل الألبة الكويتي الأصلية بطريقة سهلة وسريعة.

كوبان من الحليب.

ربع كوب من السكر.

ملعقتان من ماء الورد.

كوبان من الزبادي.

ربع كوب من الزعفران.

ملعقة من الزعفران المطحون للتزيين.

ضعي الزبادي والحليب والسكر في إناء واخلطيهم جيداً، ثم نضيف الزعفران وماء الورد مع الاستمرار في التقليب.

يتم وضع الإناء على نار هادئة ونتركه يغلي، بعد الغليان يتم سكبه في إناء التقديم.

يوضع الإناء في البراد حتى يتماسك، ثم يتم وضع الزعفران للتزيين، ويقدم بارد.

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وبهذا نكون قدمنا لكم طريقة عمل الألبة الكويتي الأصلية بطريقة سهلة وسريعة، طريقة عمل الألبة بدون بيض.