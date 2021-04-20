الخلطة السحرية لفرد وتنعيم الشعر المجعد الجاف كالحرير وداعاً للكيراتين، الشعر المجعد الجاف تعاني منه فئة من الفتيات وذلك يرجع لعدة عوامل مثل الطقس الحار، أو من خلال كثرة استخدام الشامبو مما يتسبب في جفاف الشعر وأيضاً نتيجة عدم تناول الأطعمة الغنية بالفيتامينات، والتي تعمل علي الحفاظ علي نعومة الشعر ولهذا تلجأ إلي استخدام منتجات العناية بالشعر أو كريم الشعر، إلا أنها لا تعطيك النتيجة المثالية مثل الخلطات الطبيعية والتي تعد الحل المثالي للتخلص من تجعد وخشونة الشعر، مما تتمتعي بشعر ناعم كالحرير دون الحاجة لأي مواد كيميائية.

أقوي خلطة لفرد وتنعيم الشعر المجعد الجاف وجعله حرير من أول مرة

فرد وتنعيم الشعر المجعد الجاف من أكثر المشاكل التي تواجه أصحاب هذا النوع من الشعر، وهذا لأن الشعر المجعد يتميز بالتموجات الخفيفة أو الكثيرة، وهذا علي حسب طبيعة الشعر حيث أنه يعد المسئول عن درجة خشونة أو نعومة الشعر، وعلي الرغم من أن الحل العلاجي إما باستخدام المكواة أو الكيراتين إلا أنه يؤثر علي صحة الشعر ومظهره الخارجي بمرور الوقت.

خلطة الموز والزبادي والزيوت الطبيعية لفرد وتنعيم الشعر المجعد الجاف

الموز يساعد علي منع تجعد الشعر كما يعمل علي فرد الشعر بفاعلية، لاحتوائه علي زيت طبيعي ومكونات مثل حمض الفوليك وفيتامين ب 6، والتي تساعد علي منح الشعر الترطيب ويكسبه نعومة ولمعان، والزبادي من المواد الطبيعية الغنية بمضادات الأكسدة والبروتين الذي يعالج الشعر ويعمل علي تنعيمه وتخفيف التجعد لاحتوائه علي دهون طبيعية.

موزة ناضجة جداً.

3 ملاعق كبيرة من الزبادي.

ملعقة كبيرة من زيت الزيتون.

ملعقة كبيرة من زيت الخروع.

ملعقة كبيرة من زيت السمسم.

ثمرة تفاح مسلوقة.

قومي بخلط الموز والتفاح في الخلاط الكهربائي ثم أضيفي الزبادي والزيوت وامزجيهم جيداً، وتوزع الخلطة علي الشعر من الجذور حتي الأطراف.

يلف الشعر ويغطي بغطاء بلاستيكي ويترك لمدة من ساعتين إلي 3 ساعات، ثم يغسل الشعر بالماء الفاتر والشامبو وتستخدم مرتين أسبوعياً لتتمتعي بشعر حرير وأملس بدون كيراتين.

مكونات خلطة فرد وتنعيم الشعر المجعد الجافطريقة تحضير الخلطة وكيفية الاستخدام لشعر ناعم كالحرير