البسوسة هي من الحلويات الشرقية التي يحبها الجميع والتي يزداد الطلب عليها في المناسبات الاجتماعية والاعياد وفي شهر رمضان الكريم والبسبوسة لها اكثر من طريقة في الحشو فيمكن ان تكون سادة ويمكن ان نقوم بحشيها بالقشطة او المكسرات ومن خلال السطور القادمة سنتعرف على طريقة عمل البسبوسة بالمهلبية. طريقة عمل البسبوسة بالمهلبية طريقة عمل البسبوسة بالمهلبية المكونات: 2 بيض

كيس قشطة او ما يعادل كوب قشطة

ربع كوب زيت أو سمنة

2 كوب سميد

كوب جوز الهند

3/4 كوب سكر

ملعقة صغيرة فانيليا سائلة

ملعقة صغيرة باكينج بودر مكونات المهلبية: ٢ ملعقة سكر

علبة قشطة

ربع كوب حليب

٣ ملاعق نشا

٨ مكعبات جبنة كيري طريقة التحضير: مكونات المهلبية:طريقة التحضير: نقوم اولا بتحضير المهلبية: نقوم باحضار وعاء ثم نقوم بوضع الحليب والنشا والسكر والماء ونبوم بتقليبهم جيدا حتى يختلوا معا والنشا والسكر يذوبوا تماما.

ثم نقوم باضافة الجبنة الكيري والقشطة ونستمر في التقليب. طريقة تحضير البسبوسة: نقوم بوضع جميع المقادير في وعاء مناسب ونقوم بخلطهم جيدا حتى يختلطوا معا .

ثم نقوم باحضار صينية فايركس او اي صينية مناسبة ثم نقوم بصب نصف المقدار الذي لديكي ونقوم بتوزيعه في الصينية ومسواته ثم نقوم بوضع المهلبية ونقوم بتوزيعها فوق خليط البسبوسة .

ثم نقوم باقي كمية خليط البسبوسة.

ثم نقوم بإدخالها الفرن لمدة عشر دقائق حتى يحمر الوجه.

ثم نقوم باخراجها من الفرن ونقوم بوضع الشربات عليها وأي مكسرات موجوده لديكي .

ثم نقوم بتقطيعها ووضعها في اطباق التقديم.

البسبوسة على عكس الحلويات الاخري يتم وضع الشربات عليها ساخن وتكون هي ساخنة. طريقة تحضير البسبوسة: الوسوم

البسوسة هي من الحلويات الشرقية التي يحبها الجميع والتي يزداد الطلب عليها في المناسبات الاجتماعية والاعياد وفي شهر رمضان الكريم والبسبوسة لها اكثر من طريقة في الحشو فيمكن ان تكون سادة ويمكن ان نقوم بحشيها بالقشطة او المكسرات ومن خلال السطور القادمة سنتعرف على طريقة عمل البسبوسة بالمهلبية. طريقة عمل البسبوسة بالمهلبية طريقة عمل البسبوسة بالمهلبية المكونات: 2 بيض

كيس قشطة او ما يعادل كوب قشطة

ربع كوب زيت أو سمنة

2 كوب سميد

كوب جوز الهند

3/4 كوب سكر

ملعقة صغيرة فانيليا سائلة

ملعقة صغيرة باكينج بودر مكونات المهلبية: ٢ ملعقة سكر

علبة قشطة

ربع كوب حليب

٣ ملاعق نشا

٨ مكعبات جبنة كيري طريقة التحضير: مكونات المهلبية:طريقة التحضير: نقوم اولا بتحضير المهلبية: نقوم باحضار وعاء ثم نقوم بوضع الحليب والنشا والسكر والماء ونبوم بتقليبهم جيدا حتى يختلوا معا والنشا والسكر يذوبوا تماما.

ثم نقوم باضافة الجبنة الكيري والقشطة ونستمر في التقليب. طريقة تحضير البسبوسة: نقوم بوضع جميع المقادير في وعاء مناسب ونقوم بخلطهم جيدا حتى يختلطوا معا .

ثم نقوم باحضار صينية فايركس او اي صينية مناسبة ثم نقوم بصب نصف المقدار الذي لديكي ونقوم بتوزيعه في الصينية ومسواته ثم نقوم بوضع المهلبية ونقوم بتوزيعها فوق خليط البسبوسة .

ثم نقوم باقي كمية خليط البسبوسة.

ثم نقوم بإدخالها الفرن لمدة عشر دقائق حتى يحمر الوجه.

ثم نقوم باخراجها من الفرن ونقوم بوضع الشربات عليها وأي مكسرات موجوده لديكي .

ثم نقوم بتقطيعها ووضعها في اطباق التقديم.

البسبوسة على عكس الحلويات الاخري يتم وضع الشربات عليها ساخن وتكون هي ساخنة. طريقة تحضير البسبوسة:

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