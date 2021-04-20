أهم فوائد تناول الثوم للصحة .. مضاد حيوي طبيعي ومقوي للمناعة

فوائد تناول الثوم للصحة كثيرة ومتعددة وذلك بسبب ما يحتويه من العناصر الغذائية، كما أنه يساعد على علاج الكثير من الأمراض التي قد تصيب الإنسان، فما هي القيمة الغذائية للثوم، والفوائد العامة الناتجة عن تناوله ويمكنكم ايضا التعرف علي طريقة عمل الزبادي في المنزل بخطوات سهلة وبسيطة .

القيمة الغذائية للثوم

يحتوي الثوم على كمية كبيرة من العناصر الغذائية، حيث يحتوي فص واحد منه على:

4 سعرات حرارية، 1.76 لميليتر من الماء.

0.19 غرام من البروتين، 0.01 غرام من الدهون الكلية.

0.99 غرام من الكربوهيدرات، 0.1 غرام من الألياف.

5 مليغرام كالسيوم، 12 مليغرام بوتاسيوم.

5 مليغرام فوسفور، 0.9 مليغرام من فيتامين ج.

فوائد الثوم للصحة

للثوم العديد من الفوائد التي يقدمها للجسم نظرًا لقيمته الغذائية العالية، كما يمكن الاستفادة من جميع فوائده عند تناوله على الريق وبكمية محدودة، ومن أهم فوائد الثوم للصحة ما يلي: