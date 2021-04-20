أهم فوائد تناول الثوم للصحة .. مضاد حيوي طبيعي ومقوي للمناعة

فوائد تناول الثوم للصحة كثيرة ومتعددة وذلك بسبب ما يحتويه من العناصر الغذائية، كما أنه يساعد على علاج الكثير من الأمراض التي قد تصيب الإنسان، فما هي القيمة الغذائية للثوم، والفوائد العامة الناتجة عن تناوله ويمكنكم ايضا التعرف علي طريقة عمل الزبادي في المنزل بخطوات سهلة وبسيطة .القيمة الغذائية للثوم
يحتوي الثوم على كمية كبيرة من العناصر الغذائية، حيث يحتوي فص واحد منه على:
- 4 سعرات حرارية، 1.76 لميليتر من الماء.
- 0.19 غرام من البروتين، 0.01 غرام من الدهون الكلية.
- 0.99 غرام من الكربوهيدرات، 0.1 غرام من الألياف.
- 5 مليغرام كالسيوم، 12 مليغرام بوتاسيوم.
- 5 مليغرام فوسفور، 0.9 مليغرام من فيتامين ج.
للثوم العديد من الفوائد التي يقدمها للجسم نظرًا لقيمته الغذائية العالية، كما يمكن الاستفادة من جميع فوائده عند تناوله على الريق وبكمية محدودة، ومن أهم فوائد الثوم للصحة ما يلي:
- الوقاية من الأمراض ، فتناول الثوم يساعد على تقوية المناعة، كما أن تناوله بشكل يومي يقلل من الإصابة بالرشح والإنفلونزا ومدة الإصابة بالأعراض، ويقلل من خطر الإصابة بالسل والتهابات الرئة مما يجعله مفيد لصحة الجهاز التنفسي.
- تقليل ضغط الدم ، حيث يسبب ارتفاع ضغط الدم الإصابة بأمراض القلب، وقد أثبتت الدراسات العلمية بأن الثوم يحتوي على مكملات تساعد على تقليل ضغط الدم، والجرعة المسموح بتناولها لهذا الغرض تناول 4 فصوص ثوم يَوْمِيًّا.
- تحسين مستوى الكوليسترول ، فتناول الثوم فعال في تقليل مستوى الكوليسترول الضار بالجسم والكوليسترول الكلي مما يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب.
- تخليص الجسم من السموم ، فيعتبر احتواء الثوم على مركبات الكبريت بكمية كبيرة يقلل من تلف الأعضاء الذي ينتج عن سمية المعادن، كما أنه يقلل من مستوى الرصاص في الدم، ومفيد للجهاز الهضمي فهو ينظم الشهية ويحفز الإنزيمات الهضمية، ويقلل من مشكلات البطن ويساعد على خسارة الوزن.
- تعزيز صحة العظام ، فتناول الثوم يقلل من خسارة العظام وخاصةً عند السيدات، حيث إنه يزيد من مستوى الإستروجين لديهم، وتناوله خلال انقطاع الطمث يقلل من مؤشر نقص الإستروجين، والتقليل من خطر الإصابة بالتهابات المفصل التنكسي.
- ومن أهم فوائد تناول الثوم ايضا تقليل خطر الإصابة بالسرطان ، حيث يقلل من خطر الإصابة بسرطان البروستاتا، وتناول الثوم مرتين في الأسبوع يقلل من فرص الإصابة بسرطان الرئة.
- مضاد حيوي ، فيعتبر الثوم مضاد حيوي طبيعي وفعال، بسبب احتوائه على مادة الألين، للأجيون، الأليسين وهي مواد تدخل في تركيب المضاد الحيوي، ويمد الجسم بالطاقة، وتناوله على الريق يمنع النشاط الجرثومي داخل الأمعاء.
الوسوم
فوائد تناول الثوم للصحة كثيرة ومتعددة وذلك بسبب ما يحتويه من العناصر الغذائية، كما أنه يساعد على علاج الكثير من الأمراض التي قد تصيب الإنسان، فما هي القيمة الغذائية للثوم، والفوائد العامة الناتجة عن تناوله ويمكنكم ايضا التعرف علي طريقة عمل الزبادي في المنزل بخطوات سهلة وبسيطة .القيمة الغذائية للثوم
يحتوي الثوم على كمية كبيرة من العناصر الغذائية، حيث يحتوي فص واحد منه على:
- 4 سعرات حرارية، 1.76 لميليتر من الماء.
- 0.19 غرام من البروتين، 0.01 غرام من الدهون الكلية.
- 0.99 غرام من الكربوهيدرات، 0.1 غرام من الألياف.
- 5 مليغرام كالسيوم، 12 مليغرام بوتاسيوم.
- 5 مليغرام فوسفور، 0.9 مليغرام من فيتامين ج.
للثوم العديد من الفوائد التي يقدمها للجسم نظرًا لقيمته الغذائية العالية، كما يمكن الاستفادة من جميع فوائده عند تناوله على الريق وبكمية محدودة، ومن أهم فوائد الثوم للصحة ما يلي:
- الوقاية من الأمراض ، فتناول الثوم يساعد على تقوية المناعة، كما أن تناوله بشكل يومي يقلل من الإصابة بالرشح والإنفلونزا ومدة الإصابة بالأعراض، ويقلل من خطر الإصابة بالسل والتهابات الرئة مما يجعله مفيد لصحة الجهاز التنفسي.
- تقليل ضغط الدم ، حيث يسبب ارتفاع ضغط الدم الإصابة بأمراض القلب، وقد أثبتت الدراسات العلمية بأن الثوم يحتوي على مكملات تساعد على تقليل ضغط الدم، والجرعة المسموح بتناولها لهذا الغرض تناول 4 فصوص ثوم يَوْمِيًّا.
- تحسين مستوى الكوليسترول ، فتناول الثوم فعال في تقليل مستوى الكوليسترول الضار بالجسم والكوليسترول الكلي مما يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب.
- تخليص الجسم من السموم ، فيعتبر احتواء الثوم على مركبات الكبريت بكمية كبيرة يقلل من تلف الأعضاء الذي ينتج عن سمية المعادن، كما أنه يقلل من مستوى الرصاص في الدم، ومفيد للجهاز الهضمي فهو ينظم الشهية ويحفز الإنزيمات الهضمية، ويقلل من مشكلات البطن ويساعد على خسارة الوزن.
- تعزيز صحة العظام ، فتناول الثوم يقلل من خسارة العظام وخاصةً عند السيدات، حيث إنه يزيد من مستوى الإستروجين لديهم، وتناوله خلال انقطاع الطمث يقلل من مؤشر نقص الإستروجين، والتقليل من خطر الإصابة بالتهابات المفصل التنكسي.
- ومن أهم فوائد تناول الثوم ايضا تقليل خطر الإصابة بالسرطان ، حيث يقلل من خطر الإصابة بسرطان البروستاتا، وتناول الثوم مرتين في الأسبوع يقلل من فرص الإصابة بسرطان الرئة.
- مضاد حيوي ، فيعتبر الثوم مضاد حيوي طبيعي وفعال، بسبب احتوائه على مادة الألين، للأجيون، الأليسين وهي مواد تدخل في تركيب المضاد الحيوي، ويمد الجسم بالطاقة، وتناوله على الريق يمنع النشاط الجرثومي داخل الأمعاء.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أهم فوائد تناول الثوم للصحة .. مضاد حيوي طبيعي ومقوي للمناعة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفنى وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.