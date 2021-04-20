الأرز باللبن الكريمي اللذيذ والرائع بطريقة المطاعم الأصلية والمميزة

الأرز باللبن الكريمي ، يعد من أكلات المطبخ الشرقي، ويرجع تاريخ صنعه إلى عصر الدولة الأموية، وكان أطباء الدولة العثمانية يستخدمونه بدون سكر كدواء لآلام المعدة، ثم عرفه المصريون وأضافوا اليه السكر وأصبح طعاما للتحلية وسنقدم لكم في موقعنا موقع ثقفني طريقه عمل الأرز باللبن الكريمي بطريقة المطاعم الاصلية.

والأرز باللبن الكريمي محبب لدى جميع الناس ولدى الأطفال أيضا ويرغبون فى جلبه من المحلات والمطاعم لأن مذاقه يكون أفضل، ويرغب ربات البيوت في صنعه كما يكون في المطاعم، ولكن في الأغلب لا تحصل ربات البيوت على المذاق الرائع والقوام الكريمى المتماسك الذي يكون في الارز باللبن الكريمي الذي تقدمه المطاعم

مكونات الارز باللبن الكريمي

مكونات الأرز باللبن متواجدة في أغلب البيوت، فهو يحتوي على مكونات أساسية تكون متواجدة في معظم البيوت غالبا وهي كالتالي:

2 كيلو لبن.

1 كوب أرز مغسول ومصفى.

1 كوب سكر.

أربع كواب مياه.

2 ملعقة كبيره قشطة.

2 ملعقة كبيرة نشا.

4 ملعقة كبيرة كريم شانتيه بودرة.

مكسرات حسب الرغبة للتزيين.

نحضر إناء كبير ونضيف عليه الماء وكوب الأرز المغسول والمصفى.

نضع الإناء على النار ونتركه حتى ينضج الأرز.

بعد ما ينضج الأرز نغلق النار عليه لمدة ثلاث دقائق.

وبعد ذلك نضيف عليه لترين اللبن ونضعه على النار ثانية ونقلب تقليب خفيف.

نقوم بإضافة كوب السكر ونقلبه قليلا.

نقوم بإضافة ملعقتين القشطة ثم نتركه حتى يغلى.

نقوم بإضافةن ملعقتين النشا والأربع ملاعق كريم شانتيه البودرة على كوب ماء فاتر ونقلبهم جيدا ثم نقوم بصبه على إناء الأرز باللبن بعد ما يغلى.

نتركه يغلي قليلا مع خليط الماء والنشا والكريم شانتيه البودرة، ثم نرفعه من على النار ونصبه في الأطباق ونضع عليه المكسرات حسب الرغبة ونتركه ليبرد في الثلاجة وبعد ذلك يكون جاهزا للأكل.

طريقة التحضير