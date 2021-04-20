طريقة عمل الأرز البسمتي بالكاري طعم لذيذ وشهي

الأرز البسمتي بالكاري طبق جديد، ينتمي هذا الطبق الي القارة الهندية، وهو طبق شعبي، وبسيط لا يحتاج الي وقت، ومجهود لصنعه واعداده، ويعتبر طبق الأرز طبق اساسي علي كل سفرة في شهر رمضان الكريم ،وهو طبق غني بالقيمة الغذائية التي تمد جسم الانسان بالطاقة، ويمكن تقديمه مع اطباق اللحم، أو الدجاج المشوي، أو الخضار المشوي بحسب رغبتك والان تعالي نتعرف علي طريقه اعداد الأرز بالكاري. المكونات ٢ كوب أرز بسمتي

ملعقة كبيرة ملح، ملعقة كبيرة كاري، عود قرفة

¼ ملعقة صغيرة فلفل اسود، ¼ ملعقة صغيرة كمون، ¼ ملعقة صغيرة كزبرة

2ملعقة كبيرة زيت نباتي، قليل من الهيل

حبه متوسطة بصلة مفرومة، ½ كوب ماء ساخن

للتقديم : مكسرات مقلية، بقدونس مفرومة للتزين طريقة التحضير نغسل الأرز عدة مرات متتالية ثم ننقعه في ماء فاتر لمدة 10 دقائق نضع في وعاء عميق 8 اكواب الماء، ونضع الوعاء علي نار متوسطة ونتركه حتي يغلي نضيف الوعاء نصف كمية الملح، الكاري، الهيل، القرفة، الفلفل الأسود ونضيف ملعقة كبيرة من الزيت النباتي للوعاء ونضيف الأرز ونتركه حتي يغلي نضع في مصفاه البهارات الكمون، الكزبرة ونضعها في وعاء الارز نترك الأرز حتي ينضج لمدة 15 دقيقة ويتضاعف حجم حبات الارز نضع في وعاء عميق بقية الزيت ونضعه علي نار متوسطة ونضيف له البصل المفروم ونقلبه حتي يلين او يزبل نصفي الارز ونضيفه مباشرة علي البصل ونضع له كمية قليلة من الماء الساخن نترك الارز علي نار متوسطة لمدة 10 دقائق حتي يتجانس مع البصل وينضج اخيراً نضع الارز في طبق التقديم ونزينه بالمكسرات المقلية والبقدونس ونقدمه مع الفراخ المشوية او اللحم المشوي المكوناتطريقة التحضير الوسوم

الأرز البسمتي بالكاري طبق جديد، ينتمي هذا الطبق الي القارة الهندية، وهو طبق شعبي، وبسيط لا يحتاج الي وقت، ومجهود لصنعه واعداده، ويعتبر طبق الأرز طبق اساسي علي كل سفرة في شهر رمضان الكريم ،وهو طبق غني بالقيمة الغذائية التي تمد جسم الانسان بالطاقة، ويمكن تقديمه مع اطباق اللحم، أو الدجاج المشوي، أو الخضار المشوي بحسب رغبتك والان تعالي نتعرف علي طريقه اعداد الأرز بالكاري. المكونات ٢ كوب أرز بسمتي

ملعقة كبيرة ملح، ملعقة كبيرة كاري، عود قرفة

¼ ملعقة صغيرة فلفل اسود، ¼ ملعقة صغيرة كمون، ¼ ملعقة صغيرة كزبرة

2ملعقة كبيرة زيت نباتي، قليل من الهيل

حبه متوسطة بصلة مفرومة، ½ كوب ماء ساخن

للتقديم : مكسرات مقلية، بقدونس مفرومة للتزين طريقة التحضير نغسل الأرز عدة مرات متتالية ثم ننقعه في ماء فاتر لمدة 10 دقائق نضع في وعاء عميق 8 اكواب الماء، ونضع الوعاء علي نار متوسطة ونتركه حتي يغلي نضيف الوعاء نصف كمية الملح، الكاري، الهيل، القرفة، الفلفل الأسود ونضيف ملعقة كبيرة من الزيت النباتي للوعاء ونضيف الأرز ونتركه حتي يغلي نضع في مصفاه البهارات الكمون، الكزبرة ونضعها في وعاء الارز نترك الأرز حتي ينضج لمدة 15 دقيقة ويتضاعف حجم حبات الارز نضع في وعاء عميق بقية الزيت ونضعه علي نار متوسطة ونضيف له البصل المفروم ونقلبه حتي يلين او يزبل نصفي الارز ونضيفه مباشرة علي البصل ونضع له كمية قليلة من الماء الساخن نترك الارز علي نار متوسطة لمدة 10 دقائق حتي يتجانس مع البصل وينضج اخيراً نضع الارز في طبق التقديم ونزينه بالمكسرات المقلية والبقدونس ونقدمه مع الفراخ المشوية او اللحم المشوي المكوناتطريقة التحضير

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