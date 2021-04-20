أنجح طريقتين لعمل صلصة البشاميل فى المنزل بمنتهى السهولة

صلصة البشاميل من الممكن تحضيرها في المنزل بكل سهولة وبمقادير موجودة داخل كل منزل غير أنها مضمون نظافتها، فهي تتكون من الدقيق مع الحليب أو الشوربة والزبدة ومن الممكن إضافة أى نوع جبن أو كريمة لكى نحصل على بشاميل ذات طعم جذاب، فالبشاميل من أفضل أنواع السلطات التي تحتوي على الكالسيوم والكالسيوم مفيد جدا لجسم الإنسان، غير أنه يساعد في زيادة الوزن فيجب على الأشخاص الذين يعانون من النحافة الإكثار من تناول البشاميل، وإليكم طريقتين لعمل البشاميل في المنزل.

طريقة تحضير البشاميل المصري:

لكي نقوم بتحضير البشاميل المصري في المنزل، سوف نحتاج إلى هذه المكونات:

إحضار ملح وفلفل أسود على حسب الرغبة.

إحضار بيضة واحدة.

إحضار ملعقة كبيرة من السمن البلدي.

إحضار كوب من الدقيق.

إحضار جوزة الطيب.

إحضار مكعبين من مرقه الدجاج.

إحضار أربعة أكواب من اللبن.

نحضر إناء ونضع فيه السمن، ونضعه على النار لحين ذوبانها.

نقوم بوضع الدقيق، ونقلبه بإستمرار لحين الحصول على اللون الذهبي.

نقوم بخلط اللبن حبة تلو الأخرى.

نضع جوزة الطيب والفلفل الأسود والملح.

نقوم بوضع البيضة ومرقة الدجاج، مع تقليبه بإستمرار لحين الحصول على قوام كريمي.

نقوم بإستعمال البشاميل في أى وصفه تفضليها.

كل ما نفعله الإلتزام بهذه الخطوات:طريقة عمل البشاميل بالجبن:

لكي نقوم بتحضير البشاميل بالجبن في المنزل، سوف نحتاج إلى هذه المكونات:

إحضار جبنه بارميزان أو شيدر أو رومي على حسب الرغبة.

إحضار رشة من جوزة الطيب.

إحضار أربعة أكواب من اللبن.

إحضار ملح وفلفل أسود على حسب الرغبة.

إحضار أربعة ملاعق كبيرة من الزبدة. كوب من الدقيق.

كل ما نفعله إتباع هذه الخطوات:

نحضر إناء ونضعه على النار، ونضع فيه الزبدة ونتركها تسخن.

نقوم بوضع الدقيق ونقلبه جيدا بإستمرار لحين الحصول على اللون الذهبي.

نقوم بإضافة الحليب كوب تلو الآخر.

نقوم بوضع جوزة الطيب والملح والفلفل الأسود، ونقلبهم بإستمرار لحين الحصول على قوام البشاميل الكريمي.

نقوم بوضع الجبن ونقلبه لمدة دقيقه، ثم نقوم اطفاء النار.

نستعمل البشاميل مع المكرونة أو أى وصفة تفضليها.

إحضار عدد 1 كوب من الدقيق الأبيض.

إحضار عدد 1 كوب من اللبن البودرة.

إحضار عدد 2 كوب من الماء.

إحضار عدد نصف كوب من الزيت.

إحضار حبة من جوز الطيب المفرومة.

إحضار عدد 1 مكعب من مرقة الدجاج.

إحضار هيل مطحون حسب الرغبة.

إحضار رشة ملح وفلفل اسود حسب الرغبه.

نقوم بإحضار الخلاط الكهربائي ثم نقوم بوضع جميع المكونات المطلوبة. الان تخلط جميع المكونات حتي نحصل على قوام متناسق وكريمي. نضع الخليط فى إناء على النار ثم نقوم بالتقليب جيدا حتى تحصلي على البشاميل المطلوب. نرفع الخليط من على النار ونتركه حتى يبرد تماما ونستخدمه.

إحضار وزن 500 جرام من المكرونة.

إحضار وزن 250 جرام من اللحم المفروم.

إحضار عدد 1 بصلة مفرومة.

إحضار عدد 1 ثمرة من الفلفل الاخضر.

إحضار عدد 2 كوب من اللبن.

إحضار عدد 3 ملعقة كبيرة من الدقيق الأبيض.

إحضار عدد 2 بيضة.

إحضار رشة ملح رشة فلفل اسود.

إحضار زنجبيل وقرفة.

إحضار عدد 1 كوب من الجبن الموتزاريلا.

نقوم بإحضار مقلاة ونضعها على النار ثم نضع بها اللحم المفروم والفلفل الأخضر بعد تقطيعه إلى مكعبات صغيرة مع البصل المفروم. الآن نقوم بتقليب الخليط جيدا مع اضافة التوابل اليه مثل الملح والفلفل الاسود والزنجبيل والقرفة حتى تنضح اللحم. نحضر حلة صغيرة نضعها على النار ثم نضيف اليها السمن والدقيق ونقلبهم جيدا ثم نضيف اللبن بشكل تدريجي حتى نحصل على قوام متماسك. بعد ذلك نضيف البيض والجبن الي الخليط ونقلبهم جيدا. نحضر صينية ونضع بها نصف المكرونة مع اضافة نصف صوص البشاميل اليهل ثم نضيف خلطة اللحم المفروم ثم بغطيها بباقي المكرونة مع صوص البشاميل. ندخل الصينية الى الفرن على درجة حؤارة متوسطة حتى تنضح المكرونة وتأخذ اللون الذهبي وتقدم لأسرتك.

طريقة تحضير البشاميل السريع:طريقة تحضير البشاميل:طريقة عمل المكرونة البشاميل:طريقة تحضير المكرونة بالبشاميل: