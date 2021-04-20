طريقة ستيك دجاج منال العالم مقلي بالليمون مقرمش وصحي بخطوات سهلة

طريقة ستيك دجاج منال العالم ، واحدة من أسهل طرق وصفات ستيك دجاج، خاصة وأن الاستيك ليس مجرد وجبة أساسية في الطعام، لأي شخص يرغب في الحصول على وجبة مغذية ومتكاملة، ولكن لأنه يناسب أيضًا عشاق الريجيم، وقد اعتمدت عليه خلال فترة تجربتي مع كيتو دايت لإنقاص الوزن، حيث أثبتت تلك الوجبة فاعليتها وقيمتها الغذائية الرائعة، وكانت تمنحني الكثير من الطاقة لممارسة الرياضة، ولكن عقب تناول الوجبة بساعتين. وستيك الدجاج يتم عمله بأكثر من طريقة، منها ستيك دجاج مشوي بالصوص، و طريقة عمل ستيك دجاج بالكريمة، و طريقة عمل ستيك دجاج مشوي، و طريقة عمل ستيك دجاج مقرمش، وطريقة عمل ستيك الدجاج بالبقسماط، وكذلك طريقة عمل ستيك الدجاج على الجريل، وكلها طرق متنوعة يقدمها عدد شهير من شيفات الوطن الرعبي، ولكن للشيف منال العالم لمسات تميز مطبخها ووصفاتها، منها على سبيل المثال؛ سندويشات توست الدجاج بالرانش، و طريقة كرواسون بالجبنة منال العالم، وطريقة الكنافة النابلسية منال العالم، وكلها وصفات مميزة وسهلة التحضير، كما تتوفر كل مكوناتها في منازلنا، ما يجعل من تلك الوصفات أمرًا مريحًا للسيدات، خاصة خلال فترات الصيام في شهر رمضان المبارك، فهي سريعة التحضير لا تستغرق وقتًا، ومغذية لكل أفراد الأسرة، إذا كان لديك أطفالًا في أسرتك.ستيك دجاج مشوي بالصوص
- 4 قطع دجاج فيليه مقطع.
- ربع كوب عصير ليمون.
- بشر الليمون بما يوازي ملعقة صغيرة.
- نصف ملعقة صغيرة ثوم بودر.
- نصف ملعقة صغيرة بصل بودر.
- نصف ملعقة صغيرة بابريكا.
- نصف ملعقة صغيرة فلفل أسود.
- مصف ملعقة صغيرة أوريجانو.
- 2 ملعقة كبيرة زيت زيتون.
- 2 ملعقة كبيرة كاتشاب.
- 2 ملعقة طعام زيت ذرة.
- 2 كوب مشروم (عيش الغراب) أو يسمى بالفطر، ويفضل أن يكون طازجًا ولكن المعلب لا بأس به.
- كوب كريمة طهي.
- نصف ملعقة صغيرة ملح.
- ربع ملعقة صغيرة فلفل أسود.
- 2 ملعقة كبيرة بقدونس مفروم.
- في صحن واسع، ضعي كل من البصل والثوم والبابريكا، مع عصير الليمون وبشر الليمون، ثم أضيفي الملح والفلفل والأوريجانو، مع الكاتشب وزيت الزيتون، وقلّبيهم جيدًا حتى تمام الامتزاج.
- ابدئي في غمر قطع فيليه الدجاج، في الخليط السابق، بحيث يغلفها جيدًا من كل اتجاه، ثم غطي الصحن وضعيه داخل المبرد (الثلاجة) أطول عدد ساعات ممكنة.
- قبل تحضير ستيك الدجاج على الجريل، أخرجيه من الثلاجة ليصبح في نفس درجة حرارة الغرفة قليلًا.
- في مقلاوة واسعة وساخنة، ضعي قطع دجاج الفيليه بحيث يحصل على صدمة، ولا تقلبي القطعة على الوجه الآخر، سوى بعد أن يتغير لونها إلى درجة داكنة أكثر.
- بعد الانتهاء من تقليب الدجاج على الوجهين، قومي بتغطية المقلاة بورق زبدة، ثم دعيه ينضج على نار هادئة بضع دقائق.
- لعمل طريقة ستيك دجاج بالصوص، قومي بعمل الصوص في وعاء عميق، وذلك بوضع قليل من الزيت ثم أضيفي إليه المشروم، وقومي بتشويحه على النار، حتى يبدأ في الذبول.
- أضيفي كريمة الطهي إلى المشروم، ثم ضعي الملح والفلفل، واتركيهم على النار بضع دقائق للتسبيك، وسوف تلاحظين أن القوام يكون ثقيل أكثر.
- ضعي ستيك الدجاج في صحن التقديم، ثم أضيفي إليه الصوص بطريقة شهية، وانثري بضع قطع البقدونس إلى الصحن، وبالهناء والشفاء، وهكذا تكوني قد قمت بتنفيذ طريقة عمل ستيك دجاج بالصوص والكريمة، على طريقة الشيف منال العالم.
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طريقة ستيك دجاج منال العالم ، واحدة من أسهل طرق وصفات ستيك دجاج، خاصة وأن الاستيك ليس مجرد وجبة أساسية في الطعام، لأي شخص يرغب في الحصول على وجبة مغذية ومتكاملة، ولكن لأنه يناسب أيضًا عشاق الريجيم، وقد اعتمدت عليه خلال فترة تجربتي مع كيتو دايت لإنقاص الوزن، حيث أثبتت تلك الوجبة فاعليتها وقيمتها الغذائية الرائعة، وكانت تمنحني الكثير من الطاقة لممارسة الرياضة، ولكن عقب تناول الوجبة بساعتين. وستيك الدجاج يتم عمله بأكثر من طريقة، منها ستيك دجاج مشوي بالصوص، و طريقة عمل ستيك دجاج بالكريمة، و طريقة عمل ستيك دجاج مشوي، و طريقة عمل ستيك دجاج مقرمش، وطريقة عمل ستيك الدجاج بالبقسماط، وكذلك طريقة عمل ستيك الدجاج على الجريل، وكلها طرق متنوعة يقدمها عدد شهير من شيفات الوطن الرعبي، ولكن للشيف منال العالم لمسات تميز مطبخها ووصفاتها، منها على سبيل المثال؛ سندويشات توست الدجاج بالرانش، و طريقة كرواسون بالجبنة منال العالم، وطريقة الكنافة النابلسية منال العالم، وكلها وصفات مميزة وسهلة التحضير، كما تتوفر كل مكوناتها في منازلنا، ما يجعل من تلك الوصفات أمرًا مريحًا للسيدات، خاصة خلال فترات الصيام في شهر رمضان المبارك، فهي سريعة التحضير لا تستغرق وقتًا، ومغذية لكل أفراد الأسرة، إذا كان لديك أطفالًا في أسرتك.ستيك دجاج مشوي بالصوص
- 4 قطع دجاج فيليه مقطع.
- ربع كوب عصير ليمون.
- بشر الليمون بما يوازي ملعقة صغيرة.
- نصف ملعقة صغيرة ثوم بودر.
- نصف ملعقة صغيرة بصل بودر.
- نصف ملعقة صغيرة بابريكا.
- نصف ملعقة صغيرة فلفل أسود.
- مصف ملعقة صغيرة أوريجانو.
- 2 ملعقة كبيرة زيت زيتون.
- 2 ملعقة كبيرة كاتشاب.
- 2 ملعقة طعام زيت ذرة.
- 2 كوب مشروم (عيش الغراب) أو يسمى بالفطر، ويفضل أن يكون طازجًا ولكن المعلب لا بأس به.
- كوب كريمة طهي.
- نصف ملعقة صغيرة ملح.
- ربع ملعقة صغيرة فلفل أسود.
- 2 ملعقة كبيرة بقدونس مفروم.
- في صحن واسع، ضعي كل من البصل والثوم والبابريكا، مع عصير الليمون وبشر الليمون، ثم أضيفي الملح والفلفل والأوريجانو، مع الكاتشب وزيت الزيتون، وقلّبيهم جيدًا حتى تمام الامتزاج.
- ابدئي في غمر قطع فيليه الدجاج، في الخليط السابق، بحيث يغلفها جيدًا من كل اتجاه، ثم غطي الصحن وضعيه داخل المبرد (الثلاجة) أطول عدد ساعات ممكنة.
- قبل تحضير ستيك الدجاج على الجريل، أخرجيه من الثلاجة ليصبح في نفس درجة حرارة الغرفة قليلًا.
- في مقلاوة واسعة وساخنة، ضعي قطع دجاج الفيليه بحيث يحصل على صدمة، ولا تقلبي القطعة على الوجه الآخر، سوى بعد أن يتغير لونها إلى درجة داكنة أكثر.
- بعد الانتهاء من تقليب الدجاج على الوجهين، قومي بتغطية المقلاة بورق زبدة، ثم دعيه ينضج على نار هادئة بضع دقائق.
- لعمل طريقة ستيك دجاج بالصوص، قومي بعمل الصوص في وعاء عميق، وذلك بوضع قليل من الزيت ثم أضيفي إليه المشروم، وقومي بتشويحه على النار، حتى يبدأ في الذبول.
- أضيفي كريمة الطهي إلى المشروم، ثم ضعي الملح والفلفل، واتركيهم على النار بضع دقائق للتسبيك، وسوف تلاحظين أن القوام يكون ثقيل أكثر.
- ضعي ستيك الدجاج في صحن التقديم، ثم أضيفي إليه الصوص بطريقة شهية، وانثري بضع قطع البقدونس إلى الصحن، وبالهناء والشفاء، وهكذا تكوني قد قمت بتنفيذ طريقة عمل ستيك دجاج بالصوص والكريمة، على طريقة الشيف منال العالم.
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