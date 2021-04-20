طريقة ستيك دجاج منال العالم مقلي بالليمون مقرمش وصحي بخطوات سهلة

طريقة ستيك دجاج منال العالم ، واحدة من أسهل طرق وصفات ستيك دجاج، خاصة وأن الاستيك ليس مجرد وجبة أساسية في الطعام، لأي شخص يرغب في الحصول على وجبة مغذية ومتكاملة، ولكن لأنه يناسب أيضًا عشاق الريجيم، وقد اعتمدت عليه خلال فترة تجربتي مع كيتو دايت لإنقاص الوزن، حيث أثبتت تلك الوجبة فاعليتها وقيمتها الغذائية الرائعة، وكانت تمنحني الكثير من الطاقة لممارسة الرياضة، ولكن عقب تناول الوجبة بساعتين. وستيك الدجاج يتم عمله بأكثر من طريقة، منها ستيك دجاج مشوي بالصوص، و طريقة عمل ستيك دجاج بالكريمة، و طريقة عمل ستيك دجاج مشوي، و طريقة عمل ستيك دجاج مقرمش، وطريقة عمل ستيك الدجاج بالبقسماط، وكذلك طريقة عمل ستيك الدجاج على الجريل، وكلها طرق متنوعة يقدمها عدد شهير من شيفات الوطن الرعبي، ولكن للشيف منال العالم لمسات تميز مطبخها ووصفاتها، منها على سبيل المثال؛ سندويشات توست الدجاج بالرانش، و طريقة كرواسون بالجبنة منال العالم، وطريقة الكنافة النابلسية منال العالم، وكلها وصفات مميزة وسهلة التحضير، كما تتوفر كل مكوناتها في منازلنا، ما يجعل من تلك الوصفات أمرًا مريحًا للسيدات، خاصة خلال فترات الصيام في شهر رمضان المبارك، فهي سريعة التحضير لا تستغرق وقتًا، ومغذية لكل أفراد الأسرة، إذا كان لديك أطفالًا في أسرتك.

4 قطع دجاج فيليه مقطع.

ربع كوب عصير ليمون.

بشر الليمون بما يوازي ملعقة صغيرة.

نصف ملعقة صغيرة ثوم بودر.

نصف ملعقة صغيرة بصل بودر.

نصف ملعقة صغيرة بابريكا.

نصف ملعقة صغيرة فلفل أسود.

مصف ملعقة صغيرة أوريجانو.

2 ملعقة كبيرة زيت زيتون.

2 ملعقة كبيرة كاتشاب.

2 ملعقة طعام زيت ذرة.

2 كوب مشروم (عيش الغراب) أو يسمى بالفطر، ويفضل أن يكون طازجًا ولكن المعلب لا بأس به.

كوب كريمة طهي.

نصف ملعقة صغيرة ملح.

ربع ملعقة صغيرة فلفل أسود.

2 ملعقة كبيرة بقدونس مفروم.