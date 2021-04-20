الطريقة المغربية لعمل طاجن البطاطس باللحم بالمكونات وطريقة التحضير والتقديم

طاجن البطاطس باللحم هي من اشهي الأطباق التي تكون محبوبه لدي الكبير والصغير في شتي أنحاء الوطن العربي ولا نبالغ اذا قولنا أن هذه الوجبة عالمية وليس محبيها في الوطن العربي فقط، ويعود أصل هذه الوجبة إلى دول الوطن العربي بشكل عام وتحديدا كما هو متداول أن بلاد الشام هم من أبدعو هذه الوجبة لأول مره، حيث يمكن تحضيرها إما باستخدام قطع الدجاج، أو اللحم الأحمر، أو بعض أنواع الأسماك، كما يدخل فيها أصناف من الخضار، وقد تضاف إليها بعض الصلصات مثل: البشاميل، والصلصة الحمراء، ولكن اليوم سوف نقدم لكم طاجن البطاطس باللحمة من المطبخ المغربي وهو يعتبر من اشهر 4 مطابخ على مستوي الوطن العربي وهم المطبخ الخليجي والشامي والمصري والمغربي وهو المطبخ الذي سوف ندخله الآن ونعرف طريقة ومقادير وصفة اليوم، ولكن قبل الدخول في تفاصيل اليوم يجب التنوية أن المطبخ المغربي له وصفات خاصة وصوصا في أصناف اللحوم والدجاج مثل طريقة تحضير تتبيل اللحم للشوي علي الطريقة المغربية والتي سبق وان قدمنها في مقال سابق.

مكونات طاجن البطاطس باللحم

في البداية هذه المقادير متغيرة حسب احتياجات كل اسره فمثلا المقادير التي سوف نسردها لكم الآن هي خاصة بشخص واحد فقط وكلما زاد عدد الأفراد أصبحت ضعف المقادير التالية:

2 بطاطس مقشرة

250 غ لحم بقر مقطع مكعبات

3 ملعقة كبيرة بقدونس مفروم

2 ملعقة كزبرة مفرومة

زيت نباتي

½1 بصل

2 ملعقة كبيرة زبدة

½ ملعقة صغيرة فلفل أسود

½ ملعقة صغيرة بهار حلو

½ ملعقة صغيرة كركم

½ ملعقة صغيرة كاري

ملعقة صغيرة ملح

ماء

قومي بتقطيع البصل مفروم ناعم، ثم قطعي البطاطس مكعبات متوسطة الحجم. في مقلاة على النار، سخّني الزيت ثم أضيفي البصل وقومي بالتقليب حتى يذبل. أضيفي اللحم وعندما يتغير لونه أضيفي ½ ملعقة بهار حلو، ½ ملعقة كركم، ½ ملعقة فلفل أسود، وملعقة ملح وقومي بالتقليب. أضيفي الماء واتركيهم حتى ينسلق اللحم. في صينية فرن ضعي اللحم بالصلصلة وادخليهم الفرن على درجة 190 لمدة 45 دقيقة بعد تغطيتهم بورق ألومنيوم. اسلقي البطاطس على النار لمدة 10 دقائق ثم أضيفيها على صينية اللحم وقومي بالتقليب حتى تمام التجانس. أضيفي الزبدة، ثم رشّي البقدونس والكزبرة على الوجه. أعيدي الصينية للفرن لمدة 15 دقيقة أخرى ثم قدميها ساخنة.

طريقة عمل طاجن اللحمة بالبطاطس المغربي

التقديم

ويقدم طاجن البطاطس باللحم بجانبه مقدار من الأزر بالشعرية أو الأزر المحمر أو كما يسمي (حباية وحباية) أو مع الأزر ألبسمتي بالهبرات المغربية.