كيفيه تحضير الكبسة المغربية بالدجاج بكل سهوله بالمنزل

تسال العديد من الناس كن طريقه وكيفيه تحضير الكبسة المغربية بالدجاج والتي تعتبر من اشهر الأكلات الموجودة بدوله المغرب والتي تشتهر بها عن جميع الدول والتي تحتوي علي الأرز وقطع الدجاج الرائعة والتي يمكن تقديمها في جميع المناسبات المنزلية، والآن سوف نقوم بسرح طريقه ومكونات وكيفيه عمل الكبسة في المنزل بكل سهوله دون الحاجة إلي الذهاب إلي المحلات.كبسه الدجاج المغربية
والآن سوف نقوم بتوضيح الكبسة وكيفيه عملها مع كيفيه تحضير افضل أطباق الأرز الرائعة المغربية التي تعتبر من افضل الأطباق التي تقدم مع الكبسة والتي سوف نقوم بتوضيح اهم مكوناتها من خلال النقاط الأتية:
- 1 كيلو جرام من الدجاج ويتم تقطيعه ألى قطع.
- 3 أكواب من رز بسمتي.
- 1 ملعقه ونصف من من البهارات المغربية الخاصة بالكبسة.
- 1 ملعقه صغيره من الفلفل الأسود الحار.
- 1 ملعقه صغيره من ألشطه المج روشه وللكركم و الباربريكا والهيل المطحونين.
- ملعقه كبيره من الكزبرة الناعمة.
- 1 بصله كبيره مفرومه ناعم.
- 1 عود من القرفة و 2 ورق غار.
- 2 قرن فلفل اخضر ويتم تقطيعه إلي أنصاف.
- 2 طماطم مفرومين ناعم.
والآن سوف نقوم بشرح مكونات الحشو الخاصة بالكبسة والتي يمكن تحضيرها بكل سهوله بالمنزل والتي نوضحها من خلال النقاط الأتية:
- بصله كبيره ويتم فرمها جيدا حتي تبدو ناعمه.
- نصف كوب مجروض ونصف من الحمص المسلوق.
- نصف ملعقه ملح صغيره.
- ملعقه من اللومي.
- 1 ملعقه صغيره من البهارات المغربية أيضا الخاصة بالكبسة.
- نصف ملعقه باهرات مشكله.
- ملعقه كبيره من السمن النباتية.
والآن سوف نقوم بشرح طريقه وكيفيه تحضير الكبسة المغربية بكل سهوله بالمنزل والتي سوف نقوم بتلخيصها في النقاط الأتية:
- يتم غسل الأرز ونقعه بالمياه لمده نصف ساعه.
- يتم وضع البهارات المغربية والفلفل الأسود والملح والهيل ولشطه في طبق صغير ويتم تقليبهم جيد.
- يتم وضع قطع الدجاج في طبق ويتم توزيع ثلث البهارات المخلوطة عليها.
- يتم وضع كميه صغيره من الزيت علي نار هادئه ونقوم بتوزيع البصل عليه وتقليه لدرجه الذابلان.
- يتم وضع الدجاج مع البصل ويتم تقليبه لفتره.
- يتم إضافة الفلفل وورق العنب والقرفة ونضع الماء ونقوم بتغطيته للسلق لمده دقائق.
- يتم وضع الدجاج مع المرق بخليط البهارات الباقيين ونتركه يشرب الأزر ونغطيه لمده 40 دقيقه.
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تسال العديد من الناس كن طريقه وكيفيه تحضير الكبسة المغربية بالدجاج والتي تعتبر من اشهر الأكلات الموجودة بدوله المغرب والتي تشتهر بها عن جميع الدول والتي تحتوي علي الأرز وقطع الدجاج الرائعة والتي يمكن تقديمها في جميع المناسبات المنزلية، والآن سوف نقوم بسرح طريقه ومكونات وكيفيه عمل الكبسة في المنزل بكل سهوله دون الحاجة إلي الذهاب إلي المحلات.كبسه الدجاج المغربية
والآن سوف نقوم بتوضيح الكبسة وكيفيه عملها مع كيفيه تحضير افضل أطباق الأرز الرائعة المغربية التي تعتبر من افضل الأطباق التي تقدم مع الكبسة والتي سوف نقوم بتوضيح اهم مكوناتها من خلال النقاط الأتية:
- 1 كيلو جرام من الدجاج ويتم تقطيعه ألى قطع.
- 3 أكواب من رز بسمتي.
- 1 ملعقه ونصف من من البهارات المغربية الخاصة بالكبسة.
- 1 ملعقه صغيره من الفلفل الأسود الحار.
- 1 ملعقه صغيره من ألشطه المج روشه وللكركم و الباربريكا والهيل المطحونين.
- ملعقه كبيره من الكزبرة الناعمة.
- 1 بصله كبيره مفرومه ناعم.
- 1 عود من القرفة و 2 ورق غار.
- 2 قرن فلفل اخضر ويتم تقطيعه إلي أنصاف.
- 2 طماطم مفرومين ناعم.
والآن سوف نقوم بشرح مكونات الحشو الخاصة بالكبسة والتي يمكن تحضيرها بكل سهوله بالمنزل والتي نوضحها من خلال النقاط الأتية:
- بصله كبيره ويتم فرمها جيدا حتي تبدو ناعمه.
- نصف كوب مجروض ونصف من الحمص المسلوق.
- نصف ملعقه ملح صغيره.
- ملعقه من اللومي.
- 1 ملعقه صغيره من البهارات المغربية أيضا الخاصة بالكبسة.
- نصف ملعقه باهرات مشكله.
- ملعقه كبيره من السمن النباتية.
والآن سوف نقوم بشرح طريقه وكيفيه تحضير الكبسة المغربية بكل سهوله بالمنزل والتي سوف نقوم بتلخيصها في النقاط الأتية:
- يتم غسل الأرز ونقعه بالمياه لمده نصف ساعه.
- يتم وضع البهارات المغربية والفلفل الأسود والملح والهيل ولشطه في طبق صغير ويتم تقليبهم جيد.
- يتم وضع قطع الدجاج في طبق ويتم توزيع ثلث البهارات المخلوطة عليها.
- يتم وضع كميه صغيره من الزيت علي نار هادئه ونقوم بتوزيع البصل عليه وتقليه لدرجه الذابلان.
- يتم وضع الدجاج مع البصل ويتم تقليبه لفتره.
- يتم إضافة الفلفل وورق العنب والقرفة ونضع الماء ونقوم بتغطيته للسلق لمده دقائق.
- يتم وضع الدجاج مع المرق بخليط البهارات الباقيين ونتركه يشرب الأزر ونغطيه لمده 40 دقيقه.
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