طريقة عمل صوابع زينب بالصور وكيفية تشكيلة العجينة زي الجاهز خطوة بخطوة

طريقة عمل صوابع زينب بالصور زي الجاهزة محل بحث كبير من محبي الحلويات الشرقية المصرية، وصوابع زينب نوع من الحلويات الشرقية المميزة ذات مذاق رائع ومميز، وهي من الحلويات الخفيفة التي يفضل الكثير من الناس إعدادها في شهر رمضان بشكل خاص، لهذا سوف نتعرف اليوم على طريقة تحضير صوابع زينب في المنزل، والذي ورد في سبب تسميتها بهذا الاسم الكثير من الروايات التي لا يعرف أصلها، فمنها رواية نسبة إلى السيدة زينب ابنة الحسين ابن علي رضي الله عنهم، وأخرى نسبة إلى من قامت بتجهيز الحلوى للظاهر بيبرس عند الاحتفال بدخول مصر وكانت تسمى زينب.

طريقة عمل صوابع زينب بالصور

يمكن لأي ربة منزل تجهيز السمبوسة في البيت بخطوات سهلة وبسيطة من ضمن المعجنات التي عليها إقبال، وأيضاً بسهولة إعداد صوابع زينب في المنزل من خلال اتباع بعض الخطوات السهلة، والتي لابد من تحضير المكونات التالية:

كوبان من السميد الناعم.

ثلاثة أكواب من الطحين.

كوبان من الماء الدافئ.

كوب من زيت الزيتون.

ملعقة صغيرة من الخميرة الفورية.

ملعقة من الحبة السوداء.

ملعقتين من الشومر.

ملعقتين من اليانسون المطحون.

زيت نباتي للقلي.

خطوات تحضير صوابع زينب بالصور

يتم خلط المكونات السابقة مع بعضها البعض في وعاء عميق مع مراعاة إضافة الدقيق بشكل تدريجي إلى المكونات السابقة، ويتم الاستمرار في العجن لمدة عشرين دقيقة لكي يتم الحصول على عجينة لينة، ثم يضاف زيت الزيتون بشكل تدريجي إلى المكونات السابقة وتمزج جيدًا بحيث تكون العجينة لينة، بعد ذلك تترك العجينة لمدة ساعة لكي تختمر.

يتم تقطيع العجين إلى قطع صغيرة بحجم الأصابع

يمكن استخدام المبشرة في تشكيل العجينة

ثم توضع في زيت كثير ويتم تحميرها في الزيت.

يفضل أن يكون الزيت في المقلاة ساخن لكي يتم تحمير العجين فيه.

بعد تحمير العجين يتم وضعها في القطر لاكتسابها المذاق المسكر.

خطوات تشكيل العجينة زي الجاهز

طرية عمل صوابع زينب بالفانيليا

المكونات

كوب ونصف من الدقيق.

ربع كوب من زيت الذرة.

ربع كوب من بودرة جوز الهند.

ملعقة صغيرة من الملح.

ملعقة من الفانيليا.

كوب من الماء الدافئ.

طريقة التحضير

يتم وضع الخميرة على الدقيق وجوز الهند وباقي المكونات لعمل عجينة.

يوضع الزيت إلى العجين وتترك العجينة حتى تختمر.

يتم تشكيل العجين إلى أصابع صغيرة.

تحمر الزيت حتى تنضج.

توضع في القطر البارد لمدة خمس دقائق.

هذه أجمل طريقة عمل صوابع زينب بالصور بأكثر من طريقة وتشكيلة العجينة بطريقة جميلة زي الجاهز.