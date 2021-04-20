تقشير الرقبة من السواد تبيض فوري للرقبة بخلطة سحرية خلال ربع ساعة فقط

تقشير الرقبة من السواد من الأمور التي تهم الكثير من النساء والفتيات حيث تتعرض الرقبة دومًا إلى الاسمرار واللون الداكن والغامق عن لون البشرة، كما أن هناك نساء بعد الوضع والولادة تصبح منطقة الرقبة ذو لون غامق جدًا وقد تتعرض لكلف الحمل، وتتعرض منطقة الرقبة لذلك السواد والاسمرار نتيجة الجلوس الخاطئ أو الحركة الزائدة أو تدليك الرقبة من أعلى لأسفل فكل تلك الأمور تلحق الضرر بمنطقة الرقبة، وتحتاج الرقبة للعناية اليومية والأسبوعية ويجب تقشيرها مرة كل أسبوع لإزالة الأوساخ والجلد الميت والخلايا التالفة من على الرقبة.

تقشير الرقبة من السواد بوصفات مذهلة

إن الطبيعية دومًا تمنحنا العديد من الوصفات الطبيعية التي يمكن استخدامها على البشرة بطريقة آمنة دون إلحاق الضر بها ويوجد الكثير من مستحضرات التجميل الخاصة بمنطقة الرقبة ولكن كما ذكرنا إن الطبيعية دومًا معنا وتمنحنا كل ما نحتاج إليه للمحافظة على البشرة أو الصحة وسوف نقدم أفضل الوصفات من أجل تنظيف الرقبة من الأوساخ.

إزالة سواد الرقبة في أسبوع

إن خل التفاح من المواد الطبيعية الممتازة في التخلص من اسمرار البشرة والرقبة بكل سهولة حيث يتم خلط مقدار ملعقتين كبيرتين من خل التفاح مع أربع ملاعق كبيرة من الماء ونقوم بغمس قطعة من القطن في المحلول ونمسح بها الرقبة ونكرر العملية يوم بعد يوم وسوف نلاحظ نتائج مذهلة، نترك الوصفة على الرقبة لمدة 10 دقائق ثم نغسلها بالماء.

تقشير الرقبة بالقهوة

إن القهوة تعمل على إزالة الجلد الميت من منطقة الرقبة ومن البشرة وتعمل على تفتيح البقع الداكنة وسوف نحتاج إلى المكونات الآتية من أجل تقشير البشرة والرقبة وهي كالآتي:

ملعقة من البن.

نصف ملعقة كبيرة ملح.

ملعقة كبيرة زيت زيتون.

نخلط المكونات التي لدينا بطريقة جيدة. نضع ماسك تقشير الرقبة على الرقبة ونقوم بعمل حركات دائرية لمدة 3 دقائق. نترك ماسك التقشير لمدة 10 دقائق. نغسل الرقبة جيدًا بالماء ونكرر الوصفة مرتين في الأسبوع. نقوم بوضع المرطب المخصص بنا بعد عملية التقشير.

طريقة تبيض الرقبةتبيض الرقبة بيكربونات الصوديوم

إن بيكربونات الصوديوم أو خميرة الحلويات من المواد الفعالة في تفتيح الأماكن السوداء مثل الرقبة في أسرع وقت حيث إننا نقوم بخلط 2 ملعقة كبيرة من خميرة الحلويات أو البيكنج بودر مع مقدار ملعقتين من الماء ونقوم بوضع الخليط على الرقبة وتركه يجف تمامًا ثم نغسل الرقبة بالماء ونكرر الوصفة ثلاث مرات في الأسبوع لضمان النتائج السريعة.