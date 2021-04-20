خلطات لترطيب الوجه طبيعية وفعالة ومتوفرة في المنزل بأقل التكاليف

خلطات لترطيب الوجه طبيعية وفعالة ومتوفرة في المنزل من الخلطات التي تبحث عنها السيدات، وبشكل خاص مع دخول فصل الصيف، وذلك لأن البشرة يتسبب درجة الحرارة في الكثير من الجفاف بها، وفي مقالنا هذا سوف نقوم بعرض بعض الخلطات الخاصة بترطيب الوجه، والتي جميعها خلطات طبيعية ومتوفرة لدينا.

خلطات لترطيب الوجه طبيعية وفعالة

هناك العديد من تلك الخلطات التي تساعد على البشرة في التخلص من الجفاف بشكل خاص في فصل الصيف، بسبب الهواء الجاف والأشعة الضارة التي تصلنا من الشمس، والعوامل الأخرى التي تتسبب في ضرر للبشرة، وهناك خلطات سهلة وبسيطة يمكن إعدادها في المنزل من أجل ترطيب البشرة والحفاظ على نضارتها، بعيدًا عن الذهاب إلى صالونات التجميل أو استخدام المستحضرات الكيميائية التي تحتوي على العديد من المواد الضارة.

خلطة لترطيب الوجه بالعسل

العسل من المرطبات الهامة للبشرة بشكل خاص البشرة الجافة، لأنه يحتوي على مضادات الأكسدة ويقوم باختراق طبقات الجلد بشكل عميق، ويعمل على تنظيف المسام، وترطيب البشرة ويعيد إليها الحيوية والنظارة.

طريقة التحضير والاستخدام

يتم استخدام هذا القناع بشكل أسبوعي مرتين أو أكثر من ذلك، وذلك من خلال وضع طبقة من العسل على البشرة وتركها لمدة لا تزيد عن 20 دقيقة، ثم يتم غسل البشرة باستخدام الماء الفاتر.

خلطة الحليب لترطيب البشرة الدهنية

الحليب له فوائد عديدة ومختلفة للبشرة، وذلك بسبب احتوائه على الكالسيوم وفيتامينات ب و أ و د وكذلك أحماض الألفا هيدروكسي، والمواد الأخرى المضاد للأكسدة، حيث إن استخدام الحليب على بشرة الوجه يكون عامل مميز في تغذية خلايا الجلد وترطيبها بشكل كبير، لذلك فهو من المواد التي تكون ذات مفعول كبير في تخليص البشرة الدهنية من كافة المواد الزيتية، وكذلك من المسامات التي تكون واسعة ويعمل على شد المسامات وتضيقها.

طريقة التحضير والاستخدام

يتم غمس قطعة من القطن بالحليب وتمريرها على الوجه أو وضعها عليه، وذلك بعد أن يتم أولًا شطف الوجه للتخلص من أي تسريبات أو أوساخ، وتترك هذه القطنة على الوجه لمدة لا تزيد عن 20 دقيقة حتى الجفاف، ويجب عدم تحريك العضلات الموجودة بالوجه ثم يتم غسل الوجه بالماء البارد.

خلطة لترطيب الوجه بزيت الزيتون

زيت الزيتون من المواد ذات الترطيب العالي للبشرة بسبب وجود مضادات الأكسدة الثلاثة، وهي البولي فينول وفيتو ستيرول والفيتامينات، وهي تعمل على ترطيب الجلد بشكل كبير وحمايته من ظهور الشيخوخة وعلاماتها المبكرة، وكذلك لأنه يعمل على اختراق طبقات الجلد وتطهيرها.

طريقة التحضير والاستخدام

يتم دهن الوجه والرقبة من خلال زيت الزيتون برفق، ويفضل أن يتم وضعها ليلًا على الوجه، ثم يتم غسله في الصباح الباكر.