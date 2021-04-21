طريقة لتبييض الإبط وتفتيح المناطق الحساسة خلال أسبوع واحد فقط ، تريدين الحصول على إبط نفس لون بشرتك وليس غامق يسبب لك الحرج ويشعرك بعدم الراحة عند ارتداء ملابس تظهر الإبطين، فاليك مقالتنا عن كيفية التخلص من اسمرار الإبط وتفتيح الإبط وتفتيح المناطق الحساسة، فعليك أولاً التعرف على أسباب الاسمرار الإبط حتى يمكنك علاج وتفتيح بأسرع وقت فسوف نعرض في هذه المقالة جميع المعلومات التي تحتاجي إليها لتفتيح الإبط وتغير لون بشرتك إلى 5 درجات افتح بطرق مجربة وبطريقة فعالة والفرق واضح وسوف تنصحين كل أصحابك وصدقاتك به.

طريقة لتبييض الإبط وتفتيح المناطق الحساسة

أولاً قبل الدخول في الخلطات التبيض، سوف نخبرك بأسباب اسمرار الإبط :

استخدام مزيل للعرق بكثرة ويحتوي على كحول وروائح عطرية تسبب الاسمرار.

إزالة الشعر باستخدام مكينة الحلاقة فتتعرض بشرتك للتهيج ثم الاسمرار.

نمو الشعر اسفل الجلد مما يجعل البشرة لونها أغمق من لونها الطبيعي.

خلل في الهرمونات.

بعض الأمراض مثل (السكر والالتهاب بكتيري وهكذا).

استخدمي الليمون بدلاً من المزيل فيزيل البكتريا ويعمل على تفتيح المنطقة بشكل سحري أو استخدمي مزيل كريمي أو مثل بودرة التلك بدلاً من السوائل.

تجنبي رش البرفانات أسفل الإبط.

تجنبي استخدام مكينة الحلاقة أسفل الإبط والكريم المزيل وهذه المنتجات واستخدمي الحلاوة والشمع البارد أو الساخن.

رطبي المنطقة دائماً وليس بكريم به رائحة استخدمي الزيوت للحصول على أفضل النتائج.

الكيفية التجنب من الاسمرار اسفل الإبططريقة لتبييض الإبط بالليمون وبيكربونات الصودا

ضعي نصف ليمون في بيكربونات ثم أفركي أسفل الإبطين لمدة 5 دقائق ثم اشطفي بالماء البارد.

تفتيح الإبط بالليمون والقهوة

قومي بعمل اسكراب لأزاله الجلد الميت وتفتيح المنطقة باستخدام ليمون كاملة مع نصف معلقة صغيرة من القهوة واخلطيهم وافركي اسفل الإبطين جيداَ ثم ضعي زيت جوز الهند لترطيب والتنعيم.

تبيض الإبط بالزبادي والليمون

ضعي معلقة صغيرة من الزبادي مع معلقة من الليمون وضعيهم على الإبطين لمدة 10 دقائق ثم اشطفي بالماء البارد ثم ضعي زيت جوز الهند لترطيب والتنعيم.

وقدمنا لكم كيفية تطويل الأظافر بشكل سريع وأيضاً كيفية أزاله الشعر بطريقة الهندية بدون الم، وهكذا نكون انتهينا من طريقة لتبييض الإبط .