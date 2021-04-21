طريقة عمل الكانيلوني بمكونات البيت للشيف فاطمة أبو حاتي

طريقة عمل الكانيلوني ، من الأكلات الشهيرة في إيطاليا، نقدم في المقالة تحضير الكانيلوني بمكونات متوفرة في البيت وسهلة التحضير سريعة لن تأخذ منك وقت أو مجهود، وستستمتعي بأفضل طريقة عمل الكانيلوني المكون من عيش الكانيلوني، وطبقة صوص البشاميل اللذيذة، وحشوة الفراخ والخضار والجبن المشكلة، ويمكنك تغيير الحشوة بالحشوة المفضلة إليك، فقط تابعوا خطوات تحضير الكانيلوني، وقومي بتطبيق الخطوات بنفس الترتيب مع الالتزام بالمكونات حتى تنجح معك صينية الكانيلوني، وستنال إعجاب أسرتك ويمكنك تقديمها إلي ضيوفك والاعتماد علي الكانيلوني في عزائم شهر رمضان الكريم في مائدة الإفطار، وابهري جميع ضيوفك بالطعم الرائع والشكل الجذاب.

طريقة عمل الكانيلوني بالمقادير

سنقوم الآن بتقديم مقادير عجينة الكانيلوني، ومقادير حشوة الكانيلوني، وخطوات تحضير العجينة، وبعدها سنقوم بتحضير صوص البشاميل.

مقادير الكانيلوني:

2 كوب دقيق.

2 كوب من الحليب.

2 بيض.

رشة سكر.

رشة ملح.

ملعقة كبيرة خل.

جبن مشكل.

فراخ أو لحم مفروم.

بيكنج باودر.

اضربي الدقيق والحليب في الخلاط وأضيفي الملح والسكر و2 بيض وملعقة من الخل؛ لتزيل من رائحة البيض، ثم اتركيها ترتاح نصف ساعة في الثلاجة؛ لتضمن نجاح طريقة عمل الكانيلوني ، وقومي بتسوية الفراخ مع الخضار.

وقومي بتسوية الفراخ مع الخضار. في طاسة تيفال بدهنة علي نار متوسطة ،أضيفي خليط الكانيلوني ووزعيه في الصينية، وعندما يأخذ لون قومي بقلبه الجهة الأخري، وبعد رفعه من علي النار ضعي علي فوطة مطبخ وقومي بتغطيته، لتقومي بتحضير صوص البشاميل في الخطوة الثانية من طريقة عمل الكانيلوني.

طريقة تحضير الكانيلوني

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صوص بشاميل الكانيلوني

المكونات:

2 ملعقة من السمنة.

3 ملاعق دقيق أبيض.

3/4 كيلو من اللبن.

ملح وفلفل.

2 ملعقة من القشطة.

طريقة التحضير: قومي بإضافة السمنة في حلة علي النار، وإليها الدقيق وقومي بالتقليب، ثم أضيفي اللبن والملح والفلفل وقومي بالتأكد من إذابة الدقيق تماماً مع اللبن، وأضيفي إليهم القشطة حتى تحصلي علي القوام المناسب لصوص البشاميل.

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في صينية المستخدمة أضيفي طبقة من البشاميل في القاع.

قومي بفرد طبقة من عيش الكانيلوني وأضيفي به حشوة الفراخ والجبن، وقومي بغلقه جيداً من الجوانب ورصي في الصينية.

وأضيفي به حشوة الفراخ والجبن، وقومي بغلقه جيداً من الجوانب ورصي في الصينية. وادهني وجه الكانيلوني بملعقة من الصلصة، ثم أضيفي فوقهم البشاميل، وعلي وجه الكانيلوني أضيفي رشة من الجبن تقومي بإعطاء مذاق رائع.

بملعقة من الصلصة، ثم أضيفي فوقهم البشاميل، وعلي وجه أضيفي رشة من الجبن تقومي بإعطاء مذاق رائع. في فرن علي الرف الأوسط علي درجة حرارة عالية، قومي بإدخال صينية الكانيلوني حتى يتحمر الوش، ويمكنك الآن الاستمتاع بأفضل طريقة عمل الكانيلوني .

صينية الكانيلوني