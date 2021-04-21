أعراض القولون العصبي وأسبابه وعلاجه وأهم الأكلات المفيدة والضارة

أعراض القولون العصبي ، يعتبر الأطباء أن القولون العصبي من أهم وأشهر الأمراض العصرية، ولكنها ليست من الأمراض الخطيرة ولا تؤدي إلى أي أمراض أخرى، مثل المرض الخطير مرض السرطان، ولكن أعراضها مزعجة ومؤلمة جداً للمرضى.

أعراض القولون العصبي

من أهم الأعراض والأكثر شيوعاً الآتي:

ألم ومغص في البطن قد يزول عند الدخول للحمام.

انتفاخ البطن والغازات.

الإسهال المزمن.

الإمساك المزمن.

أصوات تصدر من البطن باستمرار.

اضطرابات في النوم.

الخمول والتعب.

ألم في الصدر.

الرغبة الكاذبة في الدخول للحمام.

مع العلم أو الأخذ في الاعتبار أنه قد لا تظهر هذه الأعراض جميعها، وقد تزيد في حالة الضغوط النفسية أو تغير النمط الحياتي اليومي للمرضى.

أسبابه

لم يتم التوصل لأسباب محددة من قبل الأطباء لمعرفة أسبابه، حيث أن الأطباء تفرض النظريات التي تتجه إلى أن أسبابه الأساسية هي الضغوط النفسية على المرضى، وأيضاً بعض الأطعمة التي تسبب انتفاخ في البطن، وتوجد نظريات أخرى تقول أن الجهاز المناعي الذي يقوم بحماية الجسم من الجراثيم يمكن أن يكون من أحد أسبابه.

علاجه

يوجد علاج دوائي للقولون العصبي ويوجد أيضاً علاج بالأغذية والرياضة والنوم الصحي وعدم الإجهاد الشديد وخصوصاً الإجهاد النفسي والقلق والتوتر لأنهم من أهم أسباب وجوده وزيادته.

أهم الأكلات المفيدة والضارة لمرضى القولون العصبي

أولاً الأكلات المفيدة لمرضى القولون العصبي:

الأطعمة الغنية بالألياف الطبيعية مثل: الفواكه والخضروات الطازجة بجميع أنواعها، والحبوب الكاملة.

الأطعمة الأقل في كمية الدهون مثل: الأسماك الطازجة واللحوم الخالية من الدهون ومنتجات الألبان الخالية من الدسم.

الأطعمة الخالية من الجلوتين مثل: الخبز والمعكرونة الخالية من بروتين الجلوتين الموجود في القمح والشعير والشوفان.

الأطعمة الخالية من اللاكتوز مثل: اللحوم البيضاء مثل الدواجن، والبيض المسلوق، وحليب الصويا.

ثانياً الأكلات الضارة لمرضى القولون العصبي: