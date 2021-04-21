طريقة عمل التنت أو مورد الخدود و الشفايف بمواد طبيعيه في المنزل

الكثير من السيدات تبحثن عن طرق ووصفات طبيعية للحصول على جمال جذاب و طبيعي بعيدا عن استخدام المواد الكيميائية التي تضر بالبشرة ، اليكي سيدتي طريقة سهله تمكنك من عمل تنت مورد الخدود و الشفايف بمواد طبيعية في المنزل لا تضر بشرتك وغير مكلفه وتتميز بالثبات و تعطيكي لون قوي مميز طوال اليوم و تجعلكي تظهري بمظهر طبيعي وجذاب و عليكي سيدتي أن تهتمي بجمالك و جاذبيتك مع الحرص على المحافظة على جمال بشرتك بعد استخدام المواد الكيميائية التي تضر البشرة لذا نقدم لكي سيدتي هذه الوصفة الطبيعية التي تضفي على بشرتك نضارة وجمال و جاذبيه بمواد طبيعية ولا تضر بشرتك وتتكون هذه الوصفة من خطوات بسيطة و سهله تصنعيها بنفسك في المنزل و هو امن في استخدامه وتتميز هذه الوصفة بانها صحيه وثابته لمده 24 ساعه كما أنها غير مكلفه فشراءه من الخارج يتكلف مبالغ باهظه الثمن كما انه غير امن على البشرة كما أن هذه الوصفة تتميز أيضا بترطيب البشرة و مقاومة علامات الشيخوخة المبكرة ومقاومة التجاعيد وتستطيعي أزالتها بالماء بسهوله ويمكنك استخدامه كبديل لاحمر الشفايف ومورد الخدود الصنعي حيث يحافظ على ترطيب البشرة ويمكن استخدامه كمورد للكعبيين ، كما يمكنك عملة بألوان سهله وبسيطة حيث يمكنك عمل تنت باللون الوردي وعمل تنت باللون الأحمر وعمل تنت باللون الأحمر الوردي.

ماء ورد .

جلسرين طبي .

لون طعام صحي وردي و احمر .

زجاجة عطر صغيره فارغه تحتوي على البلية الدوارة .

سرنجه .

أناء فارغ صغير .

يعد ماء الورد من المكونات الطبيعية التي لها فوائد كثيرة للبشرة حيث يعمل على تجديد خلايا البشرة وغلق مسام الجلد كما انه يحافظ على لون البشرة الصحي ويخفف من احمرار البشرة وهو مناسب لأصحاب البشرة الحساسة كما انه يعمل على تنقية البشرة.

الجلسرين هو الأخر له فوائد عديده للبشرة حيث انه يعمل على ترطيب البشرة ويمنحها النعومة الطبيعية ويخلصها من التجاعيد ويقضي على علامات الشيخوخة كما انه يحد من ظهور حب الشباب لأنه يقوم بتنظيف البشرة بشكل جيد .

ألوان الطعام الصحية هذه ألألون غير مضرة بالبشرة ومصرح بها من وزارة الصحة حيث يمكن استخدامها في الطعام وعمل الحلويات الملونة حيث أنها امنه على الأطفال وتعطي الطعام ألوان جذابه ومبهجه.

مكونات المطلوبة لتحضير التنتفوائد التنت أو مورد الخدود و الشفايفطريقة عمل التنت باللون الوردي

نقوم بإضافة سرنجة 3 مللي من ماء الورد في الأناء الصغير و ثلاث قطرات من الجلسرين ثم نقوم بإضافة 5 مللي من اللون الوردي ثم نقوم بمزج المكونات جيدا وعند هذه الخطوة تحصلين على اللون المناسب التي ترغبين في الحصول عليه وان كنتي تريدين تقوية اللون تقومي بإضافة الكميه المناسبة حتى تحصلي على اللون الذي تريدينه ثم تقومي بإضافة ماء الورد مرة أخرى ومزجه جيدا .

طريقة عمل التنت باللون الأحمر الوردي

نقوم بإضافة مقدار سرنجة 3 مللي من ماء الورد في الأناء الصغير وثلاث قطرات من الجلسرين ثم تقومي بإضافة 2.5 مللي من اللون الأحمر و 2.5 مللي من اللون الوردي ومزجهم ثم إضافة ماء الورد مره أخرى .