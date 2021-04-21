طريقة عمل كنافة الكب كيك بالقشطة بكل سهولة وبألذ وأشهى كنافة وأحلى من الجاهزة

كنافة الكب كيك بالقشطة ، من ألذ وأشهى أنوع الكنافة والتي يعشقها الصغار والكبار، والتي تنال إعجاب الجميع، نظرا لمذاقها اللذيذ والرائع والغني بالقشطة، وشكلها الخرافة. وتعد الكنافة بالقشطة من الحلويات الشرقية التي تحظى بإقبال الكثير، وتجوب شهرتها جميع أنحاء الوطن، حيث يلجأ الجميع إلى شرائها من المحلات باستمرار، ولا سيما في شهر رمضان المبارك فلا يخلو من مائدة، وقطايف بالجوز والجبنة أيضا، وقد يكلف شرائهم أموالا باهظة، لذا سوف نقدم لكم طريقة عمل كنافة الكب كيك بالقشطة ليمكنكم تحضيرها في المنزل بكل سهولة، وبمكونات بسيطة، ومتوفرة لديكم. وتتميز الكنافة بالقشطة بقيمتها الغذائية العالية، وبسهولة تحضيرها فلا تتطلب وقت ولا مجهود كبير. وتتعدد حشوات الكنافة فمنها الكنافة بالقشطة، والكنافة بالمكسرات، والكنافة بالنوتيلا، والكنافة بالكاسترد. وتبحث الكثير من ربات البيوت عن طريقة تحضير الكنافة بالقشطة لكي تحضرها لأفراد أسرتها وإسعادهم بدلا من شرائها من الخارج لضمان جودتها وصحتها. كما يمكنكم تجربة كنافة رمضان والاستمتاع بمذاقها الشهي والطيب مع جميع أفراد الأسرة. وفيما يلي متابعينا سوف نقدم لكم في هذا المقال من خلال موقع ثقفني مكونات كنافة الكب كيك بالقشطة وطريقة تحضيرها بكل سهولة وبألذ الوصفات لم تجربوها من قبل أحلى من الجاهزة.

مكونات كنافة الكب كيك بالقشطة

تتكون كنافة الكب كيك بالقشطة من مكونات سهلة وبسيطة تكسبها مذاقها اللذيذ والخاص والمميز، وغنية بالقيمة الغذائية، ومتوفرة في كل بيت، وهي كالآتي:

500 جم عجينة كنافة (ويمكنكم طريقة عمل عجينة الكنافة في المنزل بدلا من شرائها من الخارج وتوفير أموالكم).

نصف كوب سكر بودرة.

نصف كوب سمنة مذابة.

جبنة موزارريلا مبشورة.

مقادير القشطة

2 كوب ونصف حليب.

3 ملعقة كبيرة سميد ناعم.

3 ملعقة كبيرة سكر.

2 ونصف ملعقة كبيرة نشا.

175 جم جبن كريمي أو قشطة.

ملعقة كبيرة ماء الزهر.

مقادير الشربات

2 كوب سكر.

2 كوب ماء.

شريحة ليمون.

للتزيين

فستق حلبي.

طريقة التحضير

قم باتباع هذه الخطوات لتحصل على طريقة تحضير كنافة الكب كيك بالقشطة بخطوات سهلة وبسيطة، وبطريقة شهية، وبدون مجهود كبير، وفي وقت قصير، وهي كالآتي:

نحضر القشطة، نحضر حلة ونضيف إليها الحليب والسميد الناعم والسكر والنشا ونخلطهم جيدا على البارد.

نضع الحلة على النار مع التقليب المستمر حتى يثقل الخليط.

ثم نضيف الجبن كريمي أو القشطة وماء الزهر ونقلب جيدا حتى يتجانس الخليط.

نرفع القشطة من على النار ونتركها تبرد قليلا.

نحضر الكنافة، نحضر عجينة الكنافة ونقوم بتفكيكها عن بعض، ثم نضيف السكر البودرة والسمنة المذابة ونخلطهم جيدا.

نوزع الكنافة في قوالب كب كيك، ثم نضغط على الكنافة جيدا لتتماسك (كما في الصورة).

ثم نوزع القشطة داخل الكنافة، ثم نوزع القليل من الجبنة الموزاريلا المبشورة فوق القشطة.

ثم نوزع القليل من الكنافة فوق الجبنة الموزاريلا لكيلا تحترق الجبنة، ونضغط على الكنافة ضغطا خفيفا.

ندخل القالب فرن مسخنة مسبقا على درجة حرارة 200 درجة مئوية بالرف السفلي لمدة تتراوح ما بين 40 إلى 45 دقيقة.

نخرج القالب من الفرن عند استواء الكنافة، ونسقي الكنافة بالشربات البارد، ثم نخرج الكنافة من القالب، ونزينها بالفستق.

تقدم في طبق التقديم وبالهنا والشفا.

طريقة عمل الشربات

نضع حلة على النار ونضيف إليها السكر والماء وشريحة ليمون ونضع الخليط يغلي على النار لمدة 10 دقائق، ثم نرفع الحلة من على النار، ونترك الشربات تبرد، وبذلك يكون الشربات جاهز.