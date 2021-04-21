وصفة سينابون بالقرفة مميزة هشة وناعمة تعرفي عليها الآن

تُعتبر وصفة سينابون بالقرفة من أشهى الحلويات الغربية ومن ألذ الوصفات التي يمكن تحضيرها في المنزل، ويزداد الطلب عليها في أيامنا هذه في المنازل بسبب ظروف الكورونا وعدم ثقة الأهالي بالشراء من الخارج، فكل ما عليك اتباع هذه الوصفة لتحصلي على نتيجة رائعة هشة ولذيذة. مكونات وصفة سينابون بالقرفة مميزة

٢بيض

٣ملاعق كبيرة زبدة مذابة باردة (70جرام).

باكيت خميرة فورية (10جرام).

٢كوب ماء دافئ.

ملعقة صغيرة بيكينج بودر (5جرام).

باكت كريم شانتيه.

ربع ملعقة صغيرة ملح (3جرام).

٣ملاعق كبيرة سكر (30جرام).

٦ملاعق كبيرة حليب بودره (60جرام).

٦او ٧أكواب دقيق حسب احتياج العجينة (812:875جرام). حشوة السينابون كوب سكر بني (130جرام).

ملعقة كبيرة كاكاو غير محلي (10جرام).

2ملعقة كبيرة من القرفة الناعمة (20جرام). صوص السينابون الأبيض كوب سكر بودر (130جرام).

نصف كوب جبنة كريمي أو مثلثات ( 100جرام).

2ملعقة كبيرة حليب سائل.

ملعقة صغيرة فانيليا. طريقة التحضير السينابون

في وعاء أضيفي الخميرة والماء الدافئ و السكر و اتركيه لمدة خمس دقائق.

نضيف البيض و الزبدة على خليط الخميرة والسكر.

نضيف البيكنج بودر والملح والحليب البودر وباكت الكريم شانتيه.

نضيف الدقيق ثم نعجين جيداً لمدة 10دقائق.

نضع العجينة في طبق عميق مدهون بكمية بسيطة من الزيت.

نترك العجينة تختمر في مكان دافئ ممظلم لفترة تتراوح بين 50:60دقيقة.

يتم تجهيز الحشو وذلك بإضافة السكر البني على القرفة والكاكاو غير المحلي والمزح جيداً حتى يتجانسوا معاً.

يتم تسخين الفرن على حرارة متوسطة.

يتم رش القليل من الدقيق ثم تفرد العجينة حتى نصل لسُمك رفيع.

ندهن العجينة بالزبدة ونفرد الحشو ويتم لف العجينة على شكل رول.

قطعي العجينة على شكل دوائر باستخدام سكينة حادة.

ادهني صينية الفرن بالزبدة وضعي العجينة الملفوفة فيها وأدخليها الفرن المُسخن مُسبقاً رف أوسط على حرارة 180 لمدة 20:30 دقيقة.

بعد خروج السينابون من الفرن يتم تجهيز الصوص عن طريق مزج السكر البودر مع الجبن الكريمي مع الحليب والفانيليا جيداً.

يتم فرد الصوص على السينابون وهكذا انتهت وصفتنا. الوسوم

تُعتبر وصفة سينابون بالقرفة من أشهى الحلويات الغربية ومن ألذ الوصفات التي يمكن تحضيرها في المنزل، ويزداد الطلب عليها في أيامنا هذه في المنازل بسبب ظروف الكورونا وعدم ثقة الأهالي بالشراء من الخارج، فكل ما عليك اتباع هذه الوصفة لتحصلي على نتيجة رائعة هشة ولذيذة. مكونات وصفة سينابون بالقرفة مميزة

٢بيض

٣ملاعق كبيرة زبدة مذابة باردة (70جرام).

باكيت خميرة فورية (10جرام).

٢كوب ماء دافئ.

ملعقة صغيرة بيكينج بودر (5جرام).

باكت كريم شانتيه.

ربع ملعقة صغيرة ملح (3جرام).

٣ملاعق كبيرة سكر (30جرام).

٦ملاعق كبيرة حليب بودره (60جرام).

٦او ٧أكواب دقيق حسب احتياج العجينة (812:875جرام). حشوة السينابون كوب سكر بني (130جرام).

ملعقة كبيرة كاكاو غير محلي (10جرام).

2ملعقة كبيرة من القرفة الناعمة (20جرام). صوص السينابون الأبيض كوب سكر بودر (130جرام).

نصف كوب جبنة كريمي أو مثلثات ( 100جرام).

2ملعقة كبيرة حليب سائل.

ملعقة صغيرة فانيليا. طريقة التحضير السينابون

في وعاء أضيفي الخميرة والماء الدافئ و السكر و اتركيه لمدة خمس دقائق.

نضيف البيض و الزبدة على خليط الخميرة والسكر.

نضيف البيكنج بودر والملح والحليب البودر وباكت الكريم شانتيه.

نضيف الدقيق ثم نعجين جيداً لمدة 10دقائق.

نضع العجينة في طبق عميق مدهون بكمية بسيطة من الزيت.

نترك العجينة تختمر في مكان دافئ ممظلم لفترة تتراوح بين 50:60دقيقة.

يتم تجهيز الحشو وذلك بإضافة السكر البني على القرفة والكاكاو غير المحلي والمزح جيداً حتى يتجانسوا معاً.

يتم تسخين الفرن على حرارة متوسطة.

يتم رش القليل من الدقيق ثم تفرد العجينة حتى نصل لسُمك رفيع.

ندهن العجينة بالزبدة ونفرد الحشو ويتم لف العجينة على شكل رول.

قطعي العجينة على شكل دوائر باستخدام سكينة حادة.

ادهني صينية الفرن بالزبدة وضعي العجينة الملفوفة فيها وأدخليها الفرن المُسخن مُسبقاً رف أوسط على حرارة 180 لمدة 20:30 دقيقة.

بعد خروج السينابون من الفرن يتم تجهيز الصوص عن طريق مزج السكر البودر مع الجبن الكريمي مع الحليب والفانيليا جيداً.

يتم فرد الصوص على السينابون وهكذا انتهت وصفتنا.

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