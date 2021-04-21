5 مشروبات طبيعية للتخلص من عسر الهضم في رمضان، ويعد عسر الهضم من مشاكل الجهاز الهضمي الاكثر شيوعاً بين الصائمين في الشهر الفضيل نتيجة التغير في النظام الغذائي مواعيد تناول الطعام المعتادة.

كما يعاني الصائمون من عسر الهضم نتيجة التدخين، وتناول المنبهات بكثرة، والاستلقاء بعد الاكل، والتخمة الناجمة عن الافراط في تناول الطعام. ما قد يؤدي لحدوث اضطرابات في الجهاز الهضمي خصوصاً في الأيام الأولى من الصيام، والاصابة بعسر الهضم الذي قد يسبب الاوجاع والازعاج وعدم الراحة.

لذا نقدم لكم اليوم، 5 مشروبات طبيعية للتخلص من عسر الهضم في رمضان، يمكن تحضيرها في المنزل والاستمتاع بمذاقها اللذيذ.

5 مشروبات طبيعية للتخلص من عسر الهضم في رمضان

أورد موقع "الكونسلتو" لابرز 5 مشروبات منزلية يمكنها المساعدة في التخلص من عسر الهضم وغيرها من اضطرابات الجهاز الهضمي في رمضان، نقلاً عن موقع “Healthline”.

و5 مشروبات طبيعية للتخلص من عسر الهضم في رمضان دوت الخليج:

مشروب النعناع: الذي يساعد على تهدئة المعدة وتسهيل عملية الهضم والاخراج، ما يقلل من عسر الهضم والغثيان والتقيؤ المصاحبين له.

وينصح بتناول مشروب النعناع دافئاً بعد الوجبات بشرط عدم الاكثار منه كي لا يتسبب بإرخاء العضلة العاصرة المريئية السفلية الموجودة ما بين المعدة والمريء، ما يؤدي لارتجاع أحماض المعدة إلى أعلى، والإصابة بالحموضة.

مشروب شاي البابونج: ويصفه الاطباء لحالات الارق كونه يساعد على الاسترخاء والنوم. كما أن البابونج فعال في تخفيف الام المعدة وتحسين حركة الامعاء والتخلص من عسر الهضم والاتنفاخ.

وينصح بتناول مشروب شاي البابونج باعتدال، واستشارة الطبيب قبل تناوله في حال وجود حالات صحية معينة.

خل التفاح: من المشروبات الطبيعية التي تساعد في التخلص من عسر الهضم في رمضان، بفضل محتواه من الاحماض التي تعمل على إذابة الدهون المعيقة لعملية الهضم. لكن يجب تخفيف خل التفاح بالماء، لأن تناوله في صورته المركزة قد يتسبب في تآكل الأسنان، والإصابة بحروق الحلق، وقرح المعدة. مشروب الزنجبيل: من افضل الاعشاب الفعالة لمحاربة عسر الهضم، ويساهم الزنجبيل في تقليل حمض المعدة. لكن يجب التنبه لعدم الاكثار من الزنجبيل كون الافراط فيه يمكن أن يكون له تأثيرات عكسية على الصحة العامة، إذ يتسبب في الإصابة بالغازات، وحروق الحلق، وقرح المعدة. مشروب الليمون الساخن: من المشروبات المعالجة لعسر الهضم، ويساعد الليمون في التخلص من البكتيريا والمواد الضارة الموجودة بالأمعاء، اضافة الى تثبيط أحماض المعدة.

لكن يفضل مضمضة الفم جيدًا بعد الانتهاء من تناول مشروب الزنجبيل للتخلص من أحماض الليمون التي تسبَب تآكل الأسنان.