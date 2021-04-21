أسهل وأسرع طريقة لعمل البقلاوة المقرمشة، حلوى البقلاوة من الحلويات العربية التي تنتشر في بلاد الشرق الأوسط وهي طبقات من العجينة توضع بينها حشوات مختلفة كالفستق والقشطة والمهلبية وغيرها من الحشوات المرغوبة لدى أفراد الأسرة، وفي النهاية يضاف إليها السيرب، وتقع حلوى البقلاوة ضمن 10 أنواع من الحلويات على مستوى العالم، ويشتهر إعداد حلوى البقلاوة في مصر والشام واليمن والمغرب، وغيرهم لهذا سوف نتعرف من خلال السطور القادمة على طريقة عمل البقلاة المقرمشة في المنزل بالمكونات والخطوات المطلوبة لتجهيزها بشكل صحيح وشهي ولذيذ.

طريقة عمل البقلاوة المقرمشة

المقادير: نصف كيلو دقيق، كوب ماء، 75 جرام زبدة، رشة ملح، نصف كوب نشا، فستق ومكسرات على حسب الرغبة، مهلبية.

مقادير السيرب: كوب ونصف سكر، كوب ماء، نصف ملعقة عصير ليمون، نصف ملعقة صغيرة ماء ورد.

طريقة تحضير البقلاوة

نقوم بنخل الدقيق جيداً للتخلص من الشوائب، ونقوم بوضعه في وعاء ونضيف إليه الزبدة السائلة والملح مع التقليب حتى تتجانس المكونات.

نبدأ في إضافة الماء الدافئ تدريجياً حتى تتكون عجينة ملساء متماسكة، ونتركها لمدة ساعتين حتى ترتاح.

نقوم بتقطيع العجينة إلى أجزاء صغيرة على هيئة دوائر ( 5 دوائر تقريباً)، ونتركها لمدة 5 دقائق بشرط أن تكون مغطاة.

نقوم بتحضير السطح الذي يستخدم لتحضير البقلاوة عن طريق رش السطح بطبقة من النشا.

نقوم بفرد كل جزء من الأجزاء الذي قمنا بتقطيعه باستخدام النشابة لنحصل على عجينة رقيقة للغاية مع إضافة النشا من حين لآخر حتى لا تلتصق باليد.

نقوم بفرد الطبقة الأولى على كيس بلاستيك مع وضع رشة من النشا بين كل طبقة والتي تليها، وتترك في الثلاجة لمدة ساعتين.

نقوم بإخراج العجينة من الثلاجة، ونقوم بتحضير صينية مدهونة بالزبدة لفرد العجينة بها، ونقوم بفرد نصف العجينة في الصينية.

نبدأ بإضافة الحشو بعد فرد النصف الأول سواء فستق أو مهلبية، ونضع النصف الثاني، وندهنها بالزبدة وتوضع في الفرن لمدة 25 دقيقة حتى تأخذ لون ذهبي.

نضع مكونات الشربات على النار حتى الغليان، ونتركه حتى يبرد ثم يوضع على البقلاوة فور نضجها.