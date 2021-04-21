بطعم لذيذ طريقة عمل البقلاوة التركية على أصولها على طريقة محلات الحلويات التركية

إن البقلاوة التركية أو ما يعرف بالجلاش أو الكلاج احياناً يتكون من مجموعة من الورقات، و الطبقات الرقيقة من الجلاش التي يتم دهنها بالزبدة أو السمن بين كل طبقة وأخرى، ويتم حشوها بأي نوع من المكسرات حسب الرغبة، يمكن حشوها مثلا بالبندق واللوز والجوز والكاجو والفستق و غيرها، وتخبز في الفرن ويوضع عليها القطر، ويرجع أصلها إلى العصور العثمانية، ومن ثم بدأت في الانتشار عند العرب وبعدها إلى جميع أنحاء العالم، وهي الآن من أشهر الأطباق المعدة في العالم، ويمكن تحضيرها بعدة طرق وسوف نتعرف اليوم على عمل البقلاوة بالطريقة التركية. طريقة عمل البقلاوة التركية طريقة عمل البقلاوة التركية المكونات: علبتين من الجلاش كل علبة حوالي 12 ورقة.

1 ونصف كوب من الزبدة سائلة.

1 ونصف كوب من الفستق المطحون.

2 ملعقة كبيرة من السكر البودر. مكونات قطر البقلاوة كوبان من الماء.

كوب ونصف من السكر.

عصير ليمونة واحدة. طريقة تحضير القطر ضعي إناء على النار وضعي به الماء ثم أضيفي السكر، واستمري بالتقليب إلى أن يذوب السكر.

اتركيه حتى يغلي، بعد أن يغلي ارفعيه من على النار وضعي عليه عصير ليمونة، واتركيه حتى يبرد تماما. طريقة تحضير البقلاوة التركية قومي بوضع الفستق والسكر المطحون معاً واخلطيهم معاً جيداً.

قومي بدهن بعض الزبدة في القالب حتى يدهن كله بكمية مناسبة.

ضعي أوراق الجلاش أو البقلاوة مفروده في الصينية، وبين كل طبقة وأخرى قومي بدهن القليل من الزبدة إلى أن تضعي نصف الكمية بعد ذلك قومي بتوزيع حشوة الفستق جيداً، ثم قومي بوضع باقي أوراق البقلاوة مع دهن القليل من الزبدة بين طبقاتها حتى تنتهي الكمية كلها، ثم ادهني وجهها بالزبدة.

قومي بتقطيع البقلاوة في القالب إلى مربعات أو معينات أو كما تحبين، ومن ثم قومي بتوزيع باقي الزبدة على وجه البقلاوة.

ضعي القالب في الفرن المسخن مسبقاً على درجة حرارة عالية في وسط الفرن حتى تنتفخ ورقات الجلاش، وتتماسك في بعضها، ثم ضعيها قليلا على الشواية بالأعلى حتى تأخذ لوناً ذهبياً جميلاً، وتكون مقرمشة.

اخرجي القالب من الفرن، واغلقي الفرن ،ثم قومي بتوزيع القطر على الجلاش بالكامل بالتساوي، ثم قومي برش بعض المكسرات المطحونة على الوجه مثل الفستق؛ لتعطيها شكلا جميلاً، وطعماً مذهلاً.

اتركيها إلى أن تبرد، ثم قدميها باردة. مكونات قطر البقلاوةطريقة تحضير القطرطريقة تحضير البقلاوة التركية الوسوم

إن البقلاوة التركية أو ما يعرف بالجلاش أو الكلاج احياناً يتكون من مجموعة من الورقات، و الطبقات الرقيقة من الجلاش التي يتم دهنها بالزبدة أو السمن بين كل طبقة وأخرى، ويتم حشوها بأي نوع من المكسرات حسب الرغبة، يمكن حشوها مثلا بالبندق واللوز والجوز والكاجو والفستق و غيرها، وتخبز في الفرن ويوضع عليها القطر، ويرجع أصلها إلى العصور العثمانية، ومن ثم بدأت في الانتشار عند العرب وبعدها إلى جميع أنحاء العالم، وهي الآن من أشهر الأطباق المعدة في العالم، ويمكن تحضيرها بعدة طرق وسوف نتعرف اليوم على عمل البقلاوة بالطريقة التركية. طريقة عمل البقلاوة التركية طريقة عمل البقلاوة التركية المكونات: علبتين من الجلاش كل علبة حوالي 12 ورقة.

1 ونصف كوب من الزبدة سائلة.

1 ونصف كوب من الفستق المطحون.

2 ملعقة كبيرة من السكر البودر. مكونات قطر البقلاوة كوبان من الماء.

كوب ونصف من السكر.

عصير ليمونة واحدة. طريقة تحضير القطر ضعي إناء على النار وضعي به الماء ثم أضيفي السكر، واستمري بالتقليب إلى أن يذوب السكر.

اتركيه حتى يغلي، بعد أن يغلي ارفعيه من على النار وضعي عليه عصير ليمونة، واتركيه حتى يبرد تماما. طريقة تحضير البقلاوة التركية قومي بوضع الفستق والسكر المطحون معاً واخلطيهم معاً جيداً.

قومي بدهن بعض الزبدة في القالب حتى يدهن كله بكمية مناسبة.

ضعي أوراق الجلاش أو البقلاوة مفروده في الصينية، وبين كل طبقة وأخرى قومي بدهن القليل من الزبدة إلى أن تضعي نصف الكمية بعد ذلك قومي بتوزيع حشوة الفستق جيداً، ثم قومي بوضع باقي أوراق البقلاوة مع دهن القليل من الزبدة بين طبقاتها حتى تنتهي الكمية كلها، ثم ادهني وجهها بالزبدة.

قومي بتقطيع البقلاوة في القالب إلى مربعات أو معينات أو كما تحبين، ومن ثم قومي بتوزيع باقي الزبدة على وجه البقلاوة.

ضعي القالب في الفرن المسخن مسبقاً على درجة حرارة عالية في وسط الفرن حتى تنتفخ ورقات الجلاش، وتتماسك في بعضها، ثم ضعيها قليلا على الشواية بالأعلى حتى تأخذ لوناً ذهبياً جميلاً، وتكون مقرمشة.

اخرجي القالب من الفرن، واغلقي الفرن ،ثم قومي بتوزيع القطر على الجلاش بالكامل بالتساوي، ثم قومي برش بعض المكسرات المطحونة على الوجه مثل الفستق؛ لتعطيها شكلا جميلاً، وطعماً مذهلاً.

اتركيها إلى أن تبرد، ثم قدميها باردة. مكونات قطر البقلاوةطريقة تحضير القطرطريقة تحضير البقلاوة التركية

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بطعم لذيذ طريقة عمل البقلاوة التركية على أصولها على طريقة محلات الحلويات التركية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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