طريقة عمل كريم الصبار لشعر ناعم مثل الحرير

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كريم الصبار ، من أهم الكريمات التي تعمل على تنعيم الشعر وترطيبه وتطويله وتجعله ناعم مثل الحرير، وذلك لاحتوائه على زيت نبات الصبار، والذي يرجع أصل زراعته إلى منطقة شمال أفريقيا، وهو متوفر بكثرة في الدول العربية ويتم زراعته على أسطح المنازل، لما له من فوائد كبيرة في تطويل الشعر وتنعيمه، كما يوجد له فوائد عديدة للبشرة، ويستخدم في تخفيف الألم الذي ينتج بسبب الجروح، ويحتوي على البروتينات السكرية التي تعالج الالتهاب، وتعالج هذه البروتينات الحروق لاحتوائها على مادة الألوفيرا، ويمكن استخدام زيت الصبار في تعطير الجو، والعناية بالشعر، ويمنع الأمراض التي تصيب الأسنان عند وضع نقطة على الشفاه واللثة، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني الإخباري، على طريقة عمل كريم الصبار للحصول على شعر ناعم كالحرير.
مكونات كريم الصبار
يحتوي هذا الكريم على العديد من المكونات وهى كالآتي:-
- نصف كوب من زيت الزيتون.
- ملعقة واحدة كبيرة من زبدة الشيا.
- عدد 1 ملعقة كبيرة من زيت جوز الهند.
- نصف كوب من زيت الخروع.
- علبة فازلين طبي.
- عدد 6 كبسولات من فيتامين E.
- عدد 2 ملعقة كبيرة من جل الصبار.
طريقة التحضير
سوف نتعرف على طريقة تحضير كريم الصبار بخطوات سهله وبسيطة وهى كما يلي:-
- نقوم بتذويب الفازلين من خلال عمل حمام مائي ساخن.
- نقوم بإضافة زبدة الشيا مع استمرار وضعهم في حمام الماء الساخن.
- إضافة زيت الخروع وزيت الزيتون وزيت جوز الهند على الخليط السابق.
- خلط المكونات السابقة جيداً، ثم نقوم بإضافة فيتامين E، وجل الصبار وتقليبهم جيداً.
- نقوم برفع الخليط من حمام الماء الساخن ونضعه في زجاجة ونتركه حتى يبرد.
- نقوم باستخدام كريم الصبار في دهان الشعر يومياً حتى نحصل على النتيجة المطلوبة.
مكونات عمل سبراي الصبار
يستخدم سبراي الصبار في تنعيم الشعر وجعله رطب ويحتوي على المكونات التالية:-
- عدد 4 ملاعق كبيرة من جل الصبار.
- عدد 1 ملعقة كبيرة من الماء.
- 2 ملعقة كبيرة من زيت جوز الهند.
- واحد ملعقة صغيرة من زيت عطري مفضل لدينا.
- عدد 2 ملعقة كبيرة من زيت اللوز المر.
طريقة التحضير
يجب إتباع الخطوات التالية في طريقة تحضير سبراي الصبار وهى كما يلي:-
- نقوم بخلط الجل مع الماء حتى نحصل على قوام متجانس.
- نقوم بوضع زيت اللوز المر وزيت جوز الهند وتقليبهم جيداً، ثم نقوم بإضافة الزيت العطري وتقليبهم مرة أخرى.
- نقوم بوضع الخليط في زجاجة سبراي ونضعه في الثلاجة لمدة لا تقل عن ساعة.
- يستخدم سبراي الصبار أثناء الخروج لأنه يحمي الشعر من المشكلات التي تنتج بسبب أشعة الشمس الضارة.
يحتوي الصبار على فوائد عديدة للشعر وهى كالآتي:-
- يقوم بإصلاح فروة الرأس، لأنه يحتوي على إنزيمات تحسن من صحة البصيلات.
- يعمل على نمو الشعر وخاصة بصيلات الشعر التي أصبحت في حالة ثبات.
- يقلل من تساقط الشعر ويزيد كثافته.
- يحتوي على خصائص مضادة للالتهابات والفطريات، ويعمل على تغذية الشعر ومحاربة قشرة الرأس.
- يرطب الشعر ويحميه من الجفاف.
الوسوم
كريم الصبار ، من أهم الكريمات التي تعمل على تنعيم الشعر وترطيبه وتطويله وتجعله ناعم مثل الحرير، وذلك لاحتوائه على زيت نبات الصبار، والذي يرجع أصل زراعته إلى منطقة شمال أفريقيا، وهو متوفر بكثرة في الدول العربية ويتم زراعته على أسطح المنازل، لما له من فوائد كبيرة في تطويل الشعر وتنعيمه، كما يوجد له فوائد عديدة للبشرة، ويستخدم في تخفيف الألم الذي ينتج بسبب الجروح، ويحتوي على البروتينات السكرية التي تعالج الالتهاب، وتعالج هذه البروتينات الحروق لاحتوائها على مادة الألوفيرا، ويمكن استخدام زيت الصبار في تعطير الجو، والعناية بالشعر، ويمنع الأمراض التي تصيب الأسنان عند وضع نقطة على الشفاه واللثة، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني الإخباري، على طريقة عمل كريم الصبار للحصول على شعر ناعم كالحرير.
مكونات كريم الصبار
يحتوي هذا الكريم على العديد من المكونات وهى كالآتي:-
- نصف كوب من زيت الزيتون.
- ملعقة واحدة كبيرة من زبدة الشيا.
- عدد 1 ملعقة كبيرة من زيت جوز الهند.
- نصف كوب من زيت الخروع.
- علبة فازلين طبي.
- عدد 6 كبسولات من فيتامين E.
- عدد 2 ملعقة كبيرة من جل الصبار.
طريقة التحضير
سوف نتعرف على طريقة تحضير كريم الصبار بخطوات سهله وبسيطة وهى كما يلي:-
- نقوم بتذويب الفازلين من خلال عمل حمام مائي ساخن.
- نقوم بإضافة زبدة الشيا مع استمرار وضعهم في حمام الماء الساخن.
- إضافة زيت الخروع وزيت الزيتون وزيت جوز الهند على الخليط السابق.
- خلط المكونات السابقة جيداً، ثم نقوم بإضافة فيتامين E، وجل الصبار وتقليبهم جيداً.
- نقوم برفع الخليط من حمام الماء الساخن ونضعه في زجاجة ونتركه حتى يبرد.
- نقوم باستخدام كريم الصبار في دهان الشعر يومياً حتى نحصل على النتيجة المطلوبة.
مكونات عمل سبراي الصبار
يستخدم سبراي الصبار في تنعيم الشعر وجعله رطب ويحتوي على المكونات التالية:-
- عدد 4 ملاعق كبيرة من جل الصبار.
- عدد 1 ملعقة كبيرة من الماء.
- 2 ملعقة كبيرة من زيت جوز الهند.
- واحد ملعقة صغيرة من زيت عطري مفضل لدينا.
- عدد 2 ملعقة كبيرة من زيت اللوز المر.
طريقة التحضير
يجب إتباع الخطوات التالية في طريقة تحضير سبراي الصبار وهى كما يلي:-
- نقوم بخلط الجل مع الماء حتى نحصل على قوام متجانس.
- نقوم بوضع زيت اللوز المر وزيت جوز الهند وتقليبهم جيداً، ثم نقوم بإضافة الزيت العطري وتقليبهم مرة أخرى.
- نقوم بوضع الخليط في زجاجة سبراي ونضعه في الثلاجة لمدة لا تقل عن ساعة.
- يستخدم سبراي الصبار أثناء الخروج لأنه يحمي الشعر من المشكلات التي تنتج بسبب أشعة الشمس الضارة.
يحتوي الصبار على فوائد عديدة للشعر وهى كالآتي:-
- يقوم بإصلاح فروة الرأس، لأنه يحتوي على إنزيمات تحسن من صحة البصيلات.
- يعمل على نمو الشعر وخاصة بصيلات الشعر التي أصبحت في حالة ثبات.
- يقلل من تساقط الشعر ويزيد كثافته.
- يحتوي على خصائص مضادة للالتهابات والفطريات، ويعمل على تغذية الشعر ومحاربة قشرة الرأس.
- يرطب الشعر ويحميه من الجفاف.
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