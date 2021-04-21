أفضل طريقة لتحضير تارت البطاطس اللذيذ باللحم المفروم

تتكون مقادير تارت البطاطس باللحم المفروم من عدد 2 حبة بصل أحمر مُقطع مكعبات صغيرة وسمن وربع لحم مفروم وزيتون اسود مخلي مُقطع , بالاضافة إلى بقسماط مطحون وعدد 2 حبة فلفل رومي مُقطع شرائح ونصف كيلو جرام طماطم معصورة وكيلو جرام بطاطس مسلوقة ومرقة دجاج وكزبرة خضراء وبقدونس وجبنة مودزاريلا أو جبنة شيدر أو جبنة رومي , بالاضافة إلى بهارات لحم – فلفل اسود – ملح حسب الرغبة– حبهان مطحون – روزماري مطحون.

طريقة تحضير تارت البطاطس باللحم المفروم

يوضع إناء للطهي على النار ويُسخن جيدا ثم يُضاف 2 ملعقة من المادة الدهنية ( زيت – سمن ) وتُسخن ثم يوضع عليها البصل ويُقلب حتى يتم تشويحه جيدا, ونضع عليه الفلفل الرومي وتُقلب حتى يتم تشويحه مع البصل ثم تُضاف اللحم على البصل والفلفل وباستخدام ملعقة خشب يتم تفتيت أي كُتل من اللحم ويمكن استبدال اللحم بدجاج مفروم وتُقلب جيدا حتى يتم تسوية اللحم , ثم تُضاف بهارات اللحم ثم الفلفل الأسود ثم الحبهان والروزماري المطحونين ثم الملح حسب لرغبة , ثم يُضاف عصير الطماطم ويُقلب جيدا , ثم تُضاف مرقة الدجاج ويتم تفتيتها , ثم تُترك حتي يتم تسبيك الطماطم ثم يتم أصافة الزيتون المخلي والكزبرة الخضراء والبقدونس المقطعين قطع صغيرة ويُقلب الخليط. بقسماط مطحون.

تُوضع البطاطس المسلوقة بعد أن يتم تقشيرها في إناء ويتم هرسها جيدا ثم يُضاف عليها ملعقة من السمن البلدي وفلفل اسود وملح حسب الرغبة.

يُحضر قالب فرن ويتم دهنه جيدا بالسمن ثم يتم إضافة البقسماط في أرضية القالب , ثم يُضاف ملعقتين من خليط اللحم المفروم في القالب , ثم يتم إضافة نصف كمية البطاطس المهروسة ويتم فردها جيدا بواسطة ملعقة من مادة السيليكون , ثم تُضاف باقي كمية اللحم المفروم ويتم فردها جيدا علي طبقة البطاطس المهروسة , ثم يتم إضافة الجِبن ويتم توزيعها جيدا في القالب , ثم تُضاف باقي كمية البطاطس المهروسة ويتم فردها جيدا ثم تُوضع طبقة ثانية من الجِبن ويتم توزيعها أيضا جيدا في القالب، يُوضع القالب بعد ذلك في الفرن علي درجة حرارة متوسطة لمدة نصف ساعة ثم علي الشواية حتي يحمّر وجه القالب وتُقدم.

طريقة تجهيز اللحم المفروم

ويمكنك تجهيز اللحم المفروم عن طريق تحضير نصف كجم أو يزيد قليلاً من مفروم اللحم الطازج، وربع كجم من البصل والقليل قطع البقدونس مع القليل من الملح والفلفل والبهارات المرغوبة، يتم تسخين ملعققة كبيرة من السمن أو الزبد في وعاء للطهي بواسطة نار هادئة ثم يتم إضافة اللحم المفروم أولاً وتقليبه لمدة دقيقة ثم يتم وضع قطع البصل، وبعد التسوية يتم إضافة البهارات والبقدونس المُقطع.