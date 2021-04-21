طريقة سهلة وسريعة لعمل عجينة الجلاش الهشة مثل الجاهزة

يعد الجلاش من أكثر الحلويات التي يعشق تناولها العديد من الأشخاص ويفضلون تناولها خاصة في شهر رمضان الكريم الذي يكثر فيه تحضير الحلويات، وهناك العديد من شتي الطرق التي يمكن من خلالها تحضيره، ولهذا نقدم لكم من خلال موقعنا إحدى هذه الطرق السهلة والسريعة في تحضير الجلاش كالجاهز. طريقة عمل عجينة الجلاش طريقة عمل عجينة الجلاش المكونات: كوب ونصف من الدقيق الأبيض الناعم المنخول.

نصف كوب من الماء.

معلقة ونصف من الزيت الأبيض النقي.

نصف معلقة من خل التفاح.

ربع ملعقة صغيرة من الملح الأبيض.

مكعبات زبدة.

ورق زبدة.

لحم مفرومة.

بقدونس مفروم.

بصل.

فلفل.

توابل

ورق فويل. طريقة تحضير عجينة الجلاش نحضر وعاء كبير نقوم بوضع نصف كوب من الماء ثم معلقة ونصف من الزيت الأبيض النقي ونضيف نصف معلقة من خل التفاح وربع معلقة من الملح الأبيض.

نقوم بتقليبه جيدا في الماء بمضرب يد أو معلقة خشبية أو بأيدينا.

نقوم بإحضار طبق ونضع به كوب ونصف من الدقيق الأبيض المنخول ونبدا ننزل بالدقيق تدريجيا على الملح والماء والزيت والخل.

نستمر في العجن حتى نحصل على عجينة ذات قوام متماسك.

نضع العجينة في مكان دافئ لمدة خمسة دقائق لكي تستريح ويسهل تشكيلها.

بعد ذلك نقوم بتقطيع العجينة إلي قطع صغيرة ومتساوية لكي يتم فردها بسهولة ويسر.

بعد فرد العجينة قطعة قطعة نضعها في ورق زبدة ونقوم بوضعها في ورق فويل ووضعها في الفريزر لكي يتم تخزينها.

نحضر اللحمة المفرومة ونقوم بتعصيجها.

نضع اللحمه المفرومة في مقلاة ثم نضع مكعب من الزبدة ونقلبها لمدة ثلاث دقائق ثم نضع مكعبات البصل والفلفل الألوان والتوابل.

نترك اللحمة المفرومة ومكعبات البصل على نار هادئة لمدة خمس دقائق لكي تنضج.

نقوم بغلق النار علي اللحمه المفرومة ونضع فوقها البقدونس المفروم.

نحضر ورق الجلاش ونقوم بوضع الحشوة به.

ونضعه في صينية ثم في الفرن على نار هادئة لمدة خمس دقائق.

يقدم ساخنا. طريقة تحضير عجينة الجلاش الوسوم

يعد الجلاش من أكثر الحلويات التي يعشق تناولها العديد من الأشخاص ويفضلون تناولها خاصة في شهر رمضان الكريم الذي يكثر فيه تحضير الحلويات، وهناك العديد من شتي الطرق التي يمكن من خلالها تحضيره، ولهذا نقدم لكم من خلال موقعنا إحدى هذه الطرق السهلة والسريعة في تحضير الجلاش كالجاهز. طريقة عمل عجينة الجلاش طريقة عمل عجينة الجلاش المكونات: كوب ونصف من الدقيق الأبيض الناعم المنخول.

نصف كوب من الماء.

معلقة ونصف من الزيت الأبيض النقي.

نصف معلقة من خل التفاح.

ربع ملعقة صغيرة من الملح الأبيض.

مكعبات زبدة.

ورق زبدة.

لحم مفرومة.

بقدونس مفروم.

بصل.

فلفل.

توابل

ورق فويل. طريقة تحضير عجينة الجلاش نحضر وعاء كبير نقوم بوضع نصف كوب من الماء ثم معلقة ونصف من الزيت الأبيض النقي ونضيف نصف معلقة من خل التفاح وربع معلقة من الملح الأبيض.

نقوم بتقليبه جيدا في الماء بمضرب يد أو معلقة خشبية أو بأيدينا.

نقوم بإحضار طبق ونضع به كوب ونصف من الدقيق الأبيض المنخول ونبدا ننزل بالدقيق تدريجيا على الملح والماء والزيت والخل.

نستمر في العجن حتى نحصل على عجينة ذات قوام متماسك.

نضع العجينة في مكان دافئ لمدة خمسة دقائق لكي تستريح ويسهل تشكيلها.

بعد ذلك نقوم بتقطيع العجينة إلي قطع صغيرة ومتساوية لكي يتم فردها بسهولة ويسر.

بعد فرد العجينة قطعة قطعة نضعها في ورق زبدة ونقوم بوضعها في ورق فويل ووضعها في الفريزر لكي يتم تخزينها.

نحضر اللحمة المفرومة ونقوم بتعصيجها.

نضع اللحمه المفرومة في مقلاة ثم نضع مكعب من الزبدة ونقلبها لمدة ثلاث دقائق ثم نضع مكعبات البصل والفلفل الألوان والتوابل.

نترك اللحمة المفرومة ومكعبات البصل على نار هادئة لمدة خمس دقائق لكي تنضج.

نقوم بغلق النار علي اللحمه المفرومة ونضع فوقها البقدونس المفروم.

نحضر ورق الجلاش ونقوم بوضع الحشوة به.

ونضعه في صينية ثم في الفرن على نار هادئة لمدة خمس دقائق.

يقدم ساخنا. طريقة تحضير عجينة الجلاش

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