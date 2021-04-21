نقدم لكم طريقة وصفة حمام محشي بالفريك والأرز المعمر بالطريقة الأصلية بالخطوات على طريقة الجدات، حيث أن أكلة حمام محشي بالفريك والأرز المعمر هي من أصعب الوصفات على الكثير من السيدات على الرغم أن الكثير من الناس يحبها ويطلبها لذا فإليك الوصفة.

وصفة حمام محشي بالفريك والأرز المعمر

قبل أن نتطرق إلى طريقة عمل الوصفة نبدأ بالمقادير:-

4 فرد من الحمام.

2 كوب من الفريك.

معلقة كبيرة من السمنة.

معلقة كبيرة من الزيت.

كوب من الزبيب.

بصلة متوسطة الحجم.

بصلة صغيرة الحجم.

فصين من الحبهان.

ورقتين لورا.

كبدة وقوانص فرد الحمام.

ملح.

فلفل أسود.

كوبان من الأرز المصري.

كوب من اللبن.

معلقتين من القشطة.

معلقة متوسطة من السمنة.

نقوم بغسل الحمام جيدًا بالماء والخل والليمون، ثم نتركه في الماء قليلًا ثم نغسله ونتركه. نقوم بغسل الفريك جيدًا، فنتركه في الماء قليلًا ثم نصفيه من الماء جيدًا. نحضر طاسة ونرفعها على نار ونضع بها الفريك والسمنة ونضيف الملح والفلفل الأسود ونقلبه جيدًا ثم نرفعه من على النار. نحضر طاسة أخرى على النار نشوح بها قطع البصل مع الكبد والقوانص ونضيف الملح والفلفل الأسود والزبيب ونضيف ربع كوب من الماء ونتركه لينضج، ثم نضيفه إلى خلطة الفريك. ثم نحشي الحمام بتلك الخلطة ونضعه في الماء المغلي ونضيف الحبهان وورق اللورا زالملح والفلفل الأسود والبصلة الصغيرة. نترك الحمام حتى ينضج ثم نخرجه ونحمره في الطاسة.

نغسل الأرز جيدًا، ونسخن اللبن على النار مع السمنة. نضع اللبن المغلي على الأرز في ضاجن ونضيف إليه القشطة والملح. ندخل الضاجن في الفرن بعد أن يتم تسخينه ثم نتركه تحت الشواية ليأخذ اللون الذهبي.

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