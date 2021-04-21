طريقة تحضير خلطة القصيم العربية والمحمصة

خلطة القصيم العربية والمحمصة، خلطة القصيم من خلطات البهار الشهيرة في بلاد الخليج، والتي توضع في أصناف مختلفة من الطعام مثل الكبسة والبرياني، كما يتم وضعها للقهوة للحصول على مذاق رائع ومميز لها، وهي خليط من الأعشاب الطبيعية والتوابل التي توضع معا بكميات محددة، وسنعرض لكم طريقة عملها والمقادير الصحيحة لها.

طريقة تحضير خلطة القصيم

المكونات: ملعقة كبيرة هيل، ملعقة صغيرة حليب بودر، ملعقة كبيرة شعير مطحون، ملعقة كبيرة زعفران، نصف ملعقة صغيرة زنجبيل مطحون.

طريقة تجهيز خلطة القصيم

يسحق الهيل في المطحنة حتى نحصل على خليط ناعم، ونضيف إليه باقي المكونات مع التقليب جيداً، وتوضع الخلطة في وعاء زجاجي محكم الغلق لحين الاستخدام.

طريقة عمل القهوة بخلطة القصيم

المكونات: 2 كوب ماء، 4 ملاعق قهوة، ملعقة صغيرة من خلطة القصيم.

طريقة التحضير

نقوم بإذابة القهوة في الماء ووضعها على النار حتى الغليان، وتترك لمدة 10 دقائق.

نضيف إليها ملعقة من بهارات القصيم، وتترك حتى تغلي للحصول على نكهة جيدة من خلطة القصيم.

طريقة عمل القهوة المحمصة بخلطة القصيم

المقادير: 2 كيلو حبوب قهوة، كوب شيبه، ربع ملعقة صغيرة مستكة مطحونة، ربع ملعقة كبيرة زنجبيل مطحون، ملعقة ونصف نخوة مطحونة، نصف ملعقة كبيرة قرنفل مطحون، ربع ملعقة كبيرة قرفة مطحونة.

طريقة التحضير

توضع حبوب القهوة في صينية في الفرن على درجة حرارة عالية مع التقليب من آن لآخر حتى تصبح باللون البني الفاتح.

يضاف إليها الشيبه مع استمرار التقليب حتى تصبح لونها قريب من القهوة المعتادة.

نضيف لها المستكة المطحونة مع التقليب لمدة 5 دقائق وتترك حتى تبرد ثم نطحنها جيداً، ونضيف إليها الزنجبيل والقرنفل والقهوة والقرفة و نمزجهم جيداً، ونضع القهوة في أكياس محكمة الغلق.