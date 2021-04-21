أطعمة فعالة في تقوية الذاكرة وزيادة نسبة الذكاء للأطفال وكبار السن، مع مرور العمر تصبح عملية تقوية الذاكرة من الأمور الضرورية للغاية، كذلك الحال بالنسبة للطلاب، حيث يرغب الآباء والأمهات في تقوية ذاكرة أبنائهم، لذا تحرص الأم لى تقديم بعض الأطعمة التي تساعد في تقوية الذاكرة أثناء فترة الاختبارات، لذا تبحث عن الطعام الغني بالفيتامينات والمعادن الهامة، التي تعزز الدورة الدموية في مخ الطالب، وزيادة القدرة على الاستذكار، لذا نعرض لكم أقوى الأطعمة الفعالة في تقوية وتنشيط الذاكرة.

أطعمة فعالة في تقوية الذاكرة وزيادة نسبة الذكاء

توجد العديد من الأطعمة الغنية بالفيتامينات والمعادن الأساسية والتي من شأنها تنشيط الذاكرة وزيادة نسبة الذكاء، ومنها:

أسماك السلمون، يحتوي سمك السلمون على أحماض دهنية تعمل على تقوية الذاكرة، لذا يمكن تقديمها لضعاف الذاكرة، والطلاب أثناء الاختبارات.

الباذنجان، يتميز الباذنجان بأنه من الخضروات التي تحتوي على نسبة كبيرة من مضادات الأكسدة التي تساعد بشكل كبير في تقوية صحة القلب والمخ، مما يعمل على تنشيط الذاكرة.

السبانخ، تحتوي السبانخ على عنصر الحديد الذي يعمل على تقوية الذاكرة، بالإضافة إلى مضادات الأكسدة التي تعزز من أداء خلايا المخ والجهاز العصبي.

التفاح، يحتوي التفاح على العديد من الفيتامينات والعناصر الغذائية الهامة والتي تنشط عمل الذاكرة، وتعزيز نشاط الناقلات العصبية التي تساعد في تقوية الذاكرة.

نصائح هامة لتقوية الذاكرة وزيادة التركيز

الابتعاد عن التوتر والعصبية قدر الإمكان.

اختيار أماكن مناسبة للاستذكار بعيدة عن الضوضاء.

أخذ قسط من الراحة، والنوم مبكراً ولمدة 7 ساعات على الأقل.

الإقلاع عن التدخين وشرب الكحول أو تناول العقاقير.

ممارسة التمارين الرياضية لتنشيط الدورة الدموية.

تناول الأطعمة التي تحتوي على أوميجا 3، والمكسرات والفاكهة والخضروات.