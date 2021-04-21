الكريم المعجزة لتبييض الوجه وإخفاء التجاعيد وإظهار شباب ونضارة بشرتك في أسرع وقت، كريم لبان الدكر سيغنيكِ عن كل ماسكات وكريمات تفتيح البشرة وشد تجاعيد الوجه، حيث أنه غني بالكولاجين الطبيعي أهم عنصر طبيعي للبشرة على الإطلاق، فيعمل على تبييض البشرة وإزالة البقع والتصبغات ويعالج حب الشباب وأثاره، وكذلك يخفي تجاعيد الوجه ويقلل من ظهور المسامات الواسعة في بشرتك، إضافة إلى ذلك فهو يساعد أيضا على تنظيم إفرازات الزيوت والدهون من البشرة ويعمل على تقليل تأثيرها على البشرة، أما بالنسبة للبشرة الجافة فهو يرطب البشرة ويزيد من نضارتها واشراقتها ويحارب الشيخوخة وعلامات التقدم في السن.

تبييض الوجه وشد تجاعيد البشرة طبيعياً

مكونات كريم لبان الدكر لتفتيح البشرة بفاعلية مع شد التجاعيد وترهلات الوجه:

ملعقة كبيرة من لبان الدكر. ملعقة كبيرة من نشا الذرة. ملعقة كبيرة من ماء الورد. ملعقة كبيرة من كريم إيفا بالصبار أو الجلسرين، كذلك تستطيعين استخدام كريم كاميزان أو كريم جونسون. كوب كبير من الماء.

يتم إضافة مقدار لبان الذكر إلى كوب الماء ويترك مغطى ليلة كاملة إلى أن يصبح لون الماء كلون الحليب، بعد ذلك يتم تصفية المنقوع باستخدام مصفاة دقيقة الثقوب أو باستخدام قطعة من القماش؛ للحصول على ماء صافي خالي من أي شوائب أو رواسب، ثم يتم وضع الماء في إناء للطهي ويضاف إليه مقدار نشا الذرة، وبعدها يتم المزج جيدا حتي يتم ذوبان النشا ثم يتم وضع الإناء على نار هادئة ويترك حتى يتم الحصول على قوام كريمي، بعد ذلك يتم يرفع الإناء بعيدا عن النار ويترك ليهدأ قليلا ثم يتم وضعه في وعاء آخر للاستخدام.

طريقة استخدام كريم شد وتفتيح البشرة

يتم اضافة مقدار الكريم المراد استخدامه في عبوة صغيرة، ثم يتم مزجه جيداً بواسطة أصابع اليد لمدة خمس دقائق وبعدها يتم اضافة مقدار ماء الورد إلى الكريم، ويمكنك كذلك إضافة كبسولة من فيتامين E إلى الكريم لإعطائه فوائد اكثر ويتم التقليب مرة أخرى، يتم وضع كمية مناسبة من الكريم على بشرة نظيفة ثم يترك لمدة 20 دقيقة ثم يغسل الوجه بعد ذلك بالماء الفاتر، يُستخدم ثلاثة مرات في الأسبوع ويتم حفظ كريم تبييض الوجه في علبة زجاجية وتُحفظ في الثلاجة لحين الاستخدام.