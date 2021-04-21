طريقة عجينة القطايف اللذيذة مثل المطاعم تبحث عنها الكثير من السيدات، بشكل خاص لأننا في شهر رمضان الكريم والذي يتم فيه عمل أنواع جديدة من الحلويات، والتي من أشهرها كما نعلم الكنافة بأنواعها المختلفة وكذلك القطائف، وسوف نذكر في مقالنا هذا طرق عمل عجينة القطايف وكذلك عملها بالمكونات المختلفة. طريقة عجينة القطايف اللذيذة مثل المطاعم طريقة عجينة القطايف اللذيذة مثل المطاعم إليكم طريقة عمل عجينة القطايف فيما يلي: مكونات عجينة القطايف اللذيذة 2 كوب من الطحين الأبيض.

نصف كوب من السميد الناعم.

3 ملعقة صغيرة بيكنج بودر.

3 كوب ماء.

رشة من البندق المجروش للتزيين. طريقة تحضير عجينة القطايف اللذيذة يتم وضع السميد والطحين مع البيكنج بودر والماء في الخلاط الكهربائي. يتم تشغيله بسرعة متوسطة حتى تتكون لدينا عجينة شبه ناعمة وسائلة. تترك العجينة لـ 15 دقيقة من أجل أن ترتاح. ثم يتم بعد ذلك استخدامها. تجهيز القطايف يتم إحضار مقلاة واسعة ذات قاعدة سميكة أو صاج بقاعدة سميكة. يتم تحضير صينية تكون قصيرة الحواف، ويتم وضع فيها فوطة مطبخ نظيفة. يتم وضع الصاج أو المقلاة على نار متوسطة حتى يسخن الصاج تمامًا. يتم سكب كمية من العجينة السائلة على الصاج من أجل تشكيل أقراص القطايف حسب الحجم الذي ترغبين به. ثم يتم الانتظار لفترة قليلة حتى تظهر الثقوب على سطح القرص. يتم رفع أقراص القطايف من خلال استخدام ملعقة تكون عريضة. يتم وضع الأقراص على الفوطة. تترك الأقراص حتى تبرد بشكل كامل قبل أن يتم تشكيلها. طريقة عجينة القطايف اللذيذة بالقشطة المكونات يجب توفر أقراص القطايف الطازجة، وتكون حرارتها في درجة حرارة الغرفة.

كوب ونصف من الماء.

كوبان من السكر.

ملعقة ماء زهر.

عصرة ليمون. مكونات القشطة نصف لتر حليب سائل منزوع الدسم.

ملعقة ماء زهر.

رشة فانيليا.

ملعقتين سكر.

5 ملاعق نشا. طريقة التحضير يتم تحضير القشطة من خلال تسخين الحليب على نار هادئة. ويتم إضافة الفانيليا والسكر وماء الزهر إليه. وعند الغليان يتم إضافة النشا تدريجيًا للمزيج، وذلك بعد تذويبها في كمية ماء قليلة. استمرار التحريك حتى تتماسك المكونات، وتصبح ذات قوام كثيف. ثم نقوم برفعها من على النار. يتم إحضار أقراص القطايف وحشو مقدار ملعقة كبيرة من القشطة الباردة داخل قرص ونغلقه بشكل جيد. يتم ثني أطراف أقراص القطايف ويتم تحميرها في الزيت أو تحميرها في الفرن. نسقيها بالقليل من القطر. يتم تحضير القطر من خلال تذويب المكونات المذكورة بشكل جيد على النار مع التحريك حتى درجة الغليان، ثم نرفعه من على النار ليبرد ويستخدم بعدها. مكونات عجينة القطايف اللذيذةطريقة تحضير عجينة القطايف اللذيذةطريقة عجينة القطايف اللذيذة بالقشطة المكوناتمكونات القشطةطريقة التحضير الوسوم

طريقة عجينة القطايف اللذيذة مثل المطاعم تبحث عنها الكثير من السيدات، بشكل خاص لأننا في شهر رمضان الكريم والذي يتم فيه عمل أنواع جديدة من الحلويات، والتي من أشهرها كما نعلم الكنافة بأنواعها المختلفة وكذلك القطائف، وسوف نذكر في مقالنا هذا طرق عمل عجينة القطايف وكذلك عملها بالمكونات المختلفة. طريقة عجينة القطايف اللذيذة مثل المطاعم طريقة عجينة القطايف اللذيذة مثل المطاعم إليكم طريقة عمل عجينة القطايف فيما يلي: مكونات عجينة القطايف اللذيذة 2 كوب من الطحين الأبيض.

نصف كوب من السميد الناعم.

3 ملعقة صغيرة بيكنج بودر.

3 كوب ماء.

رشة من البندق المجروش للتزيين. طريقة تحضير عجينة القطايف اللذيذة يتم وضع السميد والطحين مع البيكنج بودر والماء في الخلاط الكهربائي. يتم تشغيله بسرعة متوسطة حتى تتكون لدينا عجينة شبه ناعمة وسائلة. تترك العجينة لـ 15 دقيقة من أجل أن ترتاح. ثم يتم بعد ذلك استخدامها. تجهيز القطايف يتم إحضار مقلاة واسعة ذات قاعدة سميكة أو صاج بقاعدة سميكة. يتم تحضير صينية تكون قصيرة الحواف، ويتم وضع فيها فوطة مطبخ نظيفة. يتم وضع الصاج أو المقلاة على نار متوسطة حتى يسخن الصاج تمامًا. يتم سكب كمية من العجينة السائلة على الصاج من أجل تشكيل أقراص القطايف حسب الحجم الذي ترغبين به. ثم يتم الانتظار لفترة قليلة حتى تظهر الثقوب على سطح القرص. يتم رفع أقراص القطايف من خلال استخدام ملعقة تكون عريضة. يتم وضع الأقراص على الفوطة. تترك الأقراص حتى تبرد بشكل كامل قبل أن يتم تشكيلها. طريقة عجينة القطايف اللذيذة بالقشطة المكونات يجب توفر أقراص القطايف الطازجة، وتكون حرارتها في درجة حرارة الغرفة.

كوب ونصف من الماء.

كوبان من السكر.

ملعقة ماء زهر.

عصرة ليمون. مكونات القشطة نصف لتر حليب سائل منزوع الدسم.

ملعقة ماء زهر.

رشة فانيليا.

ملعقتين سكر.

5 ملاعق نشا. طريقة التحضير يتم تحضير القشطة من خلال تسخين الحليب على نار هادئة. ويتم إضافة الفانيليا والسكر وماء الزهر إليه. وعند الغليان يتم إضافة النشا تدريجيًا للمزيج، وذلك بعد تذويبها في كمية ماء قليلة. استمرار التحريك حتى تتماسك المكونات، وتصبح ذات قوام كثيف. ثم نقوم برفعها من على النار. يتم إحضار أقراص القطايف وحشو مقدار ملعقة كبيرة من القشطة الباردة داخل قرص ونغلقه بشكل جيد. يتم ثني أطراف أقراص القطايف ويتم تحميرها في الزيت أو تحميرها في الفرن. نسقيها بالقليل من القطر. يتم تحضير القطر من خلال تذويب المكونات المذكورة بشكل جيد على النار مع التحريك حتى درجة الغليان، ثم نرفعه من على النار ليبرد ويستخدم بعدها. مكونات عجينة القطايف اللذيذةطريقة تحضير عجينة القطايف اللذيذةطريقة عجينة القطايف اللذيذة بالقشطة المكوناتمكونات القشطةطريقة التحضير

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