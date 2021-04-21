التخلص من الهالات السوداء بمكونات طبيعية وفعالة هي رغبة كل السيدات بشكل خاص أنها تظهر تحت العين، وتكون سبب كبير في إحراج السيدات، ولكن تلك الهالات قد تنتج بسبب عادات خاطئة، أو أسباب صحية مختلفة، وسوف نتعرف في مقالنا هذا على كيفية التخلص منها.

التخلص من الهالات السوداء بمكونات طبيعية وفعالة

قبل القيام بذكر الطرق التي تخص التخلص من الهالات السوداء يجب أن نعرف أسباب ظهورها وذلك كالتالي:

الهالات تتكون نتيجة الكثير من العوامل الوراثية.

تقدم العمر سبب في الإصابة بالهالات السوداء.

أيضًا نقص المعادن في الجسم أو نقص الفيتامينات أو الإصابة بالأنيميا وبشكل عام سوء التغذية هو أحد الأسباب إلهامه لظهور الهالات السوداء.

كذلك عدم النوم لفترات كافية أو القيام بالسهر لفترات طويلة يعد من أسباب ظهورها.

ترك مساحيق التجميل على البشرة دون تنظيفها وإزالتها قبل الذهاب للنوم يتسبب في ظهور الهالات.

عدم شرب المياه بكميات كبيرة يتسبب في جفاف البشرة وظهور الهالات.

تظهر الهالات السوداء لدى الحوامل والمرضعات بسبب الاضطرابات في الهرمونات.

طرق التخلص من الهالات السوداء

إليكم عدة طرق للقضاء على الهالات السوداء:

استخدام زيت اللوز الحلو

زيت اللوز الحلو يتميز بالخصائص المميزة المضادة للالتهاب تعمل على تقليل الانتفاخات، كما أنها أيضًا تحمي منطقة أسفل العين من حدوث أي التهابات، وطريقته:

نغمس قطعة من القطن في زيت اللوز الحلو.

تمريرها على منطقة أسفل العين برفق، وذلك يوميًا قبل النوم، ويمكن تركها للصباح.

تغسل البشرة بعد ذلك.

استخدام الوصفة بشكل يومي متكرر.

أكياس الشاي

استخدام أكياس الشاي من الطرق السهلة والسريعة التي تعمل على علاج الهالات ومختلف الانتفاخات الموجودة حول العين، وذلك كالتالي:

من خلال وضع أكياس الشاي في ماء مغلي، ثم إزالتها بعد ذلك وتركها جانبًا حتى تبرد.

يتم وضعها على العين لربع ساعة تقريبًا.

ثلاث عصير البرتقال

هو من المواصفات الجيدة والمفيدة من أجل القضاء على الهالات في وقت قصير، وذلك بسبب احتوائه على فيتامين أ وفيتامين سي.

من خلال خلط ملعقتين من عصير البرتقال مع الجلسرين قطرات فقط.

يتم وضع الخليط أسفل منطقة العين.

يتم تركها لمدة 10 دقائق.

ثم تغسل البشرة وتجفف فمن خلال المناشف القطن.

يتم استخدام 2 ملعقة من عصير الليمون ووضع عصير ثمرة الخيار إليهم.

غمس قطعة من القطن فيهم ووضعها على أسفل جفن العين لمدة 15 دقيقة.

ثم بعد ذلك إزالتها وغسلها بالماء الفاتر.

يتم تكرار هذه الوصفة ثلاثة مرات أسبوعيًا.

الليمون والخيار