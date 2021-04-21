أفضل طريقة لعمل الوافل بالشيكولاته البيضاء والطعم ولا أروع مثل وافل المحلات

نقدم لكم أفضل طريقة لعمل الوافل بالشيكولاته، حيث أن الوافل عبارة عن نوع من الفطائر التي يتم وضعه في شواية مخصصة به لتمنحه شكلًا جذابًا، وتعد دولة بلجيكا من أكثر الدول التي تقوم بتجهيزه، إذ يتوافر منه أكثر من صنف ونكهة رائعة، مع مرور الوقت ذاع طريقة تحضير الوافل بالشيكولاته البيضاء في معظم الدول العربية، ويستهلكه البعض كوجبة أساسية مغذية، والبعض الآخر يعتبرونه نوع حلوى مميز، حيث يمنح الجسم بالطاقة الضرورية له طوال اليوم نظرًا لتضمنه الحليب والشوكولاتة معًا، تابعي معنا لتعرفي طريقة إعداده بشكل مميز.الوافل بالشيكولاته البيضاء
تستطيع أي سيدة إضفاء لمساتها عند تجهيز الوافل بالشيكولاته البيضاء متبعة في ذلك إعداد أي صلصة تريدها، على سبيل المثال لا الحصر صلصة الشوكولاتة البيضاء التي سنتطرق إليها في السطور القليلة القادمة:مكونات الوافل بالشيكولاته البيضاء
- نصف كبير من الطحين الأبيض.
- ملعقة كبيرة من صودا الخبز.
- ربع كوب صغير من السكر الأبيض.
- رشة من الملح.
- نصف كأس من اللبن.
- 2 بيضة.
- نصف ملعقة من الفانيليا.
- ملعقتين كبيرتين من زيت الطعام.
- نصف كوب كبير من شرائح الشيكولاتة.
- ربع كوب من السكر المطحون.
- امزجي السكر، الملح، صودا الخبز والدقيق سويًا في إناء.
- في إناء آخر، امزجي هذه المكونات وهي، البيض، الفانيليا، الزيت النباتي واللبن.
- سكب مقادير الإناء الثاني إلى الأول، مع مزجهم حتى تمام الامتزاج.
- دعي المزيج قرابة دقيقتين.
- أحضري آلة الوافل وادهنيها بقطعة صغيرة من الزبدة.
- اسكبي المزيج في الصينية، ثم وضع شرائح الشيكولاتة، ومن ثم تغطيتها.
- تابعيه حتى يصبح لونه ذهبي، ثم نزعه من آلة الوافل من خلال شوكة.
- دعيه يبرد جانبًا، ثم زينيه بسكر البودرة.
- يمكنك وضع شرائح من الفراولة أو القشطة، قدميه دافئ حسب ما ترغبين.
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نقدم لكم أفضل طريقة لعمل الوافل بالشيكولاته، حيث أن الوافل عبارة عن نوع من الفطائر التي يتم وضعه في شواية مخصصة به لتمنحه شكلًا جذابًا، وتعد دولة بلجيكا من أكثر الدول التي تقوم بتجهيزه، إذ يتوافر منه أكثر من صنف ونكهة رائعة، مع مرور الوقت ذاع طريقة تحضير الوافل بالشيكولاته البيضاء في معظم الدول العربية، ويستهلكه البعض كوجبة أساسية مغذية، والبعض الآخر يعتبرونه نوع حلوى مميز، حيث يمنح الجسم بالطاقة الضرورية له طوال اليوم نظرًا لتضمنه الحليب والشوكولاتة معًا، تابعي معنا لتعرفي طريقة إعداده بشكل مميز.الوافل بالشيكولاته البيضاء
تستطيع أي سيدة إضفاء لمساتها عند تجهيز الوافل بالشيكولاته البيضاء متبعة في ذلك إعداد أي صلصة تريدها، على سبيل المثال لا الحصر صلصة الشوكولاتة البيضاء التي سنتطرق إليها في السطور القليلة القادمة:مكونات الوافل بالشيكولاته البيضاء
- نصف كبير من الطحين الأبيض.
- ملعقة كبيرة من صودا الخبز.
- ربع كوب صغير من السكر الأبيض.
- رشة من الملح.
- نصف كأس من اللبن.
- 2 بيضة.
- نصف ملعقة من الفانيليا.
- ملعقتين كبيرتين من زيت الطعام.
- نصف كوب كبير من شرائح الشيكولاتة.
- ربع كوب من السكر المطحون.
- امزجي السكر، الملح، صودا الخبز والدقيق سويًا في إناء.
- في إناء آخر، امزجي هذه المكونات وهي، البيض، الفانيليا، الزيت النباتي واللبن.
- سكب مقادير الإناء الثاني إلى الأول، مع مزجهم حتى تمام الامتزاج.
- دعي المزيج قرابة دقيقتين.
- أحضري آلة الوافل وادهنيها بقطعة صغيرة من الزبدة.
- اسكبي المزيج في الصينية، ثم وضع شرائح الشيكولاتة، ومن ثم تغطيتها.
- تابعيه حتى يصبح لونه ذهبي، ثم نزعه من آلة الوافل من خلال شوكة.
- دعيه يبرد جانبًا، ثم زينيه بسكر البودرة.
- يمكنك وضع شرائح من الفراولة أو القشطة، قدميه دافئ حسب ما ترغبين.
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