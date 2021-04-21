أفضل طريقة لعمل الوافل بالشيكولاته البيضاء والطعم ولا أروع مثل وافل المحلات

نقدم لكم أفضل طريقة لعمل الوافل بالشيكولاته، حيث أن الوافل عبارة عن نوع من الفطائر التي يتم وضعه في شواية مخصصة به لتمنحه شكلًا جذابًا، وتعد دولة بلجيكا من أكثر الدول التي تقوم بتجهيزه، إذ يتوافر منه أكثر من صنف ونكهة رائعة، مع مرور الوقت ذاع طريقة تحضير الوافل بالشيكولاته البيضاء في معظم الدول العربية، ويستهلكه البعض كوجبة أساسية مغذية، والبعض الآخر يعتبرونه نوع حلوى مميز، حيث يمنح الجسم بالطاقة الضرورية له طوال اليوم نظرًا لتضمنه الحليب والشوكولاتة معًا، تابعي معنا لتعرفي طريقة إعداده بشكل مميز.

تستطيع أي سيدة إضفاء لمساتها عند تجهيز الوافل بالشيكولاته البيضاء متبعة في ذلك إعداد أي صلصة تريدها، على سبيل المثال لا الحصر صلصة الشوكولاتة البيضاء التي سنتطرق إليها في السطور القليلة القادمة:

نصف كبير من الطحين الأبيض.

ملعقة كبيرة من صودا الخبز.

ربع كوب صغير من السكر الأبيض.

رشة من الملح.

نصف كأس من اللبن.

2 بيضة.

نصف ملعقة من الفانيليا.

ملعقتين كبيرتين من زيت الطعام.

نصف كوب كبير من شرائح الشيكولاتة.

ربع كوب من السكر المطحون.