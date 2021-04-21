فطور رمضان لذيذ وسريع تبحث عنه الكثير من السيدات من أجل تقديمه لأسرتها في رمضانوبشكل خاص أن الجسم يحتاج إلى مواد غذائية مفيدة في فترة الصيام وتمنعه من الشعور بالعطش أو الشعور بالهبوط أو الصداع وفي مقالنا هذا سوف نتناول العديد من أنواع الفطور الخاصة برمضان اللذيذة والسريعة.فطور رمضان لذيذ وسريع المكونات
- 3 قطع شرائح سمك فيليه.
- بياض بيضة واحدة.
- بصلة مفرومة متوسطة الحجم.
- ملعقة كبيرة زنجبيل مفروم.
- 3 فصوص ثوم مهروس.
- قرن فلفل أخضر.
- نصف كوب كزبرة مفرومة.
- نصف كوب بقدونس مفروم.
- نصف كوب شبت مفروم.
- ملعقة صغيرة ملح.
- ربع ملعقة صغيرة فلفل أسود.
- نصف كوب بقسماط.
- ملعقة كبيرة زيت زيتون.
- ملعقة صغير برش ليمون ناعم.
- 4 ملاعق كبيرة من الزبدة.
- 2 ملعقة كبيرة زيت الزيتون
- نصف كوب من كل من عصير الليمون والزبدة.
- يتم وضع البقسماط مع بياض البيضة والزنجبيل والبصل والفلفل والثوم والكزبرة والشبت والبقدونس والملح والفلفل الأسود وزيت الزيتون وبرش الليمون، وذلك في الخلاط وتشغيلها على سرعة متوسطة.
- حتى يصبح الخليط كالمعجون يوضع في إناء.
- يتم نثر بعض الملح مع الفلفل الأسود على قطع الفيلية.
- يتم أخذ مقدار من الحشوة يتم تشكيلها على شكل رول أو ملفوف من خلال باطن الكف وتوضع في الفيلية.
- ويتم لفها على الحشوة على شكل ملفوف وتثبت الأطراف باستخدام عود خشبي.
- يتم تسخين نصف كمية الزبدة مع زيت الزيتون في مقلاة.
- ويتم وضع كوب من الدقيق في طبق آخر، ويتم وضع خليط الحشوة فيه.
- تقليب رقائق الفيلية في الدقيق لتغطى بطبقة خفيفة منه، ثم يوضع في المقلاة والانتظار حتى يتماسك قاع الفيلية.
- ثم نقوم بتقليبه حتى يصبح ذهبي اللون.
- ثم نضع السمك في جانب المقلاة، ثم يتم إضافة باقي كمية الزبدة وعصير الليمون وتقلب الصلصة لتصبح صوص ناعم.
- يوضع الفيلية في طبق التقديم وتوزع الصلصة عليه ويتم نشر البقدونس والشبت عليه ويقدم ساخنًا.
قد وضحنا في مقالنا عمل فطور لشهر رمضان سهل ولذيذ وبه مواد غذائية مفيدة، فشهر رمضان يحتاج جسم الإنسان فيه إلى البروتينات والفيتامينات لمقاومة العطش والجوع.
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فطور رمضان لذيذ وسريع تبحث عنه الكثير من السيدات من أجل تقديمه لأسرتها في رمضانوبشكل خاص أن الجسم يحتاج إلى مواد غذائية مفيدة في فترة الصيام وتمنعه من الشعور بالعطش أو الشعور بالهبوط أو الصداع وفي مقالنا هذا سوف نتناول العديد من أنواع الفطور الخاصة برمضان اللذيذة والسريعة.فطور رمضان لذيذ وسريع المكونات
- 3 قطع شرائح سمك فيليه.
- بياض بيضة واحدة.
- بصلة مفرومة متوسطة الحجم.
- ملعقة كبيرة زنجبيل مفروم.
- 3 فصوص ثوم مهروس.
- قرن فلفل أخضر.
- نصف كوب كزبرة مفرومة.
- نصف كوب بقدونس مفروم.
- نصف كوب شبت مفروم.
- ملعقة صغيرة ملح.
- ربع ملعقة صغيرة فلفل أسود.
- نصف كوب بقسماط.
- ملعقة كبيرة زيت زيتون.
- ملعقة صغير برش ليمون ناعم.
- 4 ملاعق كبيرة من الزبدة.
- 2 ملعقة كبيرة زيت الزيتون
- نصف كوب من كل من عصير الليمون والزبدة.
- يتم وضع البقسماط مع بياض البيضة والزنجبيل والبصل والفلفل والثوم والكزبرة والشبت والبقدونس والملح والفلفل الأسود وزيت الزيتون وبرش الليمون، وذلك في الخلاط وتشغيلها على سرعة متوسطة.
- حتى يصبح الخليط كالمعجون يوضع في إناء.
- يتم نثر بعض الملح مع الفلفل الأسود على قطع الفيلية.
- يتم أخذ مقدار من الحشوة يتم تشكيلها على شكل رول أو ملفوف من خلال باطن الكف وتوضع في الفيلية.
- ويتم لفها على الحشوة على شكل ملفوف وتثبت الأطراف باستخدام عود خشبي.
- يتم تسخين نصف كمية الزبدة مع زيت الزيتون في مقلاة.
- ويتم وضع كوب من الدقيق في طبق آخر، ويتم وضع خليط الحشوة فيه.
- تقليب رقائق الفيلية في الدقيق لتغطى بطبقة خفيفة منه، ثم يوضع في المقلاة والانتظار حتى يتماسك قاع الفيلية.
- ثم نقوم بتقليبه حتى يصبح ذهبي اللون.
- ثم نضع السمك في جانب المقلاة، ثم يتم إضافة باقي كمية الزبدة وعصير الليمون وتقلب الصلصة لتصبح صوص ناعم.
- يوضع الفيلية في طبق التقديم وتوزع الصلصة عليه ويتم نشر البقدونس والشبت عليه ويقدم ساخنًا.
قد وضحنا في مقالنا عمل فطور لشهر رمضان سهل ولذيذ وبه مواد غذائية مفيدة، فشهر رمضان يحتاج جسم الإنسان فيه إلى البروتينات والفيتامينات لمقاومة العطش والجوع.
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