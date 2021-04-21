أسهل طريقة لعمل الجلاش الحلو المحشي بالمكسرات حلويات رمضان

يعتبر الجلاش الحلو من أكثر أنواع الحلويات المفضلة عند الكثير من الأشخاص، فيتسم الجلاش بأنه ذو مذاق جيد ولذيذ فيتم تحضير الجلاش بطريقة سهلة وغير مكلفة ويكثر تحضيره في شهر رمضان، ومن الممكن أن يتم تحضير في شكل صينية أو أصابع وإليكم في ذلك المقال طريقة تحضير الجلاش الصوابع الحلو. طريقة عمل الجلاش الحلو طريقة عمل الجلاش الحلو يتم تحضير الجلاش بمكونات سهلة وغير مكلفة نهائياً وإليكم في السطور الآتية مقادير تحضير الجلاش الحلو وهذا الفيديو يوضح الطريقة بالتفصيل المقادير نصف كيلو أوراق الجلاش.

نصف كوب فول سوداني مفروم.

ربع كوب من جوز الهند.

نصف كأس من الزبدة السائحة أو بديل عنها السمن.

شربات أو عسل أبيض.

فرشاة من أجل دهن الزبدة. طريقة تحضير الجلاش الحلو على شكل أصابع القيام بخلط جميع مكونات الحشو مع بعضها البعض مع كمية من الشربات وذلك يجعلها تبدو طرية وبعد ذلك يتم فرد ورقتين من الجلاش بشكل حريص حتى لا تتمزق الأوراق.

يتم دهن الورقة الأولى وبعد ذلك يتم وضع الورقة الثانية فوقها وبعد ذلك يتم وضع الحشو على الطرف ويتم لف الجلاش على شكل رول.

يتم تقطيع رول الجلاش على هيئة أصابع صغيرة وبعد ذلك يتم رصها في صينية مدهونة بالزبدة ويتم تكرار الخطوات السابقة لحين أن يتم الانتهاء من جميع الكمية.

في حين الانتهاء يتم دهن الجلاش بالزبدة على وجهها وبعد ذلك يتم إدخالها إلى الفرن لحين أن يتم تحمير السطح وبعد ذلك تم وضع الشربات البارد على الجلاش الساخن ويتم تناولها وبالهناء والشفاء على الجميع. طريقة عمل الشربات طريقة تحضير الجلاش الحلو على شكل أصابعطريقة عمل الشربات المقادير كأس من المياه.

كأسان من السكر.

ملعقة صغيرة من عصير الليمون. طريقة تحضير الشربات القيام بغلي النار لحين أن يذوب السكر مع المياه وبعد ذلك يبدأ في الغليان وبعد ذلك يتم إضافة عصير الليمون.

يتم تركها على النار لحين أن يثقل الخليط وبعد ذلك يتم رفعها من على النار وتركها جانباً.

بعد ما تبرد يتم وضعها على الجلاش وهكذا يكون قد الانتهاء من طريقة تحضير الجلاش وبالهناء على الجميع. طريقة تحضير الشربات الوسوم

يعتبر الجلاش الحلو من أكثر أنواع الحلويات المفضلة عند الكثير من الأشخاص، فيتسم الجلاش بأنه ذو مذاق جيد ولذيذ فيتم تحضير الجلاش بطريقة سهلة وغير مكلفة ويكثر تحضيره في شهر رمضان، ومن الممكن أن يتم تحضير في شكل صينية أو أصابع وإليكم في ذلك المقال طريقة تحضير الجلاش الصوابع الحلو. طريقة عمل الجلاش الحلو طريقة عمل الجلاش الحلو يتم تحضير الجلاش بمكونات سهلة وغير مكلفة نهائياً وإليكم في السطور الآتية مقادير تحضير الجلاش الحلو وهذا الفيديو يوضح الطريقة بالتفصيل المقادير نصف كيلو أوراق الجلاش.

نصف كوب فول سوداني مفروم.

ربع كوب من جوز الهند.

نصف كأس من الزبدة السائحة أو بديل عنها السمن.

شربات أو عسل أبيض.

فرشاة من أجل دهن الزبدة. طريقة تحضير الجلاش الحلو على شكل أصابع القيام بخلط جميع مكونات الحشو مع بعضها البعض مع كمية من الشربات وذلك يجعلها تبدو طرية وبعد ذلك يتم فرد ورقتين من الجلاش بشكل حريص حتى لا تتمزق الأوراق.

يتم دهن الورقة الأولى وبعد ذلك يتم وضع الورقة الثانية فوقها وبعد ذلك يتم وضع الحشو على الطرف ويتم لف الجلاش على شكل رول.

يتم تقطيع رول الجلاش على هيئة أصابع صغيرة وبعد ذلك يتم رصها في صينية مدهونة بالزبدة ويتم تكرار الخطوات السابقة لحين أن يتم الانتهاء من جميع الكمية.

في حين الانتهاء يتم دهن الجلاش بالزبدة على وجهها وبعد ذلك يتم إدخالها إلى الفرن لحين أن يتم تحمير السطح وبعد ذلك تم وضع الشربات البارد على الجلاش الساخن ويتم تناولها وبالهناء والشفاء على الجميع. طريقة عمل الشربات طريقة تحضير الجلاش الحلو على شكل أصابعطريقة عمل الشربات المقادير كأس من المياه.

كأسان من السكر.

ملعقة صغيرة من عصير الليمون. طريقة تحضير الشربات القيام بغلي النار لحين أن يذوب السكر مع المياه وبعد ذلك يبدأ في الغليان وبعد ذلك يتم إضافة عصير الليمون.

يتم تركها على النار لحين أن يثقل الخليط وبعد ذلك يتم رفعها من على النار وتركها جانباً.

بعد ما تبرد يتم وضعها على الجلاش وهكذا يكون قد الانتهاء من طريقة تحضير الجلاش وبالهناء على الجميع. طريقة تحضير الشربات

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أسهل طريقة لعمل الجلاش الحلو المحشي بالمكسرات حلويات رمضان على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفنى وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.