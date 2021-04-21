طريقة تحضير الصن بايتس في البيت تعرف على أسهل طريقتين لعمل الصن بايتس، حيث يعتبر سناك الصن بايتس من أفضل الوجبات المشهورة الخفيفة واللذيدة، والتي من الممكن أن تقدم كوجبة من ضمن المقبّلات أيضا، بالإضافة إلى أنّه يمكن تناولها كوجبة خفي عند القيام باتباع نظام غذائي لزيادة الوزن، وتتميز أبضا باختلاق طرق تحضيرها من مكان لأخر، فمن الممكن تحضيرها بالجبنة، أو الزيتون الأسود أو الزبد والتوابل، وغيرها العديد من الطرق، كما إن لها فوائد حيث أن شرائح الصن بايتس تتكون من القمح، الذي يعطي الجسم العديد من الفوائد، ولهذا سوف نعرض لكم اليوم أفضل طريقتين لتحضير من المنزل. طريقة تحضير الصن بايتس الطريقة الأولي طريقة تحضير الصن بايتس الطريقة الأولي أولا المقادير: قطع من خبز الفينو

ملعقتان كبيرة من الزبد

ملعقتان كبيرة من الزعتر

ملعقة صغيرة ثوم، ملح، وفلفل

بقدونس وشبت متقطع. ثانيا طريقة التحضير : يتم وضع الزبد مع الثوم والزعتر والبهارات والخضرة بعد أن إذابة الزبد، وقلبيهما معا جيدا

وبعدها عليك دهن وجه الشرائح بالفرشاة بالخليط

وبعدها اتركي الشرائح داخل صينية على ورق خبز وادخليها إلي فرن ذو درجة حرارة متوسطة الطريقة الثانية من الدقيق الطريقة الثانية من الدقيق أولا المقادير: ثانيا طريقة التحضير: أولا عليك وضع الدقيق، والسكر، والبكينج باودر، والملح، داخل وعاء ثم خلطهم.

وبعدها ضع الزيت مع الاستمرار في الخلط.

ثم نضع الزعتر ونقوم بعجن المكوّنات حتى تمتزج مع بعضها.

ثم نضع الماء بالتدريج على الخليط، مع الاستمرار في العجن، حتى الحصول على عجينة متماسكة وطرية.

ثم نضع السمسم، وحبة البركة، وخلطهم جيداً.

ثم وضع القليل من الدقيق على سطح المطبخ، ثم نقوم بفرد العجينة عليه، وتقطيع العجينة حسب المزاج

وبعدها يتم وضع ورق زبدة داخل صينية، ثم نضع قطع العجينة بها.

نضع الصينية في الفرن في درجة حرارة مئتين ، حتي تمام النضج. الوسوم

طريقة تحضير الصن بايتس في البيت تعرف على أسهل طريقتين لعمل الصن بايتس، حيث يعتبر سناك الصن بايتس من أفضل الوجبات المشهورة الخفيفة واللذيدة، والتي من الممكن أن تقدم كوجبة من ضمن المقبّلات أيضا، بالإضافة إلى أنّه يمكن تناولها كوجبة خفي عند القيام باتباع نظام غذائي لزيادة الوزن، وتتميز أبضا باختلاق طرق تحضيرها من مكان لأخر، فمن الممكن تحضيرها بالجبنة، أو الزيتون الأسود أو الزبد والتوابل، وغيرها العديد من الطرق، كما إن لها فوائد حيث أن شرائح الصن بايتس تتكون من القمح، الذي يعطي الجسم العديد من الفوائد، ولهذا سوف نعرض لكم اليوم أفضل طريقتين لتحضير من المنزل. طريقة تحضير الصن بايتس الطريقة الأولي طريقة تحضير الصن بايتس الطريقة الأولي أولا المقادير: قطع من خبز الفينو

ملعقتان كبيرة من الزبد

ملعقتان كبيرة من الزعتر

ملعقة صغيرة ثوم، ملح، وفلفل

بقدونس وشبت متقطع. ثانيا طريقة التحضير : يتم وضع الزبد مع الثوم والزعتر والبهارات والخضرة بعد أن إذابة الزبد، وقلبيهما معا جيدا

وبعدها عليك دهن وجه الشرائح بالفرشاة بالخليط

وبعدها اتركي الشرائح داخل صينية على ورق خبز وادخليها إلي فرن ذو درجة حرارة متوسطة الطريقة الثانية من الدقيق الطريقة الثانية من الدقيق أولا المقادير: ثانيا طريقة التحضير: أولا عليك وضع الدقيق، والسكر، والبكينج باودر، والملح، داخل وعاء ثم خلطهم.

وبعدها ضع الزيت مع الاستمرار في الخلط.

ثم نضع الزعتر ونقوم بعجن المكوّنات حتى تمتزج مع بعضها.

ثم نضع الماء بالتدريج على الخليط، مع الاستمرار في العجن، حتى الحصول على عجينة متماسكة وطرية.

ثم نضع السمسم، وحبة البركة، وخلطهم جيداً.

ثم وضع القليل من الدقيق على سطح المطبخ، ثم نقوم بفرد العجينة عليه، وتقطيع العجينة حسب المزاج

وبعدها يتم وضع ورق زبدة داخل صينية، ثم نضع قطع العجينة بها.

نضع الصينية في الفرن في درجة حرارة مئتين ، حتي تمام النضج.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر طريقة تحضير الصن بايتس في البيت تعرف على أسهل طريقتين لعمل الصن بايتس على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفنى وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.