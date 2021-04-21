أقوي كريم فرنساوي لشد وتفتيح البشرة والرقبة بمفعول البوتكس في دقائق سيجعلك ملكة جمال

كريم لشد وتفتيح البشره ، تعتبر التجاعيد واسمرار البشرة من أشهر المشاكل التي تواجه الكثير من النساء، ولذلك فتحاول كل امرأة البحث عن كريم لشد وتفتيح البشره، ولكن في الغالب يكون سعره غالي ونتيجته غير سريعة، ولذلك فتلجأ المرأة إلى الوصفات الطبيعية التي تسهم في القضاء على التجاعيد وتفتيح البشرة خلال فترة قصيرة ومن خلال استخدام مكونات بسيطة موجودة في كل منزل، والتي سوف نعرض أهمها في مقالنا هذا. كريم لشد وتفتيح البشره بشمع العسل والزيوت:- كريم لشد وتفتيح البشره بشمع العسل والزيوت:- مكونات الكريم:- ربع كأس زيت لوز.

ملعقتين طعام زيت جوز هند.

ملعقتين طعام شمع عسل.

ربع ملعقة كبيرة فيتامين E.

ملعقة طعام زبدة شيا. طريقة تحضير وتطبيق الكريم:- نحضر وعاء ونضع به زيت جوز الهند مع زبدة الشيا ونقلبهم معًا قليلاً، ثم نضع الوعاء على حمام بخار حتى يذوب الخليط تمامًا.

ثم نقوم بإضافة باقي المكونات ونقلبهم بشكل جيد من وقت لآخر.

ثم نقوم بوضع هذا الخليط داخل علبة مصنوعة من الزجاج ونتركه إلى أن يبرد تمامًا ويتماسك جيدًا.

ثم نستخدم هذا الكريم عند الحاجة من أجل تفتيح البشرة وإزالة تجاعيد الوجه والرقبة. الفازلين وعسل النحل لصنع كريم لشد وتفتيح البشره:- مكونات الكريم:-

كمية مناسبة من الفازلين الطبي.

نصف ملعقة كبيرة عسل نحل.

1 صفار بيض.

ملعقتين صغيرتين زيت زيتون. طريقة تحضير واستخدام الكريم:- في البداية نقوم بعمل حمام مائي للفازلين إلى أن يذوب تمامًا.

ثم نخفق صفار البيض جيدًا ونضيفه إلى الفازلين ونخلطهم معًا، ثم نضيف إليهم زيت الزيتون وعسل النحل ونخلط كل هذه المكونات معًا بشكل جيد

حتى نحصل على خليط متجانس ناعم يشبه الكريم.

ثم نحفظه في علبة زجاجية ونتركه إلى أن يبرد ويتماسك حتى يمكننا استخدامه فيما بعد.

نقوم بوضع كمية مناسبة من هذا الكريم على المكان المراد تفتيحه أو إزالة التجاعيد منه قبل الذهاب إلى النوم بشكل مباشر حتى نحصل على نتيجة مرضية. طريقة تحضير وتطبيق الكريم:-الفازلين وعسل النحل لصنع كريم لشد وتفتيح البشره:-طريقة تحضير واستخدام الكريم:- الوسوم

كريم لشد وتفتيح البشره ، تعتبر التجاعيد واسمرار البشرة من أشهر المشاكل التي تواجه الكثير من النساء، ولذلك فتحاول كل امرأة البحث عن كريم لشد وتفتيح البشره، ولكن في الغالب يكون سعره غالي ونتيجته غير سريعة، ولذلك فتلجأ المرأة إلى الوصفات الطبيعية التي تسهم في القضاء على التجاعيد وتفتيح البشرة خلال فترة قصيرة ومن خلال استخدام مكونات بسيطة موجودة في كل منزل، والتي سوف نعرض أهمها في مقالنا هذا. كريم لشد وتفتيح البشره بشمع العسل والزيوت:- كريم لشد وتفتيح البشره بشمع العسل والزيوت:- مكونات الكريم:- ربع كأس زيت لوز.

ملعقتين طعام زيت جوز هند.

ملعقتين طعام شمع عسل.

ربع ملعقة كبيرة فيتامين E.

ملعقة طعام زبدة شيا. طريقة تحضير وتطبيق الكريم:- نحضر وعاء ونضع به زيت جوز الهند مع زبدة الشيا ونقلبهم معًا قليلاً، ثم نضع الوعاء على حمام بخار حتى يذوب الخليط تمامًا.

ثم نقوم بإضافة باقي المكونات ونقلبهم بشكل جيد من وقت لآخر.

ثم نقوم بوضع هذا الخليط داخل علبة مصنوعة من الزجاج ونتركه إلى أن يبرد تمامًا ويتماسك جيدًا.

ثم نستخدم هذا الكريم عند الحاجة من أجل تفتيح البشرة وإزالة تجاعيد الوجه والرقبة. الفازلين وعسل النحل لصنع كريم لشد وتفتيح البشره:- مكونات الكريم:-

كمية مناسبة من الفازلين الطبي.

نصف ملعقة كبيرة عسل نحل.

1 صفار بيض.

ملعقتين صغيرتين زيت زيتون. طريقة تحضير واستخدام الكريم:- في البداية نقوم بعمل حمام مائي للفازلين إلى أن يذوب تمامًا.

ثم نخفق صفار البيض جيدًا ونضيفه إلى الفازلين ونخلطهم معًا، ثم نضيف إليهم زيت الزيتون وعسل النحل ونخلط كل هذه المكونات معًا بشكل جيد

حتى نحصل على خليط متجانس ناعم يشبه الكريم.

ثم نحفظه في علبة زجاجية ونتركه إلى أن يبرد ويتماسك حتى يمكننا استخدامه فيما بعد.

نقوم بوضع كمية مناسبة من هذا الكريم على المكان المراد تفتيحه أو إزالة التجاعيد منه قبل الذهاب إلى النوم بشكل مباشر حتى نحصل على نتيجة مرضية. طريقة تحضير وتطبيق الكريم:-الفازلين وعسل النحل لصنع كريم لشد وتفتيح البشره:-طريقة تحضير واستخدام الكريم:-

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