العجينة السحرية طرية و قطنية وهشه لجميع انواع الفطائر و البيتزا والمخبوزات الرائعة بانواعها

طريقة عمل العجينه السحريه ، تعتبر العجينه السحريه من أكثر الوصفات التي تبحث عنها الكثير من السيدات، وذلك لأن المعجنات أصبحت من الوجبات الأساسية في كل منزل، حيث يمكن تناولها بدلاً من وجبة الإفطار أو وجبة العشاء مع كوب من الشاي أو اللبن، كما يمكن تناولها خارج المنزل بدلاً من شراء الوجبات السريعة باهظة الثمن، ومن خلال السطور القادمة سوف نعرض لكم طريقة سهلة وسريعة لعمل العجينة السحرية القطنية، والتي تصلح لكل أنواع المعجنات والمخبوزات. طريقة عمل العجينه السحريه:- طريقة عمل العجينه السحريه:- مقادير العجينة:- كيلو دقيق أبيض.

نصف ملعقة كبيرة بكينج بودر.

ربع ملعقة كبيرة من الملح الناعم.

ملعقتين ونصف سكر ناعم أبيض.

بيضتين.

ملعقتين ونصف من اللبن البودرة.

ملعقة إلا ربع خل أبيض.

ملعقة كبيرة من الخميرة الجافة.

نصف كأس زيت نباتي.

علبة زبادي.

مياه دافئة (حسب حاجة العجينة). خطوات تحضير العجينة:- في البداية نضع السكر والخميرة الجافة في ربع كأس من المياه الدافئة ونخلطهم معًا بشكل جيد، ثم نترك هذا الخليط جانبًا حتى تتفاعل الخميرة.

ثم نحضر وعاء كبير ونضع به الدقيق بعد أن ننخله جيدًا عدة مرات، وذلك للتخلص من أي شوائب موجودة به، ثم نقوم بإضافة البيكنج بودر وعلبة خطوات تحضير العجينة:- الزبادي واللبن البودرة والملح ونخلطهم معًا بشكل جيد حتى تمتزج كل المكونات مع بعضها البعض، ثم نترك هذا الخليط جانبًا. ثم نحضر وعاء آخر صغير ونضع به البيض والخل والزيت وربع كأس من المياه الدافئة ونقلبهم معًا جيدًا من خلال الاستعانة بشوكة، حتى يختلط البيض بالخل والزيت.

ثم نقوم بوضع خليط البيض وخليط الخميرة على الدقيق ونستمر في العجن باليد حتى نحصل على عجينة لينة ولكن متماسكة.

ثم نترك العجينة لمدة لا تقل عن ساعتين حتى ترتاح وتختمر بشكل جيد وتكون صالحة للاستخدام. الوسوم

طريقة عمل العجينه السحريه ، تعتبر العجينه السحريه من أكثر الوصفات التي تبحث عنها الكثير من السيدات، وذلك لأن المعجنات أصبحت من الوجبات الأساسية في كل منزل، حيث يمكن تناولها بدلاً من وجبة الإفطار أو وجبة العشاء مع كوب من الشاي أو اللبن، كما يمكن تناولها خارج المنزل بدلاً من شراء الوجبات السريعة باهظة الثمن، ومن خلال السطور القادمة سوف نعرض لكم طريقة سهلة وسريعة لعمل العجينة السحرية القطنية، والتي تصلح لكل أنواع المعجنات والمخبوزات. طريقة عمل العجينه السحريه:- طريقة عمل العجينه السحريه:- مقادير العجينة:- كيلو دقيق أبيض.

نصف ملعقة كبيرة بكينج بودر.

ربع ملعقة كبيرة من الملح الناعم.

ملعقتين ونصف سكر ناعم أبيض.

بيضتين.

ملعقتين ونصف من اللبن البودرة.

ملعقة إلا ربع خل أبيض.

ملعقة كبيرة من الخميرة الجافة.

نصف كأس زيت نباتي.

علبة زبادي.

مياه دافئة (حسب حاجة العجينة). خطوات تحضير العجينة:- في البداية نضع السكر والخميرة الجافة في ربع كأس من المياه الدافئة ونخلطهم معًا بشكل جيد، ثم نترك هذا الخليط جانبًا حتى تتفاعل الخميرة.

ثم نحضر وعاء كبير ونضع به الدقيق بعد أن ننخله جيدًا عدة مرات، وذلك للتخلص من أي شوائب موجودة به، ثم نقوم بإضافة البيكنج بودر وعلبة خطوات تحضير العجينة:- الزبادي واللبن البودرة والملح ونخلطهم معًا بشكل جيد حتى تمتزج كل المكونات مع بعضها البعض، ثم نترك هذا الخليط جانبًا. ثم نحضر وعاء آخر صغير ونضع به البيض والخل والزيت وربع كأس من المياه الدافئة ونقلبهم معًا جيدًا من خلال الاستعانة بشوكة، حتى يختلط البيض بالخل والزيت.

ثم نقوم بوضع خليط البيض وخليط الخميرة على الدقيق ونستمر في العجن باليد حتى نحصل على عجينة لينة ولكن متماسكة.

ثم نترك العجينة لمدة لا تقل عن ساعتين حتى ترتاح وتختمر بشكل جيد وتكون صالحة للاستخدام.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر العجينة السحرية طرية و قطنية وهشه لجميع انواع الفطائر و البيتزا والمخبوزات الرائعة بانواعها على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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