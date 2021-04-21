عجينة البقلاوة الرمضانية الاصلية بأسرار المحلات ب ٣ مكونات فقط وكلها فالبيت هشه ورائعه

طريقة عمل عجينه البقلاوه الرمضانيه ، تعتبر البقلاوة أحد أشهر الحلويات في العالم، ولذلك يبحث الكثير منا عن طريقة عمل عجينه البقلاوه الرمضانيه بمكونات مضبوطة للحصول على طعم لذيذ وشهي، حيث أن هذا النوع من الحلوى غير مكلف، كما أنها سهلة التحضير ويمكن عملها في المنزل خلال دقائق معدودة، وذلك لضمان الجودة والنظافة وعدم شرائها من خارج المنزل. طريقة عمل عجينه البقلاوه الرمضانيه:- طريقة عمل عجينه البقلاوه الرمضانيه:- المقادير:- كأس كبير من الدقيق.

كأس من المياه الدافئة للعجن.

ثلاثة كؤوس من الماء للشربات.

كأس ونصف سكر ناعم أبيض.

نصف ملعقة كبيرة فانيليا.

ملعقة كبيرة من الخميرة الجافة.

زيت نباتي للقلي.

ملعقتين كبيرتين من جوز الهند.

نصف كوب من الفول السوداني (مجروش).

ملعقتين ونصف من السميد الناعم.

أربع ملاعق عسل نحل. خطوات التحضير:- في البداية نقوم بتجهيز الشربات من خلال وضع الماء في وعاء عميق، ثم نضيف له السكر ونقلبهم معًا جيدًا حتى يذوب السكر تمامًا.

ثم نضع الوعاء على نار عالية حتى يغلي الخليط جيدًا، ثم نخفف نار الموقد ونترك الوعاء على نار هادئة لمدة لا تقل عن عشر دقائق.

ثم نقوم بإضافة ربع ملعقة فانيليا إلى الوعاء ونقلب قليلاً، ثم نتركه على نار هادئة لمدة دقيقتين فقط، ثم نرفع الوعاء من على النار ونتركه حتى يبرد.

ثم نقوم بإضافة عسل النحل إلى الشربات ونقلب جيدًا، ثم نضعه داخل الثلاجة.

ثم نبدأ في تجهيز العجينة من خلال وضع الدقيق والسميد والخميرة الجافة وربع ملعقة فانيليا في وعاء كبير ونقلبهم معًا جيدًا.

ثم نبدأ في إضافة المياه الدافئة بشكل تدريجي ونعجن باليد أو باستخدام العجان الكهربائي للحصول على عجينة ذات قوام مناسب، ثم نترك العجينة لمدة لا تقل عن عشر دقائق حتى تختمر جيدًا.

ثم نحضر مقلاة عميقة ونضع بها زيت غزير ونضعها على نار متوسطة حتى يسخن الزيت جيدًا.

ثم نبدأ في تشكيل قطع البقلاوة ونقوم بوضعها في المقلاة وننتظر إلى أن تتحمر.

ثم نخرجها من الزيت بعد أن تأخذ لونًا ذهبياً ونضعها في الشربات البارد، ثم نضعها في أطباق التقديم ونقوم بتزيينها باستخدام الفول السوداني وجوز الهند. خطوات التحضير:- الوسوم

طريقة عمل عجينه البقلاوه الرمضانيه ، تعتبر البقلاوة أحد أشهر الحلويات في العالم، ولذلك يبحث الكثير منا عن طريقة عمل عجينه البقلاوه الرمضانيه بمكونات مضبوطة للحصول على طعم لذيذ وشهي، حيث أن هذا النوع من الحلوى غير مكلف، كما أنها سهلة التحضير ويمكن عملها في المنزل خلال دقائق معدودة، وذلك لضمان الجودة والنظافة وعدم شرائها من خارج المنزل. طريقة عمل عجينه البقلاوه الرمضانيه:- طريقة عمل عجينه البقلاوه الرمضانيه:- المقادير:- كأس كبير من الدقيق.

كأس من المياه الدافئة للعجن.

ثلاثة كؤوس من الماء للشربات.

كأس ونصف سكر ناعم أبيض.

نصف ملعقة كبيرة فانيليا.

ملعقة كبيرة من الخميرة الجافة.

زيت نباتي للقلي.

ملعقتين كبيرتين من جوز الهند.

نصف كوب من الفول السوداني (مجروش).

ملعقتين ونصف من السميد الناعم.

أربع ملاعق عسل نحل. خطوات التحضير:- في البداية نقوم بتجهيز الشربات من خلال وضع الماء في وعاء عميق، ثم نضيف له السكر ونقلبهم معًا جيدًا حتى يذوب السكر تمامًا.

ثم نضع الوعاء على نار عالية حتى يغلي الخليط جيدًا، ثم نخفف نار الموقد ونترك الوعاء على نار هادئة لمدة لا تقل عن عشر دقائق.

ثم نقوم بإضافة ربع ملعقة فانيليا إلى الوعاء ونقلب قليلاً، ثم نتركه على نار هادئة لمدة دقيقتين فقط، ثم نرفع الوعاء من على النار ونتركه حتى يبرد.

ثم نقوم بإضافة عسل النحل إلى الشربات ونقلب جيدًا، ثم نضعه داخل الثلاجة.

ثم نبدأ في تجهيز العجينة من خلال وضع الدقيق والسميد والخميرة الجافة وربع ملعقة فانيليا في وعاء كبير ونقلبهم معًا جيدًا.

ثم نبدأ في إضافة المياه الدافئة بشكل تدريجي ونعجن باليد أو باستخدام العجان الكهربائي للحصول على عجينة ذات قوام مناسب، ثم نترك العجينة لمدة لا تقل عن عشر دقائق حتى تختمر جيدًا.

ثم نحضر مقلاة عميقة ونضع بها زيت غزير ونضعها على نار متوسطة حتى يسخن الزيت جيدًا.

ثم نبدأ في تشكيل قطع البقلاوة ونقوم بوضعها في المقلاة وننتظر إلى أن تتحمر.

ثم نخرجها من الزيت بعد أن تأخذ لونًا ذهبياً ونضعها في الشربات البارد، ثم نضعها في أطباق التقديم ونقوم بتزيينها باستخدام الفول السوداني وجوز الهند. خطوات التحضير:-

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عجينة البقلاوة الرمضانية الاصلية بأسرار المحلات ب ٣ مكونات فقط وكلها فالبيت هشه ورائعه على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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