الحواوشي بطريقة مميزة وسر مذاقه الرائع وريحته الجبارة حضريه في بيتك

الحواوشي بطريقة مميزة نقدمه لكم، حيث أصبح التغيير في الأطعمة بشكل يومي أمر يؤرق الكثيرات من الأمهات، لذا جئنا اليوم بصنف من ضمن أصناف الطعام المميزة لتجريبه في المنزل وعدم شرائه من المطاعم مرة أخرى ألا وهو الحواوشي، فضلًا عن مذاقه الشهي، فإنه يتضمن خصائص غذائية تمنح الجسم بالطاقة والحيوية بسبب اشتماله على الدقيق واللحم، تابعي معنا لنعرفك أفضل طريقة لتحضيره والتمتع بطعم شهي لم تتذوقه من قبل.

الكثيرات من الأمهات يعتقدن أن تحضير الحواوشي في المنزل من الأمور الصعبة، ولكن كل ما في الأمر التركيز والتمعن في السطور القليلة القادمة لمعرفة طريقته السهلة وإتقانه وتكراره مرات عديدة، وطريقته هي:

نصف كيلو من اللحم المفروم.

عدد 2 بصلة متوسطة الحجم.

فلفل ملون.

ملعقة من الزبدة.

رشة كمون.

فصين من الثوم الناعم.

خبز بلدي.

ملعقة من بهارات اللحم.

رشة فلفل أسود.

كوب من البرغل المنقوع.

طماطم مقطعة إلى قطع صغيرة جدًا.

نصف ملعقة كبيرة من البابريكا الحلوة.

فلفل أخضر مقطع إلى مكعبات صغيرة الحجم.