الحواوشي بطريقة مميزة وسر مذاقه الرائع وريحته الجبارة حضريه في بيتك

الحواوشي بطريقة مميزة نقدمه لكم، حيث أصبح التغيير في الأطعمة بشكل يومي أمر يؤرق الكثيرات من الأمهات، لذا جئنا اليوم بصنف من ضمن أصناف الطعام المميزة لتجريبه في المنزل وعدم شرائه من المطاعم مرة أخرى ألا وهو الحواوشي، فضلًا عن مذاقه الشهي، فإنه يتضمن خصائص غذائية تمنح الجسم بالطاقة والحيوية بسبب اشتماله على الدقيق واللحم، تابعي معنا لنعرفك أفضل طريقة لتحضيره والتمتع بطعم شهي لم تتذوقه من قبل.الحواوشي
الكثيرات من الأمهات يعتقدن أن تحضير الحواوشي في المنزل من الأمور الصعبة، ولكن كل ما في الأمر التركيز والتمعن في السطور القليلة القادمة لمعرفة طريقته السهلة وإتقانه وتكراره مرات عديدة، وطريقته هي:مكونات الحواوشي
- نصف كيلو من اللحم المفروم.
- عدد 2 بصلة متوسطة الحجم.
- فلفل ملون.
- ملعقة من الزبدة.
- رشة كمون.
- فصين من الثوم الناعم.
- خبز بلدي.
- ملعقة من بهارات اللحم.
- رشة فلفل أسود.
- كوب من البرغل المنقوع.
- طماطم مقطعة إلى قطع صغيرة جدًا.
- نصف ملعقة كبيرة من البابريكا الحلوة.
- فلفل أخضر مقطع إلى مكعبات صغيرة الحجم.
- إحضار بولة متوسطة الحجم ووضع كلًا من التوابل واللحم والبرغل المنقوع مع الحرص على مزجهم جيدًا، لحين امتزاج الخليط تمامًا.
- إضافة الفلفل الأخضر والطماطم إلى المزيج السابق، والتقليب حتى التجانس.
- وضع هذا الخليط في الثلاجة قرابة نصف ساعة.
- تقسيم هذا الخليط إلى قطع متساوية وفقًا لعدد أرغفة العيش.
- تجهيز أرغفة العيش ودهنها بالزبدة من الداخل.
- وضع خليط اللحم داخل العيش مع الحرص على توزيع اللحم في الرغيف بأكمله.
- تكرار هذه الخطوة مع باقي الأرغفة.
- تغليف كل رغيف باستخدام ورق ألمونيوم.
- تجهيز صينية ووضع أرغفة العيش بها وإدخالها الفرن.
- إبقاء الصينية قرابة ساعة، ولكن يجب الانتباه جيدًا إلى تقليب العيش من حين لآخر لحين احمراره.
- أصبح الحواوشي جاهزًا للتناول.
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الحواوشي بطريقة مميزة نقدمه لكم، حيث أصبح التغيير في الأطعمة بشكل يومي أمر يؤرق الكثيرات من الأمهات، لذا جئنا اليوم بصنف من ضمن أصناف الطعام المميزة لتجريبه في المنزل وعدم شرائه من المطاعم مرة أخرى ألا وهو الحواوشي، فضلًا عن مذاقه الشهي، فإنه يتضمن خصائص غذائية تمنح الجسم بالطاقة والحيوية بسبب اشتماله على الدقيق واللحم، تابعي معنا لنعرفك أفضل طريقة لتحضيره والتمتع بطعم شهي لم تتذوقه من قبل.الحواوشي
الكثيرات من الأمهات يعتقدن أن تحضير الحواوشي في المنزل من الأمور الصعبة، ولكن كل ما في الأمر التركيز والتمعن في السطور القليلة القادمة لمعرفة طريقته السهلة وإتقانه وتكراره مرات عديدة، وطريقته هي:مكونات الحواوشي
- نصف كيلو من اللحم المفروم.
- عدد 2 بصلة متوسطة الحجم.
- فلفل ملون.
- ملعقة من الزبدة.
- رشة كمون.
- فصين من الثوم الناعم.
- خبز بلدي.
- ملعقة من بهارات اللحم.
- رشة فلفل أسود.
- كوب من البرغل المنقوع.
- طماطم مقطعة إلى قطع صغيرة جدًا.
- نصف ملعقة كبيرة من البابريكا الحلوة.
- فلفل أخضر مقطع إلى مكعبات صغيرة الحجم.
- إحضار بولة متوسطة الحجم ووضع كلًا من التوابل واللحم والبرغل المنقوع مع الحرص على مزجهم جيدًا، لحين امتزاج الخليط تمامًا.
- إضافة الفلفل الأخضر والطماطم إلى المزيج السابق، والتقليب حتى التجانس.
- وضع هذا الخليط في الثلاجة قرابة نصف ساعة.
- تقسيم هذا الخليط إلى قطع متساوية وفقًا لعدد أرغفة العيش.
- تجهيز أرغفة العيش ودهنها بالزبدة من الداخل.
- وضع خليط اللحم داخل العيش مع الحرص على توزيع اللحم في الرغيف بأكمله.
- تكرار هذه الخطوة مع باقي الأرغفة.
- تغليف كل رغيف باستخدام ورق ألمونيوم.
- تجهيز صينية ووضع أرغفة العيش بها وإدخالها الفرن.
- إبقاء الصينية قرابة ساعة، ولكن يجب الانتباه جيدًا إلى تقليب العيش من حين لآخر لحين احمراره.
- أصبح الحواوشي جاهزًا للتناول.
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