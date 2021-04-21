طريقة مختلفة لعمل البطاطس المحمرة للحصول على طعم ولا أروع هتنفع للسحور

طريقة مختلفة لعمل البطاطس المحمرة نقدمها لكم، فمن أكثر الأكلات الشعبية التي تنال استحسان كبير من قبل الكثيرين سواء الكبار أو الصغار البطاطس المحمرة يقول البعض أنها سر السعادة بالنسبة لهم، إذ عندما يخيم عليهم الحزن، ينسون كل ما بهم من هموم وأحزان بمجرد تناولهم طبق من البطاطس المقلية، إنها حقًا ذو طعم رائع وشهي، لذا سنقدم إليكِ طريقة مثلى عند تحضيرها على غير الطريقة المعتادة التي تعدها الكثيرات، ستذهلين من طعمها الرائع الشهي، تابعي معنا لتتعرفي عليها.طريقة مختلفة لعمل البطاطس المحمرة
إن التجدد والتنوع في طريقة عمل الطعام هو سر نجاح أي ربة منزل، لذا سنقدم طريقة مختلفة وجديدة لعمل البطاطس المقلية، فضلًا عن عدم بذل أي مجهود يذكر وسرعة الإعداد، وسوف يعشقها صغارك، وطريقتها كالتالي:مكونات البطاطس المقلية
- ثلاث حبات كبيرة الحجم من البطاطس.
- ثلاث ملاعق كبيرة من الدقيق.
- ربع ملعقة كبيرة من ملح الطعام.
- رشة من بودرة البصل.
- رشة من الكزبرة.
- ربع ملعقة من البابريكا.
- رشة من الأوريجانو.
- رشة من الريحان.
- ربع ملعقة من الفلفل الأسود.
- رشة كركم مطحون.
- ربع ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.
- كوبان من زيت الذرة.
- بيضة واحدة.
- احرصي على غسل جبات البطاطس بشكل جيد، وإزالة ما بها من أتربة عالقة بها.
- تقطيعها إلى أصابع رفيعة أو حسب ما ترغبين.
- إحضار قدر عميق متوسط الحجم، وضعي فيه الملح وجميع البهارات التي تم ذكرها أعلاه.
- في قدر آخر، ضعي البيكنج بودر، البيض واللبن فيها، وامزجيهم بشكل جيد.
- أحضري مقلاة كبيرة وضعي فيها كوبان الزيت، ورفعها على درجة حرارة متوسطة حتى يتم تسخينه جيدًا.
- وضع عدد من أصابع البطاطس في مزيج الحليب والبيض مع تقليبهم حتى يتم غمرها جيدًا بهذا المزيج، ثم تغطيتهم بالدقيق.
- وضعهم في مقلاة الزيت مباشرةً.
- كرري نفس الخطوات هذه مع البطاطس المتبقية.
- يتم تقليب أصابع البطاطس من حين لآخر حتى تمام النضج ويتحول لونها إلى الذهبي.
- تصفيتها جيدًا من الزيت بوضعها على ورق المطبخ.
- أصبحت جاهزة للتقديم وبالهنا والشفا.
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طريقة مختلفة لعمل البطاطس المحمرة نقدمها لكم، فمن أكثر الأكلات الشعبية التي تنال استحسان كبير من قبل الكثيرين سواء الكبار أو الصغار البطاطس المحمرة يقول البعض أنها سر السعادة بالنسبة لهم، إذ عندما يخيم عليهم الحزن، ينسون كل ما بهم من هموم وأحزان بمجرد تناولهم طبق من البطاطس المقلية، إنها حقًا ذو طعم رائع وشهي، لذا سنقدم إليكِ طريقة مثلى عند تحضيرها على غير الطريقة المعتادة التي تعدها الكثيرات، ستذهلين من طعمها الرائع الشهي، تابعي معنا لتتعرفي عليها.طريقة مختلفة لعمل البطاطس المحمرة
إن التجدد والتنوع في طريقة عمل الطعام هو سر نجاح أي ربة منزل، لذا سنقدم طريقة مختلفة وجديدة لعمل البطاطس المقلية، فضلًا عن عدم بذل أي مجهود يذكر وسرعة الإعداد، وسوف يعشقها صغارك، وطريقتها كالتالي:مكونات البطاطس المقلية
- ثلاث حبات كبيرة الحجم من البطاطس.
- ثلاث ملاعق كبيرة من الدقيق.
- ربع ملعقة كبيرة من ملح الطعام.
- رشة من بودرة البصل.
- رشة من الكزبرة.
- ربع ملعقة من البابريكا.
- رشة من الأوريجانو.
- رشة من الريحان.
- ربع ملعقة من الفلفل الأسود.
- رشة كركم مطحون.
- ربع ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.
- كوبان من زيت الذرة.
- بيضة واحدة.
- احرصي على غسل جبات البطاطس بشكل جيد، وإزالة ما بها من أتربة عالقة بها.
- تقطيعها إلى أصابع رفيعة أو حسب ما ترغبين.
- إحضار قدر عميق متوسط الحجم، وضعي فيه الملح وجميع البهارات التي تم ذكرها أعلاه.
- في قدر آخر، ضعي البيكنج بودر، البيض واللبن فيها، وامزجيهم بشكل جيد.
- أحضري مقلاة كبيرة وضعي فيها كوبان الزيت، ورفعها على درجة حرارة متوسطة حتى يتم تسخينه جيدًا.
- وضع عدد من أصابع البطاطس في مزيج الحليب والبيض مع تقليبهم حتى يتم غمرها جيدًا بهذا المزيج، ثم تغطيتهم بالدقيق.
- وضعهم في مقلاة الزيت مباشرةً.
- كرري نفس الخطوات هذه مع البطاطس المتبقية.
- يتم تقليب أصابع البطاطس من حين لآخر حتى تمام النضج ويتحول لونها إلى الذهبي.
- تصفيتها جيدًا من الزيت بوضعها على ورق المطبخ.
- أصبحت جاهزة للتقديم وبالهنا والشفا.
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