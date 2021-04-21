طريقة مختلفة لعمل البطاطس المحمرة للحصول على طعم ولا أروع هتنفع للسحور

طريقة مختلفة لعمل البطاطس المحمرة نقدمها لكم، فمن أكثر الأكلات الشعبية التي تنال استحسان كبير من قبل الكثيرين سواء الكبار أو الصغار البطاطس المحمرة يقول البعض أنها سر السعادة بالنسبة لهم، إذ عندما يخيم عليهم الحزن، ينسون كل ما بهم من هموم وأحزان بمجرد تناولهم طبق من البطاطس المقلية، إنها حقًا ذو طعم رائع وشهي، لذا سنقدم إليكِ طريقة مثلى عند تحضيرها على غير الطريقة المعتادة التي تعدها الكثيرات، ستذهلين من طعمها الرائع الشهي، تابعي معنا لتتعرفي عليها.

طريقة مختلفة لعمل البطاطس المحمرة

إن التجدد والتنوع في طريقة عمل الطعام هو سر نجاح أي ربة منزل، لذا سنقدم طريقة مختلفة وجديدة لعمل البطاطس المقلية، فضلًا عن عدم بذل أي مجهود يذكر وسرعة الإعداد، وسوف يعشقها صغارك، وطريقتها كالتالي:

ثلاث حبات كبيرة الحجم من البطاطس.

ثلاث ملاعق كبيرة من الدقيق.

ربع ملعقة كبيرة من ملح الطعام.

رشة من بودرة البصل.

رشة من الكزبرة.

ربع ملعقة من البابريكا.

رشة من الأوريجانو.

رشة من الريحان.

ربع ملعقة من الفلفل الأسود.

رشة كركم مطحون.

ربع ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.

كوبان من زيت الذرة.

بيضة واحدة.