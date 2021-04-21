بتتبيلة الحاتي السرية طريقة عمل الفراخ المشوية في الفرن بألذ طعم وريحة

في جميع المطابخ حول العالم تتصدر الفراخ المشوية وتحتل مكانة مميزة، وعلى العكس الكثير من الأطباق لا تعرف دولة بعينها كانت صاحبة الريادة في طبخ الفراخ المشوية، وتعد الفراخ المشوية طبق رئيسي يحرص عليه الكثير علي تقديمه على المائدة الرمضانية وإليكم طريقة عمل الفراخ المشوية. طريقة عمل الفراخ المشوية طريقة عمل الفراخ المشوية المقادير:- دجاجة.

ربع كوب من عصير الليمون.

2 ملعقة كبيرة من البهارات.

ملعقة صغيرة من الكمون.

2 ثمرة من الجزر.

2 ثمرة من البطاطس.

بصلة متوسطة الحجم.

فلفل أخضر حلو.

ملعقة كبيرة من الزنجبيل.

ملح وفلفل أسود.

ملعقة صغيرة من الكركم.

ملعقة صغيرة من الكمون.

3 ملاعق من زيت الزيتون. طريقة التحضير نغسل الدجاج جيدا بالخل والليمون والدقيق.

تفتح الفرخة من ظهرها بالمقص المخصص أو باستخدام السكينة حتى تكون مفرودة.

ندق على الفرخة بأي أداة ثقيلة مثل يد الهون حتى تفرد تماما وتصبح بسمك رقيق.

نخلط عصير الليمون مع زيت الزيتون ويضاف إليها الخل والبهارات.

نضيف الكزبرة والكمون والملح والفلفل الأسود والثوم والزنجبيل.

نخلط المكونات ونقلبها مع بعضها تماما حتى تتجانس المكونات جيدا.

نتبل الدجاجة بالمكونات من الداخل والخارج ونضع البصل داخل الدجاج.

نقطع الفلفل والجزر والبطاطس إلى مكعبات متوسطة الحجم ويوضع جزء من التتبيل فوقها.

نضع الدجاجة في الفرن لمدة لا تقل عن ساعتين وكما يجب ملاحظة في حال تتبيل لأكثر من 6 ساعات حتى تفقد الفرخة سوائلها وتنشف عند التسوية

نضع الدجاج في كيس للفرن ويوضع معها الخضروات وتوضع بالفرن على درجة حرارة 180 لمدة لا تقل عن ساعة حتي تنضج وتحمر.

لنتأكد من ان الدجاج استوى يتم غرس السكينة في دبوس الفرخة وإذا خرج سائل لونه أحمر أو يميل إلي الاحمرار تكون الفرخة لم تستوي بعد وتحتاج إلي المزيد من الوقت.

نخرج الدجاجة من الفرن ونضعها في طبق مفروش بالبقدونس مع السلطات المفضلة والخيار المخلل بالهنا والشفا. طريقة التحضير الوسوم

في جميع المطابخ حول العالم تتصدر الفراخ المشوية وتحتل مكانة مميزة، وعلى العكس الكثير من الأطباق لا تعرف دولة بعينها كانت صاحبة الريادة في طبخ الفراخ المشوية، وتعد الفراخ المشوية طبق رئيسي يحرص عليه الكثير علي تقديمه على المائدة الرمضانية وإليكم طريقة عمل الفراخ المشوية. طريقة عمل الفراخ المشوية طريقة عمل الفراخ المشوية المقادير:- دجاجة.

ربع كوب من عصير الليمون.

2 ملعقة كبيرة من البهارات.

ملعقة صغيرة من الكمون.

2 ثمرة من الجزر.

2 ثمرة من البطاطس.

بصلة متوسطة الحجم.

فلفل أخضر حلو.

ملعقة كبيرة من الزنجبيل.

ملح وفلفل أسود.

ملعقة صغيرة من الكركم.

ملعقة صغيرة من الكمون.

3 ملاعق من زيت الزيتون. طريقة التحضير نغسل الدجاج جيدا بالخل والليمون والدقيق.

تفتح الفرخة من ظهرها بالمقص المخصص أو باستخدام السكينة حتى تكون مفرودة.

ندق على الفرخة بأي أداة ثقيلة مثل يد الهون حتى تفرد تماما وتصبح بسمك رقيق.

نخلط عصير الليمون مع زيت الزيتون ويضاف إليها الخل والبهارات.

نضيف الكزبرة والكمون والملح والفلفل الأسود والثوم والزنجبيل.

نخلط المكونات ونقلبها مع بعضها تماما حتى تتجانس المكونات جيدا.

نتبل الدجاجة بالمكونات من الداخل والخارج ونضع البصل داخل الدجاج.

نقطع الفلفل والجزر والبطاطس إلى مكعبات متوسطة الحجم ويوضع جزء من التتبيل فوقها.

نضع الدجاجة في الفرن لمدة لا تقل عن ساعتين وكما يجب ملاحظة في حال تتبيل لأكثر من 6 ساعات حتى تفقد الفرخة سوائلها وتنشف عند التسوية

نضع الدجاج في كيس للفرن ويوضع معها الخضروات وتوضع بالفرن على درجة حرارة 180 لمدة لا تقل عن ساعة حتي تنضج وتحمر.

لنتأكد من ان الدجاج استوى يتم غرس السكينة في دبوس الفرخة وإذا خرج سائل لونه أحمر أو يميل إلي الاحمرار تكون الفرخة لم تستوي بعد وتحتاج إلي المزيد من الوقت.

نخرج الدجاجة من الفرن ونضعها في طبق مفروش بالبقدونس مع السلطات المفضلة والخيار المخلل بالهنا والشفا. طريقة التحضير

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بتتبيلة الحاتي السرية طريقة عمل الفراخ المشوية في الفرن بألذ طعم وريحة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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