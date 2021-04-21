بملعقة فازلين تخلصي من شعر العانة تماماَ بدون ألم مثل آلام الطريقة القديمة التقليدية

لا يقتصر استخدامه على الترطيب، بملعقة فازلين تخلصي من شعر العانة الذي عانيت منه مرارًا وتكرارًا فهو يسبب الروائح الكريهة خاصة مع التعرق الشديد، كما يحجم عملية التنظيف الجيد خاصة مع الحاجة للتطهر والاغتسال والوضوء، ونتفهم ألمك الشديد بسبب استخدام الوسائل التقليدية لنزع الشعر خاصة في المنطقة الحساسة وما يسببه من التهابات شديدة واحمرار، ناهيك عن ظهور الحبوب البغيضة والتي تسبب تجمع للميكروبات بكل أنواعها مسببة فقاعات كبيرة ومؤلمة.

الفازلين للتخلص من شعر العانة

ليس غريبًا أن نقول بملعقة فازلين تخلصي من شعر العانة، حيث أكد اختصاصيو التجميل قدرة الفازلين الكبيرة على التخلص من شعر العانة، كما أنه يغذي ويرطب الجلد مما يجعل البنات تحصل على فائدة مضاعفة، كما أنه يجنبك مشكلات اسمرار الجلد التي تسبب لك الضيق، ولا يتم إغفال قدرة الفازلين على توفير التغذية للجلد، ما يمنح البشرة حيوية ونضارة، وسيتم ملاحظة الفرق بعد استخدام الوصفة لعدد من المرات، ستشعرين حينها بقيمة هذا المكون الرائع، الآن أصبحت كل معاناتك من الماضي تعرفي على الخطوات من هنا بكل وضوح.

قومي بتجهيز ملعقة واحدة كبيرة من الفازلين الطبي من ماركة معروفة ومشهورة.

أحضري 2 ملعقة كبيرة من مطحون الحمص.

ملعقتين من الحليب الدافئ.

قومي بإحضار ملعقة كبيرة من بودرة الكركم.

يتم إضافة المكونات جميعها في إناء أو طبق.

يتم عجن المكونات معًا حتى الحصول على قوام متماسك.

يتم غسل الجلد جيدًا.

يتم فرد العجينة على الجلد بعكس اتجاه نمو الشعر.

في حركة واحدة سريعة يتم نزع العجينة بعكس اتجاه الشعر.

بعد ذلك يجب غسل المنطقة بالماء مع تجنب وضع أي مستحضرات تجميلية أو عطور لتجنب تحسس البشرة.

بملعقة فازلين تخلصي من شعر العانة