تتبيله اللحم بالعسل الأسود للشواء التتبيلة السحرية للكبابجي الحاتي تعرف عليها

تعد تتبيله اللحم بالعسل الأسود للشواء من أكثر الطرق التي يحبها الكثيرون، ولتلك التتبيله العديد من النقط السرية التي تحب أن تعلمها الكثير من السيدات لتنفيذها والحصول على النتائج الرائعة ومن خلال مقالنا سوف نتعرف على طريقة عمل تتبيله اللحم بالعسل الأسود للشواء بأسهل الطرق وألزها.

يمكن تطبيق تلك الوصفة على الدجاج أو اللحمة.

شرائح من اللحم (بمقدار 2 شريحة متساوية في الحجم)

فلفل أسود (بمقدار ملعقة صغيرة)

بابريكا (بمقدار ملعقة صغيرة)

بصل بودر (بمقدار ملعقة صغيرة)

قرفة (بمقدار ملعقة صغيرة)

ورق لورا (بمقدار ورقتين)

شطة (حسب الرغبة)

حبهان (2 فص)

زيت زيتون (بمقدار 4 ملاعق كبيرة)

عسل أسود (بمقدار ربع كوب)