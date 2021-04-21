تتبيله اللحم بالعسل الأسود للشواء التتبيلة السحرية للكبابجي الحاتي تعرف عليها

تعد تتبيله اللحم بالعسل الأسود للشواء من أكثر الطرق التي يحبها الكثيرون، ولتلك التتبيله العديد من النقط السرية التي تحب أن تعلمها الكثير من السيدات لتنفيذها والحصول على النتائج الرائعة ومن خلال مقالنا سوف نتعرف على طريقة عمل تتبيله اللحم بالعسل الأسود للشواء بأسهل الطرق وألزها.طريقة عمل تتبيله اللحم بالعسل الأسود للشواء
يمكن تطبيق تلك الوصفة على الدجاج أو اللحمة.مكونات تتبيلة اللحم المشوي
- شرائح من اللحم (بمقدار 2 شريحة متساوية في الحجم)
- فلفل أسود (بمقدار ملعقة صغيرة)
- بابريكا (بمقدار ملعقة صغيرة)
- بصل بودر (بمقدار ملعقة صغيرة)
- قرفة (بمقدار ملعقة صغيرة)
- ورق لورا (بمقدار ورقتين)
- شطة (حسب الرغبة)
- حبهان (2 فص)
- زيت زيتون (بمقدار 4 ملاعق كبيرة)
- عسل أسود (بمقدار ربع كوب)
- نقوم بتنظيف شرائج اللحمة ثم نضع عليها جميع تلك المكونات ونتركها لمدة 3 ساعات.
- لتحضير التتبيله نقوم بخلط جميع المكونات الجافة ثم وضعها مع الزيت والعسل.
- نقوم بوضع التتبيله على اللحمة مع تغطية جميع أجزائها وتتبيلها جيدًا.
- كلما تركنا اللحمة بالتتبيله لمدة أطول سنحصل على نتائج أكثر من رائعة.
- نحضر الشواية ونسخنها على درجة حرارة تصل إلى 180 درجة مئوية.
- نقوم بوضع شرائح اللحم مع تقليبها من وقت لأخر حتى تنضج.
- يمكن كذلك وضع اللحمة بتلك التتبيله في الفرن وذلك من خلال: احضار صينية ووضع شرائح اللحمة بها ومن ثم وضعها في الفرن على درجة حرارة 180.
- بعد أن تنضج نقوم بتشغيل شواية الفرن لتحصل اللحمة على اللون الذهبي الجميل.
- وفي الحالتين سوف تحصلين على أفضل قطعة لحمة يمكن تذوقها في البيت بطريقة غير تقليدية ولذيذة للغاية وبأسهل الطرق.
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تعد تتبيله اللحم بالعسل الأسود للشواء من أكثر الطرق التي يحبها الكثيرون، ولتلك التتبيله العديد من النقط السرية التي تحب أن تعلمها الكثير من السيدات لتنفيذها والحصول على النتائج الرائعة ومن خلال مقالنا سوف نتعرف على طريقة عمل تتبيله اللحم بالعسل الأسود للشواء بأسهل الطرق وألزها.طريقة عمل تتبيله اللحم بالعسل الأسود للشواء
يمكن تطبيق تلك الوصفة على الدجاج أو اللحمة.مكونات تتبيلة اللحم المشوي
- شرائح من اللحم (بمقدار 2 شريحة متساوية في الحجم)
- فلفل أسود (بمقدار ملعقة صغيرة)
- بابريكا (بمقدار ملعقة صغيرة)
- بصل بودر (بمقدار ملعقة صغيرة)
- قرفة (بمقدار ملعقة صغيرة)
- ورق لورا (بمقدار ورقتين)
- شطة (حسب الرغبة)
- حبهان (2 فص)
- زيت زيتون (بمقدار 4 ملاعق كبيرة)
- عسل أسود (بمقدار ربع كوب)
- نقوم بتنظيف شرائج اللحمة ثم نضع عليها جميع تلك المكونات ونتركها لمدة 3 ساعات.
- لتحضير التتبيله نقوم بخلط جميع المكونات الجافة ثم وضعها مع الزيت والعسل.
- نقوم بوضع التتبيله على اللحمة مع تغطية جميع أجزائها وتتبيلها جيدًا.
- كلما تركنا اللحمة بالتتبيله لمدة أطول سنحصل على نتائج أكثر من رائعة.
- نحضر الشواية ونسخنها على درجة حرارة تصل إلى 180 درجة مئوية.
- نقوم بوضع شرائح اللحم مع تقليبها من وقت لأخر حتى تنضج.
- يمكن كذلك وضع اللحمة بتلك التتبيله في الفرن وذلك من خلال: احضار صينية ووضع شرائح اللحمة بها ومن ثم وضعها في الفرن على درجة حرارة 180.
- بعد أن تنضج نقوم بتشغيل شواية الفرن لتحصل اللحمة على اللون الذهبي الجميل.
- وفي الحالتين سوف تحصلين على أفضل قطعة لحمة يمكن تذوقها في البيت بطريقة غير تقليدية ولذيذة للغاية وبأسهل الطرق.
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