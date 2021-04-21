اسرار خلطة المحشى الاصلية الجبارة لكل انواع المحاشى بمقادير مظبوطة 100%

طريقة عمل خلطه المحشى ، خلطه المحشى من الوصفات التي تبحث عنها الكثير من ربات البيوت، وذلك لأن المحشى يعتبر من أشهر الوجبات التي يفضلها الجميع، كما أنه له شعبية كبيرة في الكثير من البلدان العربية بمختلف أنواعه، سواء محشي ورق عنب أو كرنب أو باذنجان أو فلفل، وتختلف طريقة عمل المحشي من بلد إلى آخر ولكن هناك طريقة واحدة لخلطة المحشي، وفي هذه المقالة سوف نعرض طريقة سهلة لعمل خلطة المحشى. طريقة عمل خلطه المحشى:- طريقة عمل خلطه المحشى:- مقادير الخلطة:- 3 أكواب من الأرز المصري.

ملعقة كبيرة من الملح.

ملعقة كبيرة من الفلفل الأسمر.

ملعقة إلا ربع من الكمون المطحون.

نصف ملعقة من الشطة الناعمة.

ربع ملعقة كبيرة من القرفة المطحونة.

نصف ملعقة كبيرة من بهارات المحشي.

3 ثمرات متوسطة الحجم من البصل (مفروم).

3 ثمرات كبيرة الحجم من الطماطم (معصورة).

ربطة من البقدونس الأخضر المفروم.

ربطة من الشبت المفروم.

ربطة من الكزبرة الخضراء المفرومة.

نصف كوب من الزيت. خطوات تحضير خلطه المحشى:- في البداية نغسل الأرز بشكل جيد ونقوم بتصفيته جيدًا من الماء.

ثم نحضر وعاء كبير واسع ونضعه على النار ونضع به الزيت وننتظر حتى يسخن الزيت جيدًا، ثم نقوم بإضافة البصل المفروم له ونقلب باستمرار حتى يذبل البصل تمامًا ويصبح لونه أصفر.

ثم نقوم بإضافة عصير الطماطم إلى البصل ونقلبهم معًا جيدًا ثم نترك هذا الخليط على نار هادئة حتى تنضج الطماطم جيدًا.

ثم نقوم بإضافة الملح والفلفل الأسمر وبهارات المحشي والكمون والقرفة والشطة الناعمة ونقلب جيدًا حتى تختلط التوابل بالطماطم بشكل جيد.

والكمون والقرفة والشطة الناعمة ونقلب جيدًا حتى تختلط التوابل بالطماطم بشكل جيد. ثم نقوم بوضع الأرز بعد تصفيته جيدًا من الماء على خليط الطماطم والبصل ونطفئ النار بعد وضعه مباشرةً، ثم نقوم بإضافة البقدونس والشبت والكزبرة المفرومة إلى الأرز ونقلب كل هذه المكونات معًا حتى تمتزج جميعها بشكل جيد.

وبذلك تكون خلطة المحشي جاهزة للاستخدام. خطوات تحضير خلطه المحشى:- الوسوم

طريقة عمل خلطه المحشى ، خلطه المحشى من الوصفات التي تبحث عنها الكثير من ربات البيوت، وذلك لأن المحشى يعتبر من أشهر الوجبات التي يفضلها الجميع، كما أنه له شعبية كبيرة في الكثير من البلدان العربية بمختلف أنواعه، سواء محشي ورق عنب أو كرنب أو باذنجان أو فلفل، وتختلف طريقة عمل المحشي من بلد إلى آخر ولكن هناك طريقة واحدة لخلطة المحشي، وفي هذه المقالة سوف نعرض طريقة سهلة لعمل خلطة المحشى. طريقة عمل خلطه المحشى:- طريقة عمل خلطه المحشى:- مقادير الخلطة:- 3 أكواب من الأرز المصري.

ملعقة كبيرة من الملح.

ملعقة كبيرة من الفلفل الأسمر.

ملعقة إلا ربع من الكمون المطحون.

نصف ملعقة من الشطة الناعمة.

ربع ملعقة كبيرة من القرفة المطحونة.

نصف ملعقة كبيرة من بهارات المحشي.

3 ثمرات متوسطة الحجم من البصل (مفروم).

3 ثمرات كبيرة الحجم من الطماطم (معصورة).

ربطة من البقدونس الأخضر المفروم.

ربطة من الشبت المفروم.

ربطة من الكزبرة الخضراء المفرومة.

نصف كوب من الزيت. خطوات تحضير خلطه المحشى:- في البداية نغسل الأرز بشكل جيد ونقوم بتصفيته جيدًا من الماء.

ثم نحضر وعاء كبير واسع ونضعه على النار ونضع به الزيت وننتظر حتى يسخن الزيت جيدًا، ثم نقوم بإضافة البصل المفروم له ونقلب باستمرار حتى يذبل البصل تمامًا ويصبح لونه أصفر.

ثم نقوم بإضافة عصير الطماطم إلى البصل ونقلبهم معًا جيدًا ثم نترك هذا الخليط على نار هادئة حتى تنضج الطماطم جيدًا.

ثم نقوم بإضافة الملح والفلفل الأسمر وبهارات المحشي والكمون والقرفة والشطة الناعمة ونقلب جيدًا حتى تختلط التوابل بالطماطم بشكل جيد.

والكمون والقرفة والشطة الناعمة ونقلب جيدًا حتى تختلط التوابل بالطماطم بشكل جيد. ثم نقوم بوضع الأرز بعد تصفيته جيدًا من الماء على خليط الطماطم والبصل ونطفئ النار بعد وضعه مباشرةً، ثم نقوم بإضافة البقدونس والشبت والكزبرة المفرومة إلى الأرز ونقلب كل هذه المكونات معًا حتى تمتزج جميعها بشكل جيد.

وبذلك تكون خلطة المحشي جاهزة للاستخدام. خطوات تحضير خلطه المحشى:-

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