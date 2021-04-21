اخطاء في العناية بالبشرة بنشوفها في الاعلانات التجارية ممكن تدمر بشرتنا

كلنا عندنا بعض منتجات التجميل والعناية اللي بنستخدمها يوميا ، زي الماسكات, الكريمات, والمقشرات ، لكن في الغالب لما نيجي نستخدم اي حاجة مش دايما بنقرا ارشادات الاستخدام عليها ، او بنعتمد بس على اللي بنشوفه في اعلان منتج معين واللي مش دايما بيكون صح ، والنهاردة من خلال موضوعنا هنشارك معاكم بعض اخطاء في العناية بالبشرة اللي ممكن نكون بنقع فيها ، عشان نتجنبها ونستخدم المنتج صح ونحسن من فعاليته وتأثيره على البشرة ونستفاد منه اقصى استفادة.

اخطاء في العناية بالبشرة:

1- لاصقات تحت العين:

ال Patches او اللاصقات الخاصه بمنطقة تحت العين تعتبر منتج سريع لازالة التورم تحت العين ، حتى ان في بعض الماركات منها يقال انها بتقلل التجاعيد ، ولكن في بعض القواعد اللي لازم تعمليها عشان تتأكدي ان الماسك فعال ومش هيضر بشرتك.

– متخرجيش اللاصقة من العلبة بتاعتها بايدك: في كتير من الاعلانات التجارية اللي بنشوفها بنلاقيهم بيحطوا اللاصقة بايديهم ، ولكن انتي لو حطيتي ايدك في العبوة ممكن انك تنقلي اي حاجة من ايدك لباقي العبوة وبالتالي مش هتبقى فعالة وكمان ممكن تضر بشرتك ، عشان كده الافضل انك تطلعي اللاصقة من العلبة باستخدام اداة خاصة او حتى معلقة ، وفي بعض الشركات بتحط جوه العبوة الادوات الخاصة بتاعتها.

– متخليش اللاصقة على البشرة فترة طويلة: المفروض انها تفضل على البشرة من 15 – 20 دقيقة بس ، وفي سبب لده لان الرقعة لما بتفرز كل الرطوبة الموجودة فيها ، هتبدأ انها تمتص الرطوبة من بشرتك ، وده هيأدي لتجاعيد اكتر ، وعشان كده المفروض متسيبهاش فترة طويلة.

– متخزنيش اللاصقات في التلاجة: بعض الخبراء بينصحوا انك تحطي اللاصقات في التلاجة شوية قبل استخدامها ، لان بيكون فعاليتها اقوى واسرع في ازالة الانتفاخ تحت العين ، ولكن في بعض الاشخاص ممكن يحتفظوا بيها طول الوقت في التلاجة ولكن ده هيخليها اقل فعالية لو فضلت في التلاجة فترة طويلة ، ومن الناحية المثالية المفروض اللاصقات تتحط في التلاجة قبل الاستخدام لمدة 20 دقيقة بس مش اكتر.

2- الكريمات والاقنعة الكريمية:

في الاعلانات بيظهر دايما الموديل بتحط كمية كبيرة من الكريم على البشرة ، ولكن حتى افضل انواع الكريمات ممكن انها تخلي البشرة دهنية لو استخدمتي كمية كبيرة منها ، بالاضافة انهم بيحطوا نفس كمية الكريم على كل البشرة وده مش صح ، اللي لازم تعمليه دايما انك تشوفي اكتر المناطق الجافة في البشرة في الحالة دي هتكون محتاجة كريم اكتر من باقي مناطق البشرة ، وفي المتوسط اي نوع من انواع البشرة مش محتاج كمية كريم اكتر من حجم حبة البسلة ، حطي كمية قليلة من الكريم على منطقة التي زون لانها عادة بتكون اكتر منطقة دهنية في البشرة.

ونفس الشيء ينطبق على الماسكات ، حتى لو الشركة المصنعة للمنتج في اعلانها جابت بنت بتحط طبقة سميكة من الماسك ، فده مش معناه انك المفروض تعملي نفس الشيء ، المفروض تحطي الماسكات اللي المفروض تجفف الجلد او تقلل الدهون على المناطق الاكتر دهنية على البشرة ، والماسكات اللي بتغذي الجلد المفروض تتحط على الجزء العلوي من الجبهة والخدين والدقن (عادة دي المناطق الاكتر جفاف في البشرة).

3- ماسكات الطين:

بعض الاعلانات او حتى الارشادات اللي بتبقى على الماسك بتقولك انك تسيبي الماسك لحد ما ينشف خالص ويبدأ يتشقق ، لكن ده غلط وهيأذي بشرتك.

الطين بيمتص الزيوت الزيادة والاوساخ من البشرة ، ولكن لو اتساب فترة طويلة ، هيمتص الرطوبة من الجلد ويخليه جاف بشكل مفرط ، ولان الطين بيشد الجلد ده كمان هيأدي لظهور تجاعيد ، عشان كده المفروض تسيبي ماسك الطين لمدة 10 دقايق بس وتغسليه قبل ما ينشف.

4- ال Sheet mask:

السبب الرئيسي لفعالية الاقنعة الورقية انها بتلزق على الجلد باحكام ، ولازم تاخدي بالك وانت بتحطيه انه يلمس كل منطقة في الجلد كويس ويكون خالي من الهوا او الفقاعات عشان ميبقاش فيه فراغات بينه وبين البشرة ، غلطة كمان ممكن تقعي فيها انك مش بتنضفي بشرتك قبل ما تحطيه ، لو مغسلتيش بشرتك بغسول المكونات النشطة اللي في القناع مش هتدخل للجلد ، ومتتجاهليش باقي الخطوات ، انك تستخدمي تونيك عشان تحضري الجلد لامتصاص العناصر الغذائية ، وتعملي تقشير لخلايا الجلد الميتة اللي بتمنع الماسك انه يكون فعال بقدر الامكان.

وافتكري انك تقري دايما الارشادات على المنتج ، لان بعض الاقنعة مش المفروض تستخدميها كل يوم ، وفي بعض منها بتكون محتاجة تتساب على البشرة فترة اطول من 15 – 20 دقيقة المعتادة او القياسية لمعظم الماسكات ، وفي بعض الماسكات بتحتاجي تغسلي وشك بعد ما تشيليها.

5- التنضيف:

المقشرات اللي بتحتوي على حبيبات ممكن انها تتسبب في تلف الجلد اكتر من تقشيره فعليا لازالة الجلد الميت ، الافضل استخدام المنتجات اللي بتحتوي على احماض ، ولو بتستخدمي تقشير ميكانيكي ، البسي جوانتي ونضفي البشرة.

وفي اعتقاد غلط ان البشرة الدهنية محتاجة لتقشير اكتر ، لكن الواقع ان كل ما زاد استخدام المقشر ، كل ما الجلد بقى دهني اكتر ، عشان كده المفروض متستخدميش المقشر اكتر من 2 – 3 مرات في الاسبوع.

لو بتستخدمي منتجات بتحتوي على احماض ، لازم دايما تحطي واقي من الشمس قبل ما تخرجي ، وواقي الشمس ميتحطش في الشمس بس ولكن كمان حتى لو الجو مغيم او في الضل.

الافضل ماتنسيش استخدام واقي الشمس في روتينك اليومي للعناية بالبشرة ، حتى لو مش بتستخدمي منتجات التجميل اللي بتحتوي على احماض ، ده هيساعدك على تجنب التصبغ والشيخوخة المبكرة ، وافتكري انك لازم تجددي واقي الشمس كل ساعتين تقريبا.

اخطاء تانية:

– استخدام منتجات كتير ورا بعض ممكن يبقى مضر: خصوصا ان السوق بقى مليان بالمنتجات اللي بتغرينا نشتريها ونستخدمها مرة واحدة مع بعض ، ولكن لازم تعرفي ان في مكونات معينة مينفعش تستخدميها مع بعض في نفس الوقت ، استخدام منتجات كتيري في نفس الوقت ممكن يسد المسام ويقلل من وظائف حماية الجلد ، حتى لو المنتجات كلها جودتها عالية ، وكل المنتجات الموضعية بتكون فعالة لحد نسبة 0.3% اللي ممكن يمتصها الجلد ، وده معناه ان كل ما زودتي كمية المنتج على البشرة فاعليته هتقل.

– فرك الجلد بقوة ممكن يضر بشرتك: فرك البشرة بقوة بالفوطة او حتى بقطن تنضيف البشرة ممكن يسبب تمدد للجلد ، وكل ما كان القطن انعم هيبقى افضل لبشرتك ، ولو بتستخدمي كمان قطن لوضع منتجات العناية بالبشرة ، لازم تتأكدي ان القطنة مبلولة اوي بالمنتج ، بحيث انك تتحرك على الجلد بسهولة من غير شده.

– عدم التنضيف بما فيه الكفاية ممكن يكون مشكلة: لو متعودة تغسلي وشك بنفس الحركات طول الوقت ، هيبقى في احتمال انك مش بتنضفي الجزء العلوي من الجبهة والمنطقة الموجودة اسفل الدقن والاذنين كويس بما فيه الكفاية ، عشان كده بننصحك تدي اهتمام اكتر للمناطق دي.

– بتنامي سايبة شعرك مفرود: الزيوت ومنتجات الشعرممكن انها تتنقل لبشرتك اثناء النوم ، والمفروض ان المنتجات دي متلمسش بشرتك ، عشان كده الافضل وانتي نايمة تعملي تسريحة شعر ديل حصان او كحكة عشان تحافظي على بشرتك.

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