اخطاء في العناية بالبشرة بنشوفها في الاعلانات التجارية ممكن تدمر بشرتنا

كلنا عندنا بعض منتجات التجميل والعناية اللي بنستخدمها يوميا ، زي الماسكات, الكريمات, والمقشرات ، لكن في الغالب لما نيجي نستخدم اي حاجة مش دايما بنقرا ارشادات الاستخدام عليها ، او بنعتمد بس على اللي بنشوفه في اعلان منتج معين واللي مش دايما بيكون صح ، والنهاردة من خلال موضوعنا هنشارك معاكم بعض اخطاء في العناية بالبشرة اللي ممكن نكون بنقع فيها ، عشان نتجنبها ونستخدم المنتج صح ونحسن من فعاليته وتأثيره على البشرة ونستفاد منه اقصى استفادة.
اخطاء في العناية بالبشرة:
1- لاصقات تحت العين:
ال Patches او اللاصقات الخاصه بمنطقة تحت العين تعتبر منتج سريع لازالة التورم تحت العين ، حتى ان في بعض الماركات منها يقال انها بتقلل التجاعيد ، ولكن في بعض القواعد اللي لازم تعمليها عشان تتأكدي ان الماسك فعال ومش هيضر بشرتك.
– متخرجيش اللاصقة من العلبة بتاعتها بايدك: في كتير من الاعلانات التجارية اللي بنشوفها بنلاقيهم بيحطوا اللاصقة بايديهم ، ولكن انتي لو حطيتي ايدك في العبوة ممكن انك تنقلي اي حاجة من ايدك لباقي العبوة وبالتالي مش هتبقى فعالة وكمان ممكن تضر بشرتك ، عشان كده الافضل انك تطلعي اللاصقة من العلبة باستخدام اداة خاصة او حتى معلقة ، وفي بعض الشركات بتحط جوه العبوة الادوات الخاصة بتاعتها.
– متخليش اللاصقة على البشرة فترة طويلة: المفروض انها تفضل على البشرة من 15 – 20 دقيقة بس ، وفي سبب لده لان الرقعة لما بتفرز كل الرطوبة الموجودة فيها ، هتبدأ انها تمتص الرطوبة من بشرتك ، وده هيأدي لتجاعيد اكتر ، وعشان كده المفروض متسيبهاش فترة طويلة.
– متخزنيش اللاصقات في التلاجة: بعض الخبراء بينصحوا انك تحطي اللاصقات في التلاجة شوية قبل استخدامها ، لان بيكون فعاليتها اقوى واسرع في ازالة الانتفاخ تحت العين ، ولكن في بعض الاشخاص ممكن يحتفظوا بيها طول الوقت في التلاجة ولكن ده هيخليها اقل فعالية لو فضلت في التلاجة فترة طويلة ، ومن الناحية المثالية المفروض اللاصقات تتحط في التلاجة قبل الاستخدام لمدة 20 دقيقة بس مش اكتر.
2- الكريمات والاقنعة الكريمية:
في الاعلانات بيظهر دايما الموديل بتحط كمية كبيرة من الكريم على البشرة ، ولكن حتى افضل انواع الكريمات ممكن انها تخلي البشرة دهنية لو استخدمتي كمية كبيرة منها ، بالاضافة انهم بيحطوا نفس كمية الكريم على كل البشرة وده مش صح ، اللي لازم تعمليه دايما انك تشوفي اكتر المناطق الجافة في البشرة في الحالة دي هتكون محتاجة كريم اكتر من باقي مناطق البشرة ، وفي المتوسط اي نوع من انواع البشرة مش محتاج كمية كريم اكتر من حجم حبة البسلة ، حطي كمية قليلة من الكريم على منطقة التي زون لانها عادة بتكون اكتر منطقة دهنية في البشرة.
ونفس الشيء ينطبق على الماسكات ، حتى لو الشركة المصنعة للمنتج في اعلانها جابت بنت بتحط طبقة سميكة من الماسك ، فده مش معناه انك المفروض تعملي نفس الشيء ، المفروض تحطي الماسكات اللي المفروض تجفف الجلد او تقلل الدهون على المناطق الاكتر دهنية على البشرة ، والماسكات اللي بتغذي الجلد المفروض تتحط على الجزء العلوي من الجبهة والخدين والدقن (عادة دي المناطق الاكتر جفاف في البشرة).
3- ماسكات الطين:
بعض الاعلانات او حتى الارشادات اللي بتبقى على الماسك بتقولك انك تسيبي الماسك لحد ما ينشف خالص ويبدأ يتشقق ، لكن ده غلط وهيأذي بشرتك.
الطين بيمتص الزيوت الزيادة والاوساخ من البشرة ، ولكن لو اتساب فترة طويلة ، هيمتص الرطوبة من الجلد ويخليه جاف بشكل مفرط ، ولان الطين بيشد الجلد ده كمان هيأدي لظهور تجاعيد ، عشان كده المفروض تسيبي ماسك الطين لمدة 10 دقايق بس وتغسليه قبل ما ينشف.
4- ال Sheet mask:
السبب الرئيسي لفعالية الاقنعة الورقية انها بتلزق على الجلد باحكام ، ولازم تاخدي بالك وانت بتحطيه انه يلمس كل منطقة في الجلد كويس ويكون خالي من الهوا او الفقاعات عشان ميبقاش فيه فراغات بينه وبين البشرة ، غلطة كمان ممكن تقعي فيها انك مش بتنضفي بشرتك قبل ما تحطيه ، لو مغسلتيش بشرتك بغسول المكونات النشطة اللي في القناع مش هتدخل للجلد ، ومتتجاهليش باقي الخطوات ، انك تستخدمي تونيك عشان تحضري الجلد لامتصاص العناصر الغذائية ، وتعملي تقشير لخلايا الجلد الميتة اللي بتمنع الماسك انه يكون فعال بقدر الامكان.
وافتكري انك تقري دايما الارشادات على المنتج ، لان بعض الاقنعة مش المفروض تستخدميها كل يوم ، وفي بعض منها بتكون محتاجة تتساب على البشرة فترة اطول من 15 – 20 دقيقة المعتادة او القياسية لمعظم الماسكات ، وفي بعض الماسكات بتحتاجي تغسلي وشك بعد ما تشيليها.
5- التنضيف:
المقشرات اللي بتحتوي على حبيبات ممكن انها تتسبب في تلف الجلد اكتر من تقشيره فعليا لازالة الجلد الميت ، الافضل استخدام المنتجات اللي بتحتوي على احماض ، ولو بتستخدمي تقشير ميكانيكي ، البسي جوانتي ونضفي البشرة.
وفي اعتقاد غلط ان البشرة الدهنية محتاجة لتقشير اكتر ، لكن الواقع ان كل ما زاد استخدام المقشر ، كل ما الجلد بقى دهني اكتر ، عشان كده المفروض متستخدميش المقشر اكتر من 2 – 3 مرات في الاسبوع.
لو بتستخدمي منتجات بتحتوي على احماض ، لازم دايما تحطي واقي من الشمس قبل ما تخرجي ، وواقي الشمس ميتحطش في الشمس بس ولكن كمان حتى لو الجو مغيم او في الضل.
الافضل ماتنسيش استخدام واقي الشمس في روتينك اليومي للعناية بالبشرة ، حتى لو مش بتستخدمي منتجات التجميل اللي بتحتوي على احماض ، ده هيساعدك على تجنب التصبغ والشيخوخة المبكرة ، وافتكري انك لازم تجددي واقي الشمس كل ساعتين تقريبا.
اخطاء تانية:
– استخدام منتجات كتير ورا بعض ممكن يبقى مضر: خصوصا ان السوق بقى مليان بالمنتجات اللي بتغرينا نشتريها ونستخدمها مرة واحدة مع بعض ، ولكن لازم تعرفي ان في مكونات معينة مينفعش تستخدميها مع بعض في نفس الوقت ، استخدام منتجات كتيري في نفس الوقت ممكن يسد المسام ويقلل من وظائف حماية الجلد ، حتى لو المنتجات كلها جودتها عالية ، وكل المنتجات الموضعية بتكون فعالة لحد نسبة 0.3% اللي ممكن يمتصها الجلد ، وده معناه ان كل ما زودتي كمية المنتج على البشرة فاعليته هتقل.
– فرك الجلد بقوة ممكن يضر بشرتك: فرك البشرة بقوة بالفوطة او حتى بقطن تنضيف البشرة ممكن يسبب تمدد للجلد ، وكل ما كان القطن انعم هيبقى افضل لبشرتك ، ولو بتستخدمي كمان قطن لوضع منتجات العناية بالبشرة ، لازم تتأكدي ان القطنة مبلولة اوي بالمنتج ، بحيث انك تتحرك على الجلد بسهولة من غير شده.
– عدم التنضيف بما فيه الكفاية ممكن يكون مشكلة: لو متعودة تغسلي وشك بنفس الحركات طول الوقت ، هيبقى في احتمال انك مش بتنضفي الجزء العلوي من الجبهة والمنطقة الموجودة اسفل الدقن والاذنين كويس بما فيه الكفاية ، عشان كده بننصحك تدي اهتمام اكتر للمناطق دي.
– بتنامي سايبة شعرك مفرود: الزيوت ومنتجات الشعرممكن انها تتنقل لبشرتك اثناء النوم ، والمفروض ان المنتجات دي متلمسش بشرتك ، عشان كده الافضل وانتي نايمة تعملي تسريحة شعر ديل حصان او كحكة عشان تحافظي على بشرتك.
ايه هي قاعدة ال 3 ثواني الكورية في العناية بالبشرة وازاي ممكن تغير بشرتك
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر اخطاء في العناية بالبشرة بنشوفها في الاعلانات التجارية ممكن تدمر بشرتنا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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