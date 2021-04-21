أفضل طريقة لتحضير الفول بالزبدة والتمتع بمذاق شهي مثل فول المطاعم المشهورة

من الأكلات الشعبية التي تحظى بشهرة كبيرة من قبل الكثيرين هي الفول بالزبدة إذ يعد الطبق الرئيسي في منزل كل أسرة سواء على الإفطار أو في سحور رمضان، باعتباره واحدًا من الأطباق المشبعة بالبروتين التي تمنح الجسم الطاقة الكافية للقدرة على الصيام، وحتى لا تضجري من طرق التحضير التقليدية، جئنا إليكِ اليوم بطريقة مختلفة لإعداده.الفول بالزبدة
من الأكلات السهلة التي لا تتطلب المزيد من الوقت لإعداده، فضلًا عن مذاقه الشهي وقيمته الغذائية المرتفعة، لذا نجد الكثير من محبي الفول بالزبدة يبحثون عن أفضل الطرق لإعداده، لذا سنسهل عليكِ الأمر ونشرح طريقته بالتفصيل فيما يلي:مقادير الفول بالزبدة
- ربع كوب فول مدمس.
- خمس ملاعق صغيرة من الزبدة.
- نصف ملعقة من ملح الطعام.
- عصير ليمونة واحدة.
- نصف ملعقة من الكمون.
- ملعقة من الثوم المفروم.
- إحضار مقلاة ووضع فيها الزبدة ورفعها على النار حتى ذوبانها.
- سكب الثوم في الزبدة مع تقليبهم حتى يتحول الثوم إلى اللون الأصفر.
- وضع الفول مع التقليب المستمر.
- إبقائه على النار حتى ينضج.
- وضع التوابل كالملح والكمون والفلفل مع التقليب.
- أصبح طبق الفول بالزبدة جاهزًا للتناول.
تتعدد فوائد الفول المدمس المضاف إليه السمن البلدي، مما جعله خيارًا جيدًا لإدراجه ضمن النظام الغذائي الذي يتبعه الأفراد الذين يريدون التمتع بصحة جيدة، ومن أبرز فوائده ما يلي:
- يمنح الجسم العديد من عناصر الغذاء الأساسية كالمغنيسيوم، الحديد والبوتاسيوم.
- يساهم بشكل كبير في تنظيم النوم ويكافح الأرق بسبب غناه بمركب السيروتونين.
- تقوية العظام لغناه بالعديد من العناصر الغذائية.
- خيار مثالي للأشخاص الذين يتبعون حمية غذائية، إذ يمنح الإحساس بالشبع مدة طويلة، وبسبب استغراق المعدة فترة ليست بالقليلة لهضمه، فيصبح غذاءً جيدًا لهؤلاء الذين يرغبون في فقدان الوزن الزائد.
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من الأكلات الشعبية التي تحظى بشهرة كبيرة من قبل الكثيرين هي الفول بالزبدة إذ يعد الطبق الرئيسي في منزل كل أسرة سواء على الإفطار أو في سحور رمضان، باعتباره واحدًا من الأطباق المشبعة بالبروتين التي تمنح الجسم الطاقة الكافية للقدرة على الصيام، وحتى لا تضجري من طرق التحضير التقليدية، جئنا إليكِ اليوم بطريقة مختلفة لإعداده.الفول بالزبدة
من الأكلات السهلة التي لا تتطلب المزيد من الوقت لإعداده، فضلًا عن مذاقه الشهي وقيمته الغذائية المرتفعة، لذا نجد الكثير من محبي الفول بالزبدة يبحثون عن أفضل الطرق لإعداده، لذا سنسهل عليكِ الأمر ونشرح طريقته بالتفصيل فيما يلي:مقادير الفول بالزبدة
- ربع كوب فول مدمس.
- خمس ملاعق صغيرة من الزبدة.
- نصف ملعقة من ملح الطعام.
- عصير ليمونة واحدة.
- نصف ملعقة من الكمون.
- ملعقة من الثوم المفروم.
- إحضار مقلاة ووضع فيها الزبدة ورفعها على النار حتى ذوبانها.
- سكب الثوم في الزبدة مع تقليبهم حتى يتحول الثوم إلى اللون الأصفر.
- وضع الفول مع التقليب المستمر.
- إبقائه على النار حتى ينضج.
- وضع التوابل كالملح والكمون والفلفل مع التقليب.
- أصبح طبق الفول بالزبدة جاهزًا للتناول.
تتعدد فوائد الفول المدمس المضاف إليه السمن البلدي، مما جعله خيارًا جيدًا لإدراجه ضمن النظام الغذائي الذي يتبعه الأفراد الذين يريدون التمتع بصحة جيدة، ومن أبرز فوائده ما يلي:
- يمنح الجسم العديد من عناصر الغذاء الأساسية كالمغنيسيوم، الحديد والبوتاسيوم.
- يساهم بشكل كبير في تنظيم النوم ويكافح الأرق بسبب غناه بمركب السيروتونين.
- تقوية العظام لغناه بالعديد من العناصر الغذائية.
- خيار مثالي للأشخاص الذين يتبعون حمية غذائية، إذ يمنح الإحساس بالشبع مدة طويلة، وبسبب استغراق المعدة فترة ليست بالقليلة لهضمه، فيصبح غذاءً جيدًا لهؤلاء الذين يرغبون في فقدان الوزن الزائد.
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