الكنافة بالكريمة الاصلية علي طريقة اكبر المحلات المشهورة والسر في لونها وطعمها المميز

طريقه عمل الكنافة بالكريمة ، الكنافة بالكريمة أكثر أنواع الحلويات وجوداً في شهر رمضان الكريم، حيث أنها تكون غالية جداً ولا يقدر الكثيرون على شراؤها لذا يمكن لكل ربة منزل أن تقوم بتحضيرها بنفسها في البيت باستخدام مقادير اقتصادية غير مكلفة وسوف نستعرضها عليكم اليوم ويمكن أن تقومين بتحضيرها بكل سهولة. طريقه عمل الكنافة بالكريمة لك سيدتي أفضل طريقة لعمل الكنافة بالكريمة في البيت كما يلي: المقادير: 2/1 كيلو جرام عجينة كنافة.

1 كوب سمن مذابة.

1 كوب سكر مطحون. مقادير الكريمة: 2 كوب حليب.

2 ملعقة كبيرة نشا.

2/1 ملعقة صغيرة فانيليا.

فستق حلبي مقطع.

سكر مطحون ناعم. مكونات القطر: 1 كوب ماء.

1 كوب سكر.

1 ملعقة صغيرة عصير ليمون. طريقة التحضير: قومي في البداية بتحضير الكريمة عن طريق وضع الحليب مع النشا والسكر والفانيليا بوعاء واخلطيهم مع بعضهم باستخدام المضرب اليدوي حتى أن يذوب النشا.

ثم يتم وضع الخليط على النار الهادئة مع التقليب المستمر حتى لا تصبح متكتلة حتى أن يصبح الخليط غليظاً.

ثم يتم رفع القدر من على النار وتركيه جانباً حتى أن يبرد تماماً.

بعد ذلك عليك بتحضير القطر فضعي قدر على النار ضعي به الماء والسكر وقلبي حتى يذوب السكر جيداً ويصل لدرجة عالية من الغليان.

يضاف بعد ذلك عصير الليمون ورشة فانيليا وقلبي حتى أن يصبح ثقيل ثم يترك حتى يبرد.

ثم قومي بوضع الكنافة بوعاء مع إضافة السكر والسمنة وقلبيها جيداً مع فركها المستمر باستخدام اليدين بلطف حتى تمتص السمن جيداً.

ثم يتم تسخين الفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية ثم يتم إحضار صينية مدهونة بقليل من السمن المذاب.

ويتم فرد 3/1 الكنافة ليتم تغطية الصينية للحافة ومن ثم يتم وضع الكريمة على الكنافة ومن ثم يتم توزيع باقي كمية الكنافة بشكل متساوي.

قومي بإدخال الصينية إلى الفرن المشعل مسبقاً حتى أن تصبح باللون الذهبي ومن ثم يسكب عليها القطر البارد وتزينها بالفستق الحلبي المجروش. الوسوم

طريقه عمل الكنافة بالكريمة ، الكنافة بالكريمة أكثر أنواع الحلويات وجوداً في شهر رمضان الكريم، حيث أنها تكون غالية جداً ولا يقدر الكثيرون على شراؤها لذا يمكن لكل ربة منزل أن تقوم بتحضيرها بنفسها في البيت باستخدام مقادير اقتصادية غير مكلفة وسوف نستعرضها عليكم اليوم ويمكن أن تقومين بتحضيرها بكل سهولة. طريقه عمل الكنافة بالكريمة لك سيدتي أفضل طريقة لعمل الكنافة بالكريمة في البيت كما يلي: المقادير: 2/1 كيلو جرام عجينة كنافة.

1 كوب سمن مذابة.

1 كوب سكر مطحون. مقادير الكريمة: 2 كوب حليب.

2 ملعقة كبيرة نشا.

2/1 ملعقة صغيرة فانيليا.

فستق حلبي مقطع.

سكر مطحون ناعم. مكونات القطر: 1 كوب ماء.

1 كوب سكر.

1 ملعقة صغيرة عصير ليمون. طريقة التحضير: قومي في البداية بتحضير الكريمة عن طريق وضع الحليب مع النشا والسكر والفانيليا بوعاء واخلطيهم مع بعضهم باستخدام المضرب اليدوي حتى أن يذوب النشا.

ثم يتم وضع الخليط على النار الهادئة مع التقليب المستمر حتى لا تصبح متكتلة حتى أن يصبح الخليط غليظاً.

ثم يتم رفع القدر من على النار وتركيه جانباً حتى أن يبرد تماماً.

بعد ذلك عليك بتحضير القطر فضعي قدر على النار ضعي به الماء والسكر وقلبي حتى يذوب السكر جيداً ويصل لدرجة عالية من الغليان.

يضاف بعد ذلك عصير الليمون ورشة فانيليا وقلبي حتى أن يصبح ثقيل ثم يترك حتى يبرد.

ثم قومي بوضع الكنافة بوعاء مع إضافة السكر والسمنة وقلبيها جيداً مع فركها المستمر باستخدام اليدين بلطف حتى تمتص السمن جيداً.

ثم يتم تسخين الفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية ثم يتم إحضار صينية مدهونة بقليل من السمن المذاب.

ويتم فرد 3/1 الكنافة ليتم تغطية الصينية للحافة ومن ثم يتم وضع الكريمة على الكنافة ومن ثم يتم توزيع باقي كمية الكنافة بشكل متساوي.

قومي بإدخال الصينية إلى الفرن المشعل مسبقاً حتى أن تصبح باللون الذهبي ومن ثم يسكب عليها القطر البارد وتزينها بالفستق الحلبي المجروش.

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