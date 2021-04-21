العيش الشامي الرائع بالطريقه الاصليه لاشهر الشيفات هش وطرى وخفيف مثل القطن

طريقة تحضير العيش الشامي ، يعتبر العيش الشامي من أفضل أنواع الخبز وأهم الأغذية التي يتم تقديمها على المائدة فلا يمكن الاستغناء عنه أبداً، ويتم تحضيره بكثير من الطرق المتنوعة التي يمكن لكل ربة منزل أن تقوم بتحضيره وتوفير على نفسها المجهود والمال الذي يتم إنفاقه في شراء الخبز كل يوم على الفطور والعشاء، وسوف نقدم لك سيدتي أفضل وأسهل طريقة لتحضير العيش الشامي.

طريقة تحضير العيش الشامي

من اليوم يمكنك سيدتي أن تقومين بتحضير العيش الشامي في البيت وهذه من الطرق الذي يمكن أن تقومين باستخدامها لتحضيره والتي تتمثل في التالي:

4 كوب دقيق.

2/1 ملعقة صغيرة سكر.

3 ملاعق كبيرة خميرة.

ماء دافئ للعجن.

1 ملعقة صغيرة ملح.