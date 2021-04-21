العيش الشامي الرائع بالطريقه الاصليه لاشهر الشيفات هش وطرى وخفيف مثل القطن

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طريقة تحضير العيش الشامي ، يعتبر العيش الشامي من أفضل أنواع الخبز وأهم الأغذية التي يتم تقديمها على المائدة فلا يمكن الاستغناء عنه أبداً، ويتم تحضيره بكثير من الطرق المتنوعة التي يمكن لكل ربة منزل أن تقوم بتحضيره وتوفير على نفسها المجهود والمال الذي يتم إنفاقه في شراء الخبز كل يوم على الفطور والعشاء، وسوف نقدم لك سيدتي أفضل وأسهل طريقة لتحضير العيش الشامي.
طريقة تحضير العيش الشامي
من اليوم يمكنك سيدتي أن تقومين بتحضير العيش الشامي في البيت وهذه من الطرق الذي يمكن أن تقومين باستخدامها لتحضيره والتي تتمثل في التالي:المقادير:
- 4 كوب دقيق.
- 2/1 ملعقة صغيرة سكر.
- 3 ملاعق كبيرة خميرة.
- ماء دافئ للعجن.
- 1 ملعقة صغيرة ملح.
- عليك في البداية بتحضير خليط الخميرة من خلال إحضار 4/1 كوب ماء مضاف له 4/1 ملعقة صغيرة من السكر والخميرة وقلبي حتى الذوبان ثم اتركيه حتى أن يتخمر ويتضاعف.
- في وعاء أخر ضعي الدقيق مع الخميرة وقلبيهم معاً ثم يتم إضافة الملح والسكر وابدئي في العجن ثم يتم إضافة الماء تدريجياً.
- استمري في العجن حتى تحصلين على عجينة ناعمة وطرية حتى لا تلتصق باليد، ثم يتم تركها في وعاء ومغطاه بالنايلون وتركيها في مكان دافئ لمدة ساعة ونصف حتى تتخمر تماماً.
- بعد انتهاء الوقت قومي بتقسيم العجينة لكرات متساوية الحجم وتركيها قليلاً حتى ترتاح، ثم ضعيها على سطح صلب مرشوش بقليل من الدقيق وافرديها باستخدام الشوبك حتى تحصلين على أرغفة.
- قومي بعد ذلك بإشعال الفرن على درجة حرارة 200 درجة مئوية وضعي عجين الخبز الشامي في صينية الفرن المدهونة بقليل من الزيت.
- يترك حتى أن ينضج تماماً ويتم تحميره ثم اخرجيه وتركيه حتى أن يبرد ومن ثم يتم تقديمه وبالهناء والشفاء.
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طريقة تحضير العيش الشامي ، يعتبر العيش الشامي من أفضل أنواع الخبز وأهم الأغذية التي يتم تقديمها على المائدة فلا يمكن الاستغناء عنه أبداً، ويتم تحضيره بكثير من الطرق المتنوعة التي يمكن لكل ربة منزل أن تقوم بتحضيره وتوفير على نفسها المجهود والمال الذي يتم إنفاقه في شراء الخبز كل يوم على الفطور والعشاء، وسوف نقدم لك سيدتي أفضل وأسهل طريقة لتحضير العيش الشامي.
طريقة تحضير العيش الشامي
من اليوم يمكنك سيدتي أن تقومين بتحضير العيش الشامي في البيت وهذه من الطرق الذي يمكن أن تقومين باستخدامها لتحضيره والتي تتمثل في التالي:المقادير:
- 4 كوب دقيق.
- 2/1 ملعقة صغيرة سكر.
- 3 ملاعق كبيرة خميرة.
- ماء دافئ للعجن.
- 1 ملعقة صغيرة ملح.
- عليك في البداية بتحضير خليط الخميرة من خلال إحضار 4/1 كوب ماء مضاف له 4/1 ملعقة صغيرة من السكر والخميرة وقلبي حتى الذوبان ثم اتركيه حتى أن يتخمر ويتضاعف.
- في وعاء أخر ضعي الدقيق مع الخميرة وقلبيهم معاً ثم يتم إضافة الملح والسكر وابدئي في العجن ثم يتم إضافة الماء تدريجياً.
- استمري في العجن حتى تحصلين على عجينة ناعمة وطرية حتى لا تلتصق باليد، ثم يتم تركها في وعاء ومغطاه بالنايلون وتركيها في مكان دافئ لمدة ساعة ونصف حتى تتخمر تماماً.
- بعد انتهاء الوقت قومي بتقسيم العجينة لكرات متساوية الحجم وتركيها قليلاً حتى ترتاح، ثم ضعيها على سطح صلب مرشوش بقليل من الدقيق وافرديها باستخدام الشوبك حتى تحصلين على أرغفة.
- قومي بعد ذلك بإشعال الفرن على درجة حرارة 200 درجة مئوية وضعي عجين الخبز الشامي في صينية الفرن المدهونة بقليل من الزيت.
- يترك حتى أن ينضج تماماً ويتم تحميره ثم اخرجيه وتركيه حتى أن يبرد ومن ثم يتم تقديمه وبالهناء والشفاء.
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