لسحور شهي ولذيذ حضري العجة بأسهل الطرق وبمكونات بسيطة وبأقل تكلفة

نقدم لكم اليوم عبر موقعنا طريقة عمل العجة الأصلية، ومن الجدير بالذكر أن العجة تعتبر نوع من أنواع البيتزا، ولذا نقدم لكم طريقة عملها من أجل سحور مختلف وشهي، ومن الجدير بالذكر أن السحور الرمضاني الأصلي يجب أن يوجد فيه الفول والطعمية والعجة والجبن والبطاطس المقلية المقرمشة،

طريقة عمل العجة المصرية

نقدم لكم عبر موقعنا وصفة عمل العجة المصرية في المنزل، ومن الجدير بالذكر أن يمكننا تحضير العجة في أقل من نصف ساعة، ومدة طهيها حوالي عشرون دقيقة، وتلك المقادير التي سوف نقدمها لكم تكفي لأربعة أفراد فقط، وإليكم المقادير:

8 حبات من البيض. ملعقة صغيرة من الملح الناعم. ثلاث أو أربع ملاعق كبيرة من الدقيق حسب السمك المراد. ربع كوب من الحليب. نصف ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود. نصف ملعقة صغيرة من البهارات. نصف ملعقة صغيرة من المكون. نصف ملعقة صغيرة من الكزبرة الناشفة. نصف ملعقة صغيرة من القرفة. نصف ملعقة صغيرة من الشطة. نصف ملعقة صغيرة من البصل الباودر نصف ملعقة من الثوم الباودر ظرف بيكنج باودر. 2 ظرف مكن الفانيليا. بصلة مقطعة متوسطة الحجم. قرنان من الفلفل الأخضر. حزمة من البقدونس. حزمة من الكزبرة. ملعقة كبيرة من الخل. أربع ملاعق كبيرة من الزيت.

نحضر طبق ونضع به البيض والحليب والخل ويتم التقليب حتى يتجانسوا معا

نضع الدقيق والملح والبهارات والكزبرة الناشفة والفلفل الأسود والبيكنج باودر والقرفة والشطة والبصل الباودر والثوم الباودر والزنجبيل وجميع المكونات الباودر ويتم التقليب حتى يتجانس المخلوط.

يتم إضافة الفلفل والشبت والبقدونس والكزبرة إلى الخليط مع مزجهم معا.

يتم إحضار صينية ووضع القليل من الزيت ونرش رشة من الدقيق ثم نضع الخليط المتجانس ويتم وضع الصينية في الفرن لمدة عشرون دقيقة.

طريقة تحضير العجة المصرية